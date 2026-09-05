Espana agencias

Lamine Yamal no se entrena con el grupo en la víspera del partido ante el Valencia

Guardar

Sant Joan Despí (Barcelona), 5 sep (EFE).- El atacante barcelonista Lamine Yamal no se entrena junto con el resto de la plantilla, en la víspera del encuentro ante el Valencia de este domingo (16:15 CET, 14.15 GMT) en Mestalla.

El jugador no ha saltado este sábado con el resto del equipo en el inicio de la sesión de entrenamiento y por el momento se desconoce el motivo, aunque una fuente de la entidad azulgrana ha asegurado a EFE que Lamine Yamal realiza trabajo al margen.

PUBLICIDAD

Será el entrenador Hansi Flick quien ofrecerá luz sobre el estado del delantero sobre las 12:00 CET, cuando comparecerá ante los medios en la previa. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para hacer frente a la crisis en la ciudad autónoma que se votará la próxima semana

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

La sociedad patrimonial del empresario gallego alcanzó cifras históricas pese a la desaceleración de sus rentas inmobiliarias, en un ejercicio marcado además por el relevo en su cúpula directiva

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto

Los espacios acuáticos en los que se han registrado más fallecimientos en lo que llevamos de año son las playas, seguidas de los ríos y las piscinas

España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

El Ministerio de Transportes mantiene como horizonte oficial el cierre completo de los 77,4 kilómetros de la SE-40 para 2030 o 2031

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

Bruselas financia dos centros de acogida temporal de migrantes en Senegal dentro de un modelo de cooperación migratoria que la UE ya aplica en Mauritania

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

ECONOMÍA

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

DEPORTES

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”