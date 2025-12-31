Viajes

El pueblo de 70 habitantes que es el más bonito de Castilla-La Mancha y donde se van a celebrar las Campanadas de Fin de Año

Esta localidad se ubica en plena serranía de Cuenca y es un refugio natural ideal para descubrir todos los encantos de la región

Guardar
Huélamo, en Cuenca (Adobe Stock).
Huélamo, en Cuenca (Adobe Stock).

La magia de los pequeños pueblos de Castilla-La Mancha se multiplica cuando llega el fin de año y las celebraciones navideñas ponen en valor la autenticidad y el arraigo de las tradiciones rurales. En una comunidad repleta de historia, paisajes serranos y plazas que conservan el pulso de la vida local, el cierre de 2025 ha reservado un papel protagonista para un rincón poco conocido pero rebosante de encanto: Huélamo.

Este diminuto municipio de apenas 70 habitantes ha sido elegido, tras una emocionante votación popular, como el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha y será, además, el escenario desde el que se retransmitan las campanadas de Fin de Año en toda la región, convirtiendo su plaza Mayor en el epicentro de la Nochevieja manchega.

Un balcón sobre la Serranía de Cuenca

Huélamo, en Cuenca (Adobe Stock).
Huélamo, en Cuenca (Adobe Stock).

La noche del 10 de diciembre marcó un hito para Huélamo. Tras una final muy reñida en el concurso organizado por Castilla-La Mancha Media, la localidad conquense se impuso a otros cuatro finalistas: Casas de Ves, Membrilla, Berninches y Pelahustán. El apoyo masivo ha tenido un efecto inmediato: la retransmisión de las campanadas regionales se realizará este año desde la plaza Mayor del pueblo, un acontecimiento que visibiliza la importancia de los núcleos más pequeños y reivindica su papel en el tejido social y cultural de Castilla-La Mancha.

Pero más allá de las celebraciones navideñas, quien busque una escapada auténtica y lejos de las rutas masificadas encontrará en Huélamo un destino singular. Situado a unos 1.300 metros de altitud, en las faldas de un cerro y con vistas privilegiadas al valle del Júcar, este pueblo se encuentra a solo una hora de la capital conquense. El entorno natural, rodeado de pinares y montañas, confiere a Huélamo el carácter de los pueblos serranos, donde las calles empedradas, las pequeñas plazuelas, las casas blancas de tejados rojizos y el aire limpio invitan a pasear y desconectar.

El senderismo es uno de sus grandes atractivos. El municipio cuenta con varios itinerarios señalizados y una activa Asociación de Senderismo que organiza rutas a lo largo del año, permitiendo a visitantes y vecinos disfrutar de la riqueza paisajística del entorno. Pero no solo eso, pues en el apartado gastronómico, Huélamo presume de contar entre sus vecinos al chef Jesús Segura, galardonado con estrella Michelin y responsable del restaurante Casas Colgadas en Cuenca. El establecimiento es una referencia culinaria en la provincia y motivo de orgullo para un pueblo que celebra tanto su belleza como el talento de quienes llevan su nombre fuera de sus fronteras.

Naturaleza y excursiones en la Serranía de Cuenca

Nacimiento del río Cuervo, Cuenca
Nacimiento del río Cuervo, Cuenca (Shutterstock)

Más allá de Huélamo, la Serranía de Cuenca despliega un abanico de paisajes y rutas que completan la experiencia de cualquier viajero. El Monumento Natural del Río Cuervo, a solo veinte minutos en coche, ofrece un espectáculo de cascadas y pozas cristalinas entre bosques de musgo. El sendero del nacimiento, de fácil recorrido, es ideal para familias y amantes de la naturaleza.

A poco más de media hora, la Ciudad Encantada de Valdecabras invita a perderse entre esculturas rocosas modeladas por el agua durante siglos. Formas caprichosas como “El Elefante”, “La Foca” o “El Tormo Alto” convierten la visita en una experiencia inolvidable para grandes y pequeños.

Por su parte, la Laguna de Uña, a más de mil metros de altitud, acoge un humedal donde conviven aves acuáticas, rapaces y, con suerte, algún ciervo o gamo en los alrededores. Dos senderos de 3,5 y 9 kilómetros permiten explorar el entorno y disfrutar de vistas sobre el agua y la vegetación ribereña.

Las Chorreras del Cabriel es un paraje natural formado por el río Cabriel entre Enguídanos y Villora

Cómo llegar

Desde Cuenca, el viaje es de alrededor de 55 minutos por la carretera CM-2105. Por su parte, desde Teruel el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 40 minutos por las vías A-1512 y A-1704.

Temas Relacionados

PueblosPueblos de EspañaCastilla-La ManchaCuencaNocheviejaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Todos los destinos que no podrás visitar en 2026: de las catacumbas de París a la azotea del Met de Nueva York

De París a Nueva York, una ola de renovaciones y restauraciones transformará los planes de quienes buscan experiencias únicas en los destinos culturales más famosos del mundo el próximo año

Todos los destinos que no

La última ciudad donde vivió Robe Iniesta: al lado del mar, prados verdes y un caserío del siglo XVI

La provincia de Vizcaya se convirtió para el cantante de Extremoduro en un refugio personal y artístico durante parte de su vida

La última ciudad donde vivió

La isla del Mediterráneo donde la Navidad no termina: así es el espectáculo de luces en este rincón italiano

Pasear por sus muelles o contemplar la iglesia de San Vittore iluminada permite descubrir la fusión perfecta entre pasado y modernidad durante las últimas semanas de la Navidad italiana

La isla del Mediterráneo donde

La escapada perfecta para volver al verano en España: una experiencia volcánica en un entorno natural único

El trayecto hacia la cima, el punto más elevado de España con 3.718 metros sobre el nivel del mar, atraviesa antiguas coladas volcánicas y formaciones rocosas moldeadas por el tiempo

La escapada perfecta para volver

El reto de las aerolíneas y aeropuertos españoles: los retrasos aumentan un 55% en 2025 mientras las cancelaciones muestran leves mejoras

El 30% de los vuelos en España registró retrasos, situando la puntualidad como el principal problema para los pasajeros y uno de los mayores desafíos para las aerolíneas

El reto de las aerolíneas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un hombre de 40

Muere un hombre de 40 años que se cayó desde una azotea cuando huía de la Policía en s’Illot (Mallorca)

Los cambios que introduce la DGT en 2026 que deben saber los conductores: no solo son las balizas de emergencia

Pedro Sánchez hace un balance del 2025: “Cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles”

Todo lo que se sabe del accidente en Arabia Saudí donde han muerto dos españoles

Estas son las cinco averías más caras de reparar en un coche, según un mecánico: “Puede valer hasta 20.000 euros”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Vas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Vas a perder todas tus vacaciones del año para 2026 por esto”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Los 3 factores que han encarecido en 7 euros la factura de la luz en 2025

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”