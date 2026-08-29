El RC Deportivo y su afición alcanzan un acuerdo para "recuperar la confianza" y "reforzar la convivencia"

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El RC Deportivo de A Coruña ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con representantes de su afición respecto a la grada de Marathón Inferior de ABANCA-Riazor, que pretende "recuperar la confianza" y "reforzar la convivencia" después de semanas de tensión por los desacuerdos por las medidas iniciales adoptadas por la entidad.

"El RC Deportivo informa de que, tras la reunión mantenida este viernes 28 de agosto con representantes de los distintos grupos de interés vinculados a la afición, las partes han alcanzado un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de recuperar un clima de confianza y unidad, reforzar el ambiente de ABANCA-RIAZOR y seguir trabajando conjuntamente en beneficio del deportivismo", confirmó el club en un comunicado.

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Los desacuerdos entre la entidad coruñesa y los aficionados comenzaron el pasado mes de julio, cuando el 'Dépor' lanzó una campaña de abonados en la que se incluían condiciones de acceso más restrictivas para Marathón Inferior, una parte de la grada desde donde han llegado cánticos que han supuesto multas económicas para el club por parte de LaLiga. Las medidas provocaron protestas y cese de animación por parte de los seguidores blanquiazules.

Según el Deportivo, este acuerdo permite "compatibilizar las necesidades" de los colectivos de aficionados con "las obligaciones legales, organizativas y de seguridad". "Ambas partes comparten el objetivo de preservar Marathón Inferior como uno de los principales espacios de animación de ABANCA-Riazor, dentro de un marco de convivencia, respeto y responsabilidad", indicó.

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"El acuerdo parte del reconocimiento de que la afición desempeña un papel esencial en la identidad y el ambiente del estadio y establece una serie de compromisos recíprocos orientados a facilitar el funcionamiento de la grada y prevenir cualquier comportamiento que pueda perjudicar al Club, a sus aficionados o al conjunto del deportivismo", añadió.

En la reunión de acordó elaborar un anexo a las condiciones generales de los abonos del RC Deportivo, "de forma que no exista un documento independiente aplicable exclusivamente a la grada de Marathón Inferior". Este anexo se sumará a las condiciones generales en el momento en el que se desarrolle y firme, tras lo cual las condiciones particulares "quedarán sin efecto".

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Además, se mantendrán los procedimientos de identificación y control de utilización de los abonos de Marathón Inferior, y el club mantendrá las condiciones y procedimientos de que las personas abonadas de Marathón Inferior puedan ceder o liberar su localidad a través de los canales oficiales del club.

Por otra parte, los representantes de la afición se comprometen a "colaborar activamente" con el club en el "conocimiento y cumplimiento de estas condiciones y en la prevención y erradicación de comportamientos violentos, intimidatorios, discriminatorios o contrarios al respeto", así como en "prevenir y detener en su caso cánticos, expresiones o conductas que puedan incitar a la violencia, al odio, así como aquellas que puedan generar sanciones para el club".

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Según el Deportivo, el acuerdo refleja "la voluntad compartida de recuperar la confianza, reforzar la convivencia y trabajar juntos para que ABANCA-Riazor continúe siendo uno de los grandes activos del RC Deportivo". "Con la firma de este acuerdo ambas partes se comprometen a dejar atrás sus diferencias y comenzar una nueva etapa, con la vista puesta en el objetivo compartido de todos los deportivistas: apoyar al equipo para alcanzar los mejores resultados en su regreso a primera división", manifestó.

"El RC Deportivo agradece a todos los representantes de la afición su disposición al diálogo, su voluntad de encontrar puntos de encuentro y el compromiso mostrado para alcanzar una solución", finalizó.