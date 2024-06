Las 10 tumbas más visitadas de todo el mundo: de la del ‘Rey del Rock’ a la de los Reyes Católicos

Tumba de Elvis Presley, en Memphis (Shutterstock).

Desde los monumentos imponentes que honran a líderes políticos, hasta los modestos sepulcros de artistas icónicos, son muchas las tumbas de distintas personalidades que se han convertido en todo un fenómeno de masas. Estos lugares no solo cuentan la historia de quienes allí reposan, sino que también atraen a millones de visitantes anuales, convirtiéndolos en verdaderos atractivos turísticos.

De este modo, estos sitios, cargados de simbolismo y memoria, permiten a admiradores y curiosos conectarse con el pasado y rendir tributo a los influyentes personajes cuyas vidas y obras continúan marcando generaciones. Por ello, se ha hecho una selección de las 10 tumbas más visitadas del mundo.

Bob Marley, Jamaica

La tumba de Bob Marley se encuentra en su ciudad natal, Nine Mile, en la parroquia de Saint Ann, Jamaica. El legendario músico de reggae fue enterrado allí tras su fallecimiento en 1981. Su mausoleo es parte de un complejo que incluye la casa de su infancia y varios lugares de interés relacionados con su vida. Por ello, la tumba de Marley, de gran significado cultural y espiritual, atrae a numerosos visitantes y seguidores que acuden para rendir homenaje al influyente artista y conocer más sobre sus raíces y legado musical.

Bruce Lee, Seattle

Tumba de Bruce Lee, en Seattle (Shutterstock).

La tumba de Bruce Lee se encuentra en el cementerio Lake View, en Seattle, Washington. El mítico artista marcial y actor fue enterrado allí tras su fallecimiento en 1973. Su sepulcro, junto con el de su hijo Brandon Lee, también enterrado en el mismo lugar, recibe a numerosos admiradores de todo el mundo. La tumba de Bruce Lee es un sitio de peregrinación donde los seguidores rinden homenaje a su legado y contribuciones a las artes marciales y al cine.

Elvis Presley, Memphis

El lugar de descanso del ‘Rey del Rock’ se encuentra entre las diez tumbas más famosas a nivel mundial. Tras el fallecimiento del cantante en agosto de 1977, su cuerpo fue inicialmente enterrado en el cementerio Forest Hills, en Memphis. Sin embargo, tras un intento de robo, la tumba fue trasladada a la mansión Graceland, residencia del artista durante sus últimos 20 años. La apertura de Graceland al público permitió a la familia de Elvis Presley resolver problemas económicos y establecer un sitio único para preservar su legado. Anualmente, se estima que alrededor de 650.000 personas visitan este lugar, que es considerada una de las principales atracciones musicales del mundo.

Frank Sinatra, California

El Desert Memorial Park, en Cathedral City, California, es el lugar donde se encuentran los restos de Frank Sinatra. El legendario cantante y actor fue sepultado allí tras su fallecimiento en 1998. En su lápida, se puede leer la inscripción The Best Is Yet to Come (Lo mejor está por venir), título de una de sus canciones más emblemáticas. La tumba de Sinatra atrae a numerosos admiradores que visitan para rendir homenaje a una de las figuras más icónicas de la música y el cine del siglo XX.

Jim Morrison, París

El líder de la banda The Doors fue enterrado tras su fallecimiento en 1971 en el cementerio Père-Lachaise, en París. La tumba, modesta en comparación con las de otras celebridades, se ha convertido en un lugar de peregrinación para fans de todo el mundo. Constantemente adornada con flores, cartas y grafitis, la tumba de Morrison es uno de los sitios más visitados del histórico cementerio parisino.

John F. Kennedy, Washington

Tumba de John F. Kennedy (Shutterstock).

La tumba de John F. Kennedy se encuentra en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, Estados Unidos. Este lugar se ha convertido en un sitio de peregrinación nacional. La tumba del 35º presidente de Estados Unidos está marcada por una llama eterna, encendida por su esposa Jacqueline Kennedy durante el funeral en 1963. A su lado, descansan también Jacqueline y dos de sus hijos. El monumento y la llama eterna simbolizan el legado duradero de Kennedy y atraen a millones de visitantes cada año.

Marilyn Monroe, Los Ángeles

Los restos de Marilyn Monroe se encuentra en el Westwood Village Memorial Park Cemetery en Los Ángeles, California. Este tranquilo cementerio alberga los restos mortales de muchas otras celebridades de Hollywood como Dean Martin, Truman Capote y Dona Reed. Monroe, una de las figuras más icónicas del cine, fue enterrada allí tras su fallecimiento en 1962 y su tumba es un lugar de peregrinación para sus admiradores, quienes visitan para rendir homenaje a la legendaria actriz.

Michael Jackson, Los Ángeles

La tumba de Michael Jackson se encuentra en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California. El “Rey del Pop” fue enterrado en el Gran Mausoleo del cementerio, un lugar que también alberga los restos de otras personalidades famosas y que destaca por los materiales que lo componen: mármol, oro y plata, lo que hizo que su precio rozara los 900.000 dólares. Tras su muerte en 2009, Jackson fue sepultado en una ceremonia privada. Su tumba atrae a numerosos fans que acuden a rendir homenaje al influyente artista.

Los Reyes Católicos, en Granada

Capilla Real de Granada (Shutterstock).

Los restos de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, se encuentra en la Capilla Real de Granada. Este monumento, situado junto a la Catedral de Granada, fue construido por orden expresa de los monarcas. En su interior, se pueden ver los sepulcros de los Reyes, realizados en mármol de Carrara, junto a los de su hija Juana la Loca y su esposo Felipe el Hermoso. La Capilla Real es un lugar de significativo valor histórico y cultural, atrayendo a numerosos visitantes interesados en la historia de España.

William Shakespeare, Stratford-upon-Avon

La tumba del célebre escritor se encuentra en su ciudad natal, Stratford-upon-Avon. Esta localidad británica, situada a orillas del río Avon, alberga numerosas atracciones turísticas dedicadas a su figura más ilustre. Entre los lugares de interés se incluye Shakespeare’s Schoolroom & Guildhall, la antigua escuela del autor de obras como Romeo y Julieta o Hamlet. Asimismo, en el cementerio de la iglesia de la Santísima Trinidad se encuentra la tumba del reconocido dramaturgo. El epitafio en su lápida, según se cree, fue redactado por el propio Shakespeare.