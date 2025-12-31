El pueblo de 70 habitantes que es el más bonito de Castilla-La Mancha y donde se van a celebrar las Campanadas de Fin de Año

Huélamo, en Cuenca (Adobe Stock).

La magia de los pequeños pueblos de Castilla-La Mancha se multiplica cuando llega el fin de año y las celebraciones navideñas ponen en valor la autenticidad y el arraigo de las tradiciones rurales. En una comunidad repleta de historia, paisajes serranos y plazas que conservan el pulso de la vida local, el cierre de 2025 ha reservado un papel protagonista para un rincón poco conocido pero rebosante de encanto: Huélamo.

Este diminuto municipio de apenas 70 habitantes ha sido elegido, tras una emocionante votación popular, como el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha y será, además, el escenario desde el que se retransmitan las campanadas de Fin de Año en toda la región, convirtiendo su plaza Mayor en el epicentro de la Nochevieja manchega.

Un balcón sobre la Serranía de Cuenca

La noche del 10 de diciembre marcó un hito para Huélamo. Tras una final muy reñida en el concurso organizado por Castilla-La Mancha Media, la localidad conquense se impuso a otros cuatro finalistas: Casas de Ves, Membrilla, Berninches y Pelahustán. El apoyo masivo ha tenido un efecto inmediato: la retransmisión de las campanadas regionales se realizará este año desde la plaza Mayor del pueblo, un acontecimiento que visibiliza la importancia de los núcleos más pequeños y reivindica su papel en el tejido social y cultural de Castilla-La Mancha.

Pero más allá de las celebraciones navideñas, quien busque una escapada auténtica y lejos de las rutas masificadas encontrará en Huélamo un destino singular. Situado a unos 1.300 metros de altitud, en las faldas de un cerro y con vistas privilegiadas al valle del Júcar, este pueblo se encuentra a solo una hora de la capital conquense. El entorno natural, rodeado de pinares y montañas, confiere a Huélamo el carácter de los pueblos serranos, donde las calles empedradas, las pequeñas plazuelas, las casas blancas de tejados rojizos y el aire limpio invitan a pasear y desconectar.

El senderismo es uno de sus grandes atractivos. El municipio cuenta con varios itinerarios señalizados y una activa Asociación de Senderismo que organiza rutas a lo largo del año, permitiendo a visitantes y vecinos disfrutar de la riqueza paisajística del entorno. Pero no solo eso, pues en el apartado gastronómico, Huélamo presume de contar entre sus vecinos al chef Jesús Segura, galardonado con estrella Michelin y responsable del restaurante Casas Colgadas en Cuenca. El establecimiento es una referencia culinaria en la provincia y motivo de orgullo para un pueblo que celebra tanto su belleza como el talento de quienes llevan su nombre fuera de sus fronteras.

Naturaleza y excursiones en la Serranía de Cuenca

Nacimiento del río Cuervo, Cuenca

Más allá de Huélamo, la Serranía de Cuenca despliega un abanico de paisajes y rutas que completan la experiencia de cualquier viajero. El Monumento Natural del Río Cuervo, a solo veinte minutos en coche, ofrece un espectáculo de cascadas y pozas cristalinas entre bosques de musgo. El sendero del nacimiento, de fácil recorrido, es ideal para familias y amantes de la naturaleza.

A poco más de media hora, la Ciudad Encantada de Valdecabras invita a perderse entre esculturas rocosas modeladas por el agua durante siglos. Formas caprichosas como “El Elefante”, “La Foca” o “El Tormo Alto” convierten la visita en una experiencia inolvidable para grandes y pequeños.

Por su parte, la Laguna de Uña, a más de mil metros de altitud, acoge un humedal donde conviven aves acuáticas, rapaces y, con suerte, algún ciervo o gamo en los alrededores. Dos senderos de 3,5 y 9 kilómetros permiten explorar el entorno y disfrutar de vistas sobre el agua y la vegetación ribereña.

Cómo llegar

Desde Cuenca, el viaje es de alrededor de 55 minutos por la carretera CM-2105. Por su parte, desde Teruel el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 40 minutos por las vías A-1512 y A-1704.