Arabia Saudí se cruza con España en un Mundial 20 años después

La selección de fútbol de Arabia Saudí, encuadrada con la de España en el Grupo H del próximo Mundial masculino, es una habitual de estas citas desde que debutó en 1994, aunque durante el torneo que en 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México será un adversario 'a priori' asequible para la vigente campeona de Europa, ya que los del Golfo Pérsico solo han ido más allá de esta primera fase en una ocasión.

Arabia Saudí participará en el séptimo Mundial de su historia, tercero seguido después de Rusia 2018 y Catar 2022, y de su ausencia en las ediciones en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Los 'Halcones Verdes' acudieron a su primera Copa del Mundo en 1994 precisamente en EE.UU., su mejor actuación hasta ahora por haber alcanzado los octavos de final tras vencer a Bélgica y Marruecos en la fase grupal, pero cayendo finalmente ante Suecia en el primer cruce.

El encuentro del próximo 21 de junio, a determinar si en Atlanta o en Miami, será la cuarta ocasión en la historia en la que España y Arabia Saudí se vean las caras --siempre ha ganado la 'Roja'-- y la segunda en una fase final mundialista después de haberlo hecho en Alemania 2006; aquel partido se saldó con triunfo español por la mínima (0-1), gracias al gol en la primera parte de Juanito Gutiérrez al saque de una falta.

Luego se enfrentaron en otros dos amistosos. Preparando el Mundial de 2010, en el que España conquistó el título, el conjunto nacional venció por 3-2 con un tanto en el 90' de Fernando Llorente; y tras levantar la Eurocopa de 2012, la 'Roja' goleó (5-0) a los saudíes, entrenados por Frank Rijkaard en ese último precedente entre ambas selecciones.

Y la tercera participación consecutiva de Arabia en un Mundial tiene un nombre propio: Hervé Renard. El técnico francés se hizo cargo de los 'Halcones Verdes' hace un año, en su segunda etapa y tras una situación muy complicada con el italiano Roberto Mancini en su banquillo durante la tercera fase del proceso de clasificación.

Pero con el galo, con quien el combinado asiático venció a Argentina en el Mundial de 2022, sumaron los puntos necesarios en las últimas tres jornadas para seguir luchando por un billete. Fue en una cuarta fase donde Arabia finalizó primera en un grupo de tres equipos con Indonesia e Irak, y certificando su séptima aparición en un Mundial de la FIFA.