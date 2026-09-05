Lamine Yamal no se entrena con el grupo en la víspera del partido ante el Valencia

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Sant Joan Despí (Barcelona), 5 sep (EFE).- El atacante barcelonista Lamine Yamal no se entrena junto con el resto de la plantilla, en la víspera del encuentro ante el Valencia de este domingo (16:15 CET, 14.15 GMT) en Mestalla.

El jugador no ha saltado este sábado con el resto del equipo en el inicio de la sesión de entrenamiento y por el momento se desconoce el motivo, aunque una fuente de la entidad azulgrana ha asegurado a EFE que Lamine Yamal realiza trabajo al margen.

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Será el entrenador Hansi Flick quien ofrecerá luz sobre el estado del delantero sobre las 12:00 CET, cuando comparecerá ante los medios en la previa. EFE

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