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El viaje internacional del Premio Planeta de Sonsoles Ónega: la serie de ‘Las hijas de la criada’ se emitirá en países como Finlandia o Rumanía

La ficción basada en el libro de la presentadora también se podrá ver en Croacia, Irlanda y Portugal

'Las hijas de la criada', la serie sobre el libro de Sonsoles Ónega (Atresmedia)
'Las hijas de la criada', la serie sobre el libro de Sonsoles Ónega (Atresmedia)
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La entrega del Premio Planeta 2026, que se celebra este 15 de octubre en Barcelona, coincide con la expansión internacional de Las hijas de la criada, la novela con la que Sonsoles Ónega obtuvo el galardón en 2023. La adaptación televisiva de la obra llegará a Portugal, Irlanda, Finlandia, Rumanía y Croacia tras los acuerdos cerrados por Atresmedia Sales durante MIPCOM 2026.

La ficción se emitirá en la cadena pública portuguesa RTP, la irlandesa TG4, la finlandesa YLE, Antena Group en Rumanía y HRT en Croacia. El recorrido europeo de la serie añade una nueva dimensión al fenómeno editorial que comenzó hace tres años, cuando Sonsoles Ónega se impuso en la 72ª edición del Premio Planeta con una saga familiar ambientada entre Galicia y Cuba a comienzos del siglo XX.

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El premio celebra este jueves su 75ª edición con 1.424 obras presentadas, un récord de participación. El ganador recibirá un millón de euros y el finalista, 200.000 euros. La gala tendrá lugar en la Fira de Barcelona, con la asistencia del rey Felipe VI, que dirá unas palabras, y la reina Letizia.

'Las hijas de la criada', la serie sobre el libro de Sonsoles Ónega (Atresmedia)
'Las hijas de la criada', la serie sobre el libro de Sonsoles Ónega (Atresmedia)

La serie de ‘Las hijas de la criada’

La serie, protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández, había iniciado su recorrido en España con el estreno en atresplayer y posteriormente llegó al prime time de Antena 3. De acuerdo con los datos de Atresmedia, fue el mejor lanzamiento de la plataforma en los últimos tres años.

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La producción consta de ocho capítulos de 50 minutos y corre a cargo de Buendía Estudios Canarias, con la participación de Atresmedia. La dirección está en manos de Menna Fité y Alejo Flah. La trama se desarrolla en torno a Clara y Catalina, dos niñas nacidas la misma noche de febrero de 1900 en el pazo gallego de Espíritu Santo, cuyas vidas quedan atravesadas por secretos familiares, diferencias de clase y la actividad conservera de los Valdés.

'Las hijas de la criada', la serie sobre el libro de Sonsoles Ónega (Atresmedia)
'Las hijas de la criada', la serie sobre el libro de Sonsoles Ónega (Atresmedia)

La historia se sitúa entre Galicia, Madrid y Canarias, donde se realizaron las grabaciones. La adaptación conserva como eje la transformación de una familia que construye un imperio vinculado al mar, además de las tensiones sociales y sentimentales que rodean a sus protagonistas. Atresmedia informa además que la consultora The Wit incluyó a Las hijas de la criada entre las producciones internacionales más destacadas. La serie ha mantenido su presencia en la programación de Antena 3 durante octubre.

El recorrido de Sonsoles Ónega

El origen de la serie está en el éxito de la novela publicada en noviembre de 2023. Tras recibir el Premio Planeta, el libro acumuló más de 20 ediciones y superó el medio millón de ejemplares vendidos, según cifras de la editorial. También fue el título de ficción más vendido en España al cierre de aquel año y mantuvo un lugar destacado en las listas durante 2024.

El libro consolidó a Sonsoles Ónega en el mercado editorial después de una carrera literaria que había comenzado en 2005 con Calle Habana, esquina Obispo. Antes del Premio Planeta, la periodista ya había publicado títulos como Donde Dios no estuvo, Encuentros en Bonaval, Nosotras que lo quisimos todo, Mil besos prohibidos y Después del amor, novela que obtuvo el Premio Fernando Lara en 2017.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega saluda a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. (EFE)

El éxito comercial de Las hijas de la criada, en librerías y en la pequeña pantalla, convivió con críticas literarias y cuestionamientos sobre el vínculo entre la popularidad televisiva de la autora y el alcance de la obra. Sonsoles Ónega abordó ese debate al presentar su siguiente libro, Llevará tu nombre, publicado en febrero de 2026: “Esta nueva novela la he escrito con rabia, para demostrarme y demostrar que el premio no era una casualidad”.

El triunfo literario de 2023 no interrumpió su actividad televisiva. Sonsoles Ónega conduce desde octubre de 2022 el magacín Y ahora Sonsoles, en Antena 3, después de haber trabajado en CNN+, Noticias Cuatro e Informativos Telecinco, donde fue cronista parlamentaria entre 2008 y 2018. En la cadena de Mediaset también presentó formatos como Ya es mediodía y Ya son las ocho.

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