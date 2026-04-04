De Bruselas a Londres: cuáles son los trenes nocturnos que transformarán a Europa

La expansión de los trenes nocturnos en Europa aumentará la conectividad entre capitales y ofrecerá trayectos directos sin pasar por aeropuertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La introducción de nuevos servicios ferroviarios nocturnos y de alta velocidad en Europa marcará un cambio sustancial en la movilidad continental a partir de 2026, con la expansión de cinco rutas clave gestionadas por diferentes operadoras. Estas ampliarán la conectividad entre las principales capitales europeas y facilitarán desplazamientos directos sin necesidad de recurrir a los aeropuertos.

Esta transformación responde tanto a una demanda creciente de alternativas sostenibles al transporte aéreo como a la preferencia de los pasajeros por trayectos que conecten centros urbanos de manera eficiente y confortable.

De acuerdo con la Comisión Europea, el organismo ejecutivo de la Unión Europea, el tráfico ferroviario internacional experimentó un crecimiento sostenido del 18,4 % entre 2019 y 2023, tendencia que se espera continúe con la ampliación de la oferta nocturna. La capacidad de viajar durante la noche ha sido identificada como un factor clave para reducir el uso de vuelos de corta y media distancia, especialmente en trayectos entre ciudades donde el tren puede competir en tiempos totales puerta a puerta.

El sector ferroviario europeo, respaldado por políticas de movilidad sostenible promovidas por la Unión Europea, ha priorizado la recuperación y modernización de los trenes nocturnos. Las nuevas rutas incorporan mejoras en confort, seguridad y puntualidad.

Expansión del tren nocturno en Europa

El tren nocturno European Sleeper conecta Bruselas, Ámsterdam, Berlín y Praga, ofreciendo una alternativa eficiente y sostenible para cruzar Europa mientras los pasajeros descansan durante el trayecto

Una de las principales novedades será la expansión de la operadora European Sleeper, que lanzará un servicio nocturno directo entre Bruselas y Praga. Este trayecto atravesará ciudades de referencia como Ámsterdam y Berlín, consolidando un corredor ferroviario que conecta el corazón administrativo de la Unión Europea con el este del continente.

European Sleeper, compañía especializada en rutas nocturnas internacionales, ha destacado que la iniciativa responde a la “creciente demanda de alternativas sostenibles y eficientes para los viajeros de negocios y turismo” en Europa central.

La ruta Bruselas-Praga representa un avance estratégico para la movilidad continental. Según Statista, el portal de estadísticas alemán, el 62 % de los viajeros europeos consideran el acceso directo a los centros urbanos como el principal atractivo del tren frente al avión. El tren nocturno, al evitar largas esperas y desplazamientos a aeropuertos periféricos, permite optimizar el tiempo de viaje y reduce las emisiones de carbono por pasajero por kilómetro, un objetivo alineado con el Pacto Verde Europeo.

En paralelo, la operadora italiana Trenitalia expandirá su servicio de alta velocidad Frecciarossa hacia el sur de Alemania. Tras su consolidación en España y Francia, la entrada de Frecciarossa en el mercado alemán supone una competencia directa para las aerolíneas de bajo coste en ese corredor. El servicio conectará Milán con ciudades alemanas y ofrecerá frecuencias elevadas y tiempos de viaje competitivos.

La infraestructura ferroviaria italiana es reconocida por sus altos estándares de puntualidad y diseño avanzado, aspectos que, según la Agencia Ferroviaria Europea, incrementan la fiabilidad y el atractivo del tren frente a otras opciones de transporte.

El tren nocturno Nightjet reforzará la línea París-Berlín en 2026, en respuesta a un incremento anual del 15 % en la demanda de esa conexión internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas rutas internacionales clave a partir de 2026

La ruta Milán-Alemania se beneficia de una integración tarifaria y de servicios que facilita la reserva y el embarque, eliminando trámites complejos asociados al transporte aéreo como la facturación de equipaje o controles de seguridad prolongados. Este modelo de servicio busca captar a pasajeros de negocios y turismo que buscan eficiencia y comodidad en sus desplazamientos internacionales.

El eje ferroviario entre París y Berlín experimentará una mejora en 2026. La compañía austríaca ÖBB, a través de su servicio Nightjet, reforzará la línea nocturna entre ambas capitales, mientras que la introducción de nuevas frecuencias diurnas de alta velocidad ampliará la cobertura horaria y las opciones para los usuarios.

Según la Oficina Federal de Transporte de Alemania, la demanda entre París y Berlín ha crecido un 15 % anual desde 2021, impulsada por políticas de movilidad sostenible y el desarrollo de infraestructuras ferroviarias transfronterizas.

En el ámbito hispano-francés, las operadoras Ouigo e Iryo lanzarán una nueva ruta que unirá Barcelona con Montpellier y se extenderá hasta París. Este corredor ofrecerá tarifas competitivas y servicios adaptados a estudiantes y profesionales que realizan desplazamientos frecuentes entre ambas regiones.

La reapertura de la terminal de Ámsterdam Central mejora la experiencia de los pasajeros de Eurostar al ofrecer controles integrados y mayor comodidad en el viaje

La integración de servicios digitales y la flexibilidad en la reserva de billetes han sido señaladas por la Comisión Europea como factores determinantes para el éxito de estas nuevas rutas.

Impacto ambiental y transformación de la movilidad europea

Por otra parte, la terminal de Ámsterdam Central recuperará su plena capacidad operativa tras finalizar las obras de mejora, lo que permitirá que el servicio Eurostar, filial del operador ferroviario francés SNCF, restablezca la conexión directa entre Ámsterdam y Londres, eliminando la necesidad de transbordos en Bruselas.

Eurostar ha indicado que la restauración del servicio directo facilitará el tránsito de más de 2,6 millones de pasajeros anuales, con tiempos de viaje competitivos y controles de seguridad integrados en la estación de origen.

La apuesta por el ferrocarril como alternativa al avión responde a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética del transporte en Europa. De acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente, el tren genera hasta un 90 % menos de emisiones de CO₂ por pasajero por kilómetro que los vuelos de corta distancia.

Los nuevos servicios nocturnos y de alta velocidad están diseñados para responder a estos objetivos, integrando tecnología de última generación y modelos de negocio orientados a la sostenibilidad.