Las mejores exposiciones de Madrid para ver en diciembre: de ‘Avatar: The Experience’ a ‘Expresionismo. Un arte de cine’

Imagen de la exposición 'Expresionismo. Un arte de cine'

El mes de diciembre ya está aquí, y con él una serie de planes y actividades de lo más interesantes como antesala de las navidades o directamente para esos días de vacaciones llenos de nieve y regalos. Precisamente la selección de exposiciones para este mes está en gran medida marcada por el espíritu navideño y la nostalgia que entrañan estos días.

Viajes inmersivos a otros planetas, paseos por la memoria o redescubrimiento de pintores clásicos y otros no tan conocidos. El mes de diciembre está lleno de propuestas de todo tipo para empaparse de arte y fotografía, pero también de experiencias inolvidables y de conocimiento por la historia. Avatar, juguetes, Marilyn Monroe, Expresionismo alemán, Warhol y Pollock...una mezcla así hace las delicias de cualquiera.

Avatar: The experience (Espacio Delicias)

Las pequeñas crías de banshee se podrán ver de cerca en 'Avatar: The Experience'

Acaba de aterrizar en Madrid y promete ser una de las exposiciones más impresionantes de todo el mes, especialmente durante las Navidades. Avatar: The Experience te introduce en el gigantesco y fascinante mundo de Pandora a través de juegos interactivos, decorados y criaturas a escala real o incluso guías individuales, que junto al estreno de Avatar: Fuego y ceniza este próximo 19 de diciembre harán que este mes sea el mes de los Na’vi.

Warhol, Pollock y otros espacios americanos (Museo Thyssen-Bornemisza)

Nueva exposición Warhol, Pollock y otros espacios americanos en el Museo Thyssen (Museo Thyssen).

Dos genios del siglo XX, reunidos por primera vez. Las mejores obras de Andy Warhol y Jackson Pollock, junto a las de otros grandes artistas coetáneos, se encuentran en las galerías del museo Thyssen-Bornemisza para repasar los inicios de ambos pintores y con ellos ver la creación del arte del nuevo siglo. Más allá de las pinturas icónicas, algunas cedidas por otros museos y colecciones privadas, esta exposición representa una oportunidad única de descubrir las verdaderas raíces de dos artistas mucho más similares de lo que pueda parecer a simple vista.

Raimundo de Madrazo (Fundación Mapfre)

Salida del baile de máscaras, 1878, de Raimundo de Madrazo y Garreta

Desarrolló buena parte de su obra en Francia, pero no por ello deja de ser uno de los grandes pintores de finales del siglo XIX y principios del XX que haya salido de nuestro país. La Fundación MAPFRE recupera a Raimundo de Madrazo y Garreta, uno de esos pintores que merecen mayor reivindicación y que la obtienen con esta exposición que recupera recupera, a través de un centenar de sus obras más significativas, el lenguaje artístico y la obra de quien fue uno de los pintores más cosmopolitas de su tiempo.

Celebrando a Marylin (Conde Duque)

Imagen de la exposición 'Celebrando a Marilyn'

Norma Jean, Marilyn o simplemente una de las mayores estrellas de la historia del cine. La exposición Celebrando a Marilyn, ubicada en el Centro Conde Duque, se adelanta al centenario de la legendaria actriz de Con faldas y a lo loco o Los caballeros las prefieren rubias con una serie de fotografías e ilustraciones que repasan la fulgurante carrera de la actriz que terminó muriendo de la forma más cruel y trágica.

¡Me lo pido! Juguetes en el Madrid de nuestra infancia (El Águila)

Imagen de la exposición 'Me lo pido. Juguetes en el Madrid de nuestra infancia'

Se acerca la Navidad, y eso suele ser también sinónimo de regalos. La forma de regalarse y los propios obsequios han cambiado mucho con el tiempo, y eso es precisamente sobre lo que versa ¡Me lo pido! Juguetes en el Madrid de nuestra infancia, una vista atrás de muchos años para comprobar cómo eran los regalos de épocas pasadas, y cuáles eran los juguetes predilectos de los pequeños madrileños del siglo pasado.

FOD. Fueradentro (CentroCentro)

"fueradentro" (detalle) © FOD, VEGAP, Madrid, 2025. Fotografía: Fabián Ramos

La exposición de abstracción geométrica de Francisco Olivares Díaz (FOD) en CentroCentro, Madrid, presenta esculturas y pinturas que reinterpretan la arquitectura del Palacio de Cibeles y enfatizan la escala humana, según publica la organización del espacio expositivo. La muestra, comisariada por Óscar Alonso Molina, utiliza materiales industriales reutilizados y propone un acercamiento físico y didáctico al arte geométrico, en contraste con la monumentalidad del edificio.

Además de los grandes andamiajes metálicos y las pinturas abstractas que dialogan con los elementos propios del Palacio, la exposición incluye pequeñas esculturas y estudios realizados en la Academia Española en Roma, según destacan los responsables del evento. El recorrido se complementa con ‘Tirarse es sinónimo de futuro desconocido’, muestra colectiva de jóvenes artistas bajo la curaduría de Pedro Huidobro, que aborda la incertidumbre generacional a través de instalaciones experimentales.

Expresionismo. Un arte de cine (Fundación Canal)

Imagen de la exposición 'Expresionismo. Un arte de cine'

Lo mejor del cine, lo mejor de la arquitectura, lo mejor de la pintura... el expresionismo fue todo un soplo de aire fresco para el siglo XX y alumbró algunas de las mentes más brillantes de su época. Ahora la Fundación Canal acoge una exposición que repasa los orígenes del movimiento, sus máximos representantes y una gran galería de obras para conocer a fondo este brillante estilo.