La ruta por pasarelas de madera que es de las más impresionantes de Portugal: bonitas cascadas, miradores e increíbles paisajes

Passadiços do Orvalho, en Portugal (Municipio de Oleiros).

Portugal es uno de los mejores destinos para disfrutar de la naturaleza y de paisajes de ensueño. En el interior del país, el visitante se encuentra con una amplia variedad de parajes que incluyen laderas escarpadas, amplios valles, cascadas y frondosos bosques, lo que le convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza. Así, atrae a infinidad de amantes del senderismo que buscan disfrutar de estos rincones a través de su extensa red de senderos.

Muchas de estas rutas son reconocidas internacionalmente por su belleza y originalidad, destacando por su trazado sobre pasarelas de madera que se integran en el entorno natural. Entre los ejemplos más célebres se encuentran los Passadiços de Mondego y los Passadiços do Paiva, rutas que atraen a excursionistas de todo el mundo por sus vistas y recorrido sobre estructuras suspendidas. Sin embargo, el país luso cuenta con otros caminos menos conocidos que también dejan con la boca abierta.

Este es el caso de la ruta conocida como los Passadiços do Orvalho, un recorrido de vértigo que discurre a través de pasarelas y descubre uno de los paisajes más impresionantes de la Beira Baixa. Pero esto no es todo, pues a través de esta ruta se puede contemplar un conjunto de geomonumentos clasificados por la UNESCO, como la cascada de Fraga de Água d’Alta y el Cabeço Mosqueiro. A esto hay que sumar una serie de miradores que cuentan con impresionantes vistas del entorno.

Cascadas, miradores y pasarelas

Passadiços do Orvalho, en Portugal (Turismo Portugal).

Los Passadiços do Orvalho forman parte del Geoparque Naturtejo de la Meseta Meridional y tienen su punto de partida en el municipio de Oleiros. Cuenta con una distancia aproximada de nueve kilómetros en sentido circular y es ideal para disfrutar en familia. Sin embargo, cabe destacar que a pesar de su longitud, “las pasarelas solo se construyeron en puntos clave del recorrido, con el fin de hacer factible el paso por zonas más exigentes y permitir así el acceso de un mayor número de personas a los idílicos parajes naturales por los que discurre”, explican desde turismo de Portugal.

Así, los Passadiços do Orvalho se despliegan a lo largo de algunos de los paisajes más impresionantes de la región de Beira Baixa. Entre los tramos más destacados se encuentran aquellos que rodean dos puntos de especial interés: la cascada da Fraga de Água d’Alta, la cual cuenta con una caída de 30 metros de altura y es la más alta de la región; y el mirador de Cabeço do Mosqueiro, que ofrece amplias vistas panorámicas de las sierras do Açor, Gardunha, da Lousã y da Estrela.

A lo largo del recorrido, los excursionistas pueden disfrutar de otros atractivos naturales, como cascadas adicionales, pozas y varios puentes de madera que añaden un toque pintoresco al sendero. A su vez, la ruta se adapta a diferentes niveles de exigencia física y distancia, permitiendo a los visitantes elegir su punto de partida según sus preferencias. Para aquellos que buscan un trayecto más corto, se sugiere comenzar en la zona de acceso directo a la Cascata da Fraga de Água d’Alta, lo que permite un recorrido de menos de dos kilómetros hasta la cascada.

Sin embargo, para quienes disponen de más tiempo y cuentan con una buena condición física, es recomendable realizar el recorrido completo, que abarca todos los puntos de interés y ofrece una experiencia más profunda de la naturaleza local. Esto se puede hacer en cualquier época del año, pero los meses de otoño y primavera son los más recomendados, ya que las temperaturas son más suaves.

Una de las rutas más impresionantes de Portugal: 600 kilómetros a través de 12 pueblos históricos

Cómo llegar

Desde Coimbra, el viaje es de alrededor de 1 hora y 10 minutos por las carreteras A13 e IC8 (hay peajes). Por su parte, desde Castelo Branco el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora por la vía N233.