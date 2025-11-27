Ciencia

Por qué las pinturas infantiles pueden parecerse más a las de Jackson Pollock que las de los adultos

Una investigación científica en los Estados Unidos identificó diferencias visuales y compositivas entre pinturas infantiles y adultas. Por qué los resultados abren nuevas perspectivas sobre creatividad, percepción estética y potencial terapéutico

Durante el experimento "dripfest", se
Durante el experimento "dripfest", se pidió a adultos y niños que recrearan una pintura al estilo de Pollock (Richard Taylor)

¿Pueden las pinturas de niños parecerse más a las de Jackson Pollock que las realizadas por adultos? Un reciente estudio de la Universidad de Oregon, en los Estados Unidos responde que sí.

Demostraron que los patrones artísticos generados por la técnica de vertido pueden distinguirse según la edad de los artistas.

El equipo trabajó con dieciocho niños de entre cuatro y seis años y treinta y cuatro adultos de entre dieciocho y veinticinco años.

El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad de Oregon reveló que las pinturas de niños con técnica de vertido se asemejan más a las de Jackson Pollock que las de adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos utilizaron pintura líquida sobre hojas de papel extendidas en el suelo. Para los investigadores, aspectos como el equilibrio biomecánico inciden en los resultados.

El análisis se centró en la densidad y el recorrido de la pintura en cada obra. En el estudio, los investigadores señalaron: “al integrar el análisis multifractal con el análisis de lacunaridad, mostramos que las pinturas de los niños se caracterizan por dimensiones fractales más pequeñas y parámetros de lacunaridad mayores que las de los adultos”.

Quién fue Jackson Pollock

Pollock revolucionó el arte con
Pollock revolucionó el arte con su técnica del dripping o vertido (Archivo)

Jackson Pollock fue un pintor estadounidense nacido en 1912, reconocido como uno de los principales exponentes del expresionismo abstracto.

Su obra sobresalió por el uso de la técnica del “dripping” o vertido, en la que deja caer, salpica o derrama pintura sobre grandes lienzos extendidos en el suelo.

Así, logró composiciones dinámicas y densas, llenas de líneas, manchas y salpicaduras, sin una figura central ni jerarquía espacial marcada.

Cada parte del cuadro tiene igual protagonismo, en una trama visual que transmite movimiento y energía.

Pollock buscaba expresar emociones profundas y el inconsciente a través de la acción física. Falleció en 1956, y su enfoque influyó en el arte moderno y en la manera de entender el proceso creativo.

Arte infantil y técnica de vertido

Jackson Pollock, pionero del expresionismo
Jackson Pollock, pionero del expresionismo abstracto, creó efectos únicos al dejar que la pintura negra se mezclara sobre fondo húmedo en “Number 14: Gray”

Los científicos de la Universidad de Oregon quisieron investigar si los patrones generados por la técnica de vertido de pintura variaba según la edad del artista. Analizaron objetivamente las diferencias entre las obras creadas por niños y adultos.

La investigación, que se inició en 2002 y finalizó en 2023, tuvo como objetivo comparar de manera objetiva los estilos pictóricos de niños y adultos.

Consideraron que el análisis de fractales puede servir como “un marco general para la evaluación de la capacidad terapéutica del arte en general”.

Un ejemplo de pintura vertida
Un ejemplo de pintura vertida creada por un niño durante los experimentos del Dripfest (Matthew Fairbanks)

Gracias a herramientas matemáticas, lograron describir la complejidad y la distribución de los patrones en las pinturas: en los cuadros de adultos predominan trayectorias densas y amplias, mientras que las obras infantiles “pueden distinguirse por detalles a menor escala y por una mayor separación entre los grupos de pintura”.

Aunque el equilibrio biomecánico no fue medido en forma directa, planean incluir sensores de movimiento en futuras investigaciones.

Buscan comparar los patrones motores de niños y adultos al verter pintura, y ampliar el análisis de lacunaridad a más artistas. La lacunaridad es una medida que indica cuán dispersos o agrupados están los espacios vacíos dentro de un patrón o una imagen.

Una pintura vertida creada por
Una pintura vertida creada por un adulto durante los experimentos del Dripfest (Matthew Fairbanks)

Esta perspectiva, señalan, permitirá observar matices en diferentes edades y contextos. Sobre la percepción estética, los investigadores mencionaron que los cuadros con más espacios y patrones fractales menos complejos gustaron más a los adultos.

Afirmaron: “las pinturas que poseen mayores espacios entre grupos de pintura y una estructura multifractal menos compleja tendieron a ser valoradas como más agradables”. Este resultado se observó en el grupo de participantes adultos.

El estudio sugiere que la preferencia estética podría vincularse a la familiaridad evolutiva con los fractales presentes en la naturaleza.

Una imagen de la obra
Una imagen de la obra "Joven intrigado por el vuelo de una mosca no euclidiana", de Max Ernst. Este artista había explorado el vertido de pintura y el azar en el arte, antes de Pollock (Archivo)

Señalaron: “nuestros estudios previos indican que nuestros sistemas visuales se han vuelto fluidos en los lenguajes visuales de los fractales tras millones de años de exposición en el entorno natural”.

Así, los investigadores sostienen que la espontaneidad infantil al verter pintura genera resultados visuales diferentes respecto a los adultos y especialmente atractivos.

La investigación aportó claves sobre creatividad, percepción y bienestar, y abre nuevas preguntas para la ciencia y el arte.

