Un robo de joyas por valor de 50.000 euros en una iglesia de Jerez de los Caballeros (Badajoz) deja a la Virgen del pueblo sin coronas y manto

La iglesia de Santa Catalina de Jerez de los Caballeros (Badajoz) ha sufrido un robo valorado en 50.000 euros. (Jerez de los Caballeros)

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La iglesia de Santa Catalina de Jerez de los Caballeros (Badajoz) ha sufrido un robo durante la madrugada de este viernes. Los autores se han llevado varias joyas y objetos pertenecientes a imágenes religiosas, cuyo valor conjunto ronda los 50.000 euros. Entre las piezas sustraídas se encuentran dos coronas y un manto de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, perteneciente a la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán.

El asalto se produjo alrededor de las cuatro de la madrugada. Fue entonces cuando se activaron las alarmas del sistema de seguridad instalado en algunas de las dependencias del templo, según han explicado a Efe fuentes de la cofradía.

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Los responsables del robo accedieron a la iglesia después de forzar una de las puertas laterales y varias verjas del interior. Una vez dentro, llegaron hasta el camarín de la Virgen, donde se encontraban algunas de las piezas sustraídas. La activación de las alarmas hizo que los autores abandonaran el templo y huyeran del lugar.

Además de las dos coronas y el manto de la Virgen del Rosario, los ladrones también se llevaron otros elementos y adornos pertenecientes al Cristo que procesiona junto a la cofradía. Todas estas imágenes forman parte de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, declarada de Interés Turístico Nacional, y recorren las calles de la localidad durante las procesiones del Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección.

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. La Policía Judicial está al frente de las pesquisas y trabaja para determinar cómo se produjo el acceso al templo y tratar de recuperar las piezas sustraídas. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado el robo y no se descarta que pueda estar relacionado con otros asaltos de características similares registrados en la comunidad.

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Otro robo de joyas a 21 kilómetros

La investigación coincide con otro caso ocurrido en una localidad próxima. Según han informado medios locales, en Barcarrota, situada a unos 21 kilómetros de Jerez de los Caballeros, también han desaparecido recientemente las joyas de una imagen religiosa. El párroco de la localidad presentó el pasado 31 de agosto una denuncia ante la Guardia Civil por la sustracción de varias piezas pertenecientes a Nuestra Señora María Santísima del Soterraño, patrona del municipio.

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La desaparición se descubrió cuando comenzaron los preparativos para las fiestas patronales, que se celebran entre el 7 y el 12 de septiembre. Al acceder al ajuar de la imagen para preparar los actos religiosos, los responsables de la hermandad comprobaron que faltaban las joyas que habitualmente luce la Virgen.

Por el momento, se desconoce cuándo se produjo la desaparición de las joyas. La Guardia Civil trata de esclarecer las circunstancias del robo, que ha generado preocupación entre los vecinos de Barcarrota, especialmente por el valor devocional y simbólico de las piezas. Las autoridades tampoco han confirmado que este suceso guarde relación con el ocurrido en Jerez de los Caballeros, una posible conexión que deberá determinarse durante las pesquisas.

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