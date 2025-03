Así es el pueblo de Sara Carbonero: tradición y encanto en la provincia de Toledo

Así es el pueblo de Sara Carbonero

“Mamá, periodista y embajadora de UNICEF”, así es como reza la biografía de Sara Carbonero, una de las figuras más queridas del periodismo en España. Inició su carrera en Radio Marca mientras cursaba sus estudios de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, aunque no llegó a finalizarlos.

Posteriormente, trabajó en la Cadena SER y en 2007 se incorporó a La Sexta como responsable de la información deportiva en los informativos. En abril de 2009, fue contratada por Telecinco como presentadora de deportes. Con todo ello, siendo un icono en el mundo de la información, Carbonero también se ha convertido en todo un referente entre los pacientes con cáncer.

Fue en el pasado 2024 cuando habló por primera vez en público del cáncer que le diagnosticaron en 2019. “Estoy aquí para mandar un mensaje de aliento para todas las personas que estén conviviendo —porque no me gusta nada los términos bélicos (batallar y así)— con esta cruel enfermedad”, relató en su discurso de la gala benéfica ELLExHope. Sus palabras fueron compartidas por decenas de miles de personas. En ellas, Carbonero no ocultó la crudeza de la enfermedad. Hubo un tiempo en el que lo único que buscaba era calma. Su casa en Corral de Almaguer, su tierra natal, es uno de los sitios en los que fue a buscarla.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Corral de Almaguer. (Wikimedia)

Qué ver en Corral de Almaguer: un paseo por la localidad

Ubicado en la provincia de Toledo, Corral de Almaguer es un destino que combina historia, tradición y encanto rural. Recorrer sus calles es sinónimo de disfrutar de un patrimonio arquitectónico único y de emprender un verdadero viaje en el tiempo.

La ruta comienza en el corazón del municipio, la Plaza Mayor. Aquí se encuentra el Ayuntamiento y un conjunto de casas tradicionales con soportales que reflejan la arquitectura típica de La Mancha. Desde aquí, se puede visitar la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, un imponente templo gótico-mudéjar del siglo XV, con una espectacular torre de ladrillo y un bello artesonado de madera.

A pocos metros, se encuentra la Ermita de San Antón, un pequeño santuario con gran devoción en la localidad. Otra parada imprescindible es la Ermita de la Virgen de la Muela, situada en un cerro a las afueras del pueblo, desde donde se obtiene una panorámica privilegiada del entorno.

Además, para conocer la historia del municipio, se recomienda visitar el Museo Etnográfico, que alberga herramientas y objetos tradicionales que reflejan la vida rural en La Mancha. También es interesante recorrer el Arco de la Villa, una de las antiguas puertas de la muralla medieval. Para acabar, la ruta finaliza en los alrededores del pueblo, donde se pueden encontrar viñedos y campos de olivos, además de visitar alguna bodega y degustar los vinos de la región.

El impresionante pueblo a una hora de Lisboa y a orillas del Tajo que se conoce como la capital del gótico portugués.

Cómo llegar

Este municipio castellanomanchego se encuentra a unos 100 kilómetros de Madrid y a 70 de la capital toledana. Así, para llegar en coche desde Madrid, la opción más rápida es tomar la A-4 hasta Ocaña y luego seguir por la CM-200 hacia el municipio. Desde Toledo, se accede por la CM-4004 y la CM-3001.

Para quienes prefieren el transporte público, hay autobuses desde Madrid operados por empresas regionales, con salidas desde la Estación Sur de Méndez Álvaro. También es posible viajar en tren hasta Alcázar de San Juan y desde allí continuar en autobús.