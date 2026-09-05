Lamine Yamal no se entrena con el grupo en la víspera del partido ante el Valencia

Sant Joan Despí (Barcelona), 5 sep (EFE).- El atacante barcelonista Lamine Yamal no se entrena junto con el resto de la plantilla, en la víspera del encuentro ante el Valencia de este domingo (16:15 CET, 14.15 GMT) en Mestalla.
El jugador no ha saltado este sábado con el resto del equipo en el inicio de la sesión de entrenamiento y por el momento se desconoce el motivo, aunque una fuente de la entidad azulgrana ha asegurado a EFE que Lamine Yamal realiza trabajo al margen.
PUBLICIDAD
Será el entrenador Hansi Flick quien ofrecerá luz sobre el estado del delantero sobre las 12:00 CET, cuando comparecerá ante los medios en la previa. EFE
(foto) (vídeo)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades
El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para hacer frente a la crisis en la ciudad autónoma que se votará la próxima semana
Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística
La sociedad patrimonial del empresario gallego alcanzó cifras históricas pese a la desaceleración de sus rentas inmobiliarias, en un ejercicio marcado además por el relevo en su cúpula directiva
España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto
Los espacios acuáticos en los que se han registrado más fallecimientos en lo que llevamos de año son las playas, seguidas de los ríos y las piscinas
El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas
El Ministerio de Transportes mantiene como horizonte oficial el cierre completo de los 77,4 kilómetros de la SE-40 para 2030 o 2031
Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1
Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.
MÁS NOTICIAS