El Gran Premio de Madrid 2026 empieza la cuenta atrás: ya hay fecha para la venta de entradas

El Gran Premio de España de Fórmula 1 (Alberto Ortega - Europa Press)

La Fórmula 1 en España se prepara para iniciar una nueva etapa con la confirmación de la fecha de venta de entradas para el Gran Premio de Madrid 2026, según han comunicado de manera oficial los organizadores de la cita y la entidad promotora IFEMA Madrid. El evento, que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026 en el circuito Madring, abre así la cuenta atrás para la primera vez que la capital española acoge una carrera puntuable del campeonato mundial en este nuevo escenario urbano.

La elección del socio responsable de la experiencia para el público ha recaído en Fever, plataforma digital líder en el sector del entretenimiento en directo, que asume la logística del ticketing y el diseño de actividades para los asistentes. Este acuerdo abarca desde la gestión y venta oficial de entradas hasta la implementación de una agenda de espectáculos y servicios dentro y fuera de las instalaciones del circuito, con un enfoque que prioriza una vivencia integral para todos los aficionados asistentes.

El inicio de la venta de entradas ha quedado fijado para el martes 23 de septiembre de 2025. Quienes deseen conseguir un acceso anticipado pueden inscribirse en la lista de espera habilitada por Fever desde el canal online del evento. Los interesados tendrán la posibilidad de elegir de manera personalizada la zona del circuito y los fanzones para presenciar la primera carrera de la máxima categoría en el Madring, aunque por el momento no se han divulgado los precios ni el número de localidades disponibles.

Carlos Sainz durante una demostración en un tramo del circuito urbano en Madrid (AP Foto/Manu Fernandez)

El plan desarrollado junto a Fever incluye la instalación de gradas temporales, la oferta de puntos de restauración y merchandising, y la organización de actividades paralelas para acompañar el desarrollo deportivo. La empresa, presente en más de 40 mercados internacionales, aportará también su experiencia en la gestión de eventos de gran escala, como el sistema de venta de entradas para el FC Barcelona o festivales de referencia como Primavera Sound y Musealia.

Durante el fin de semana de competición, las inmediaciones del circuito de IFEMA Madrid dispondrán de espacios temáticos con DJ’s en directo, espectáculos artísticos y zonas interactivas para fans, de acuerdo con el plan. Además, Fever organizará acontecimientos vinculados a la Fórmula 1 en distintos puntos de Madrid en los meses previos, con el objetivo de dinamizar la capital y extender la marca del GP entre nuevos públicos.

La construcción del circuito Madring

La construcción del circuito Madring, actualmente en desarrollo, persigue estándares de modernidad y accesibilidad para posicionar a España como una de las sedes urbanas destacadas en el calendario internacional de Fórmula 1, destacan los promotores. El trazado se localiza en el entorno de IFEMA y se proyecta con capacidad para decenas de miles de asistentes y la integración de áreas de ocio y servicios.

El circuito de Madrid de Fórmula 1 transcurrirá entre Ifema y Valdebebas.

Faltando prácticamente un año para la cita, la oficina organizadora mantiene el calendario y la hoja de ruta previstos. La alianza estratégica con Fever marcará el inicio del proceso de adquisición de entradas y el despliegue del ecosistema de servicios para el público, mientras avanzan las obras en el circuito y la promoción internacional del gran premio. El próximo paso será observar la respuesta de los fans a la apertura de la venta, mientras Madrid se prepara para entrar en la historia de la Fórmula 1.