Portugal - RD del Congo, en vídeo: la selección africana mete el primer gol de su historia en un Mundial y hace el baile más viral del torneo

El estreno mundialista de Portugal ha sido, cuanto menos, decepcionante. La selección europea partía como una de las favoritas para el Mundial, pero República Democrática del Congo ha sabido contrarrestar el primer gol de los lusos.

Los primeros diez minutos de Portugal fueron impecables, demostrando la calidad de sus jugadores. En el minuto 6 Joao Neves adelantó a los portugueses con un potente cabezazo dentro del área, a pesar de no ser precisamente el más alto del equipo.

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Pero, a partir del minuto 15, los africanos jugaron de tú a tú, demostrando que pueden competir contra cualquier equipo. El gol de los congoleños llegó en el último minuto de la primera parte, siendo un golpe anímico para el conjunto luso.

Tras el remate de Yoane Wissa, delantero que milita en el Newcastle United, tuvo lugar una de las celebraciones más virales de todo el torneo. Sin duda, se trata de uno de los bailes que queda en el imaginario colectivo de los aficionados del fútbol, como fue el caso del baile de Sudáfrica en 2010.

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La segunda mitad siguió un guion muy parecido al del tramo final de la primera parte. Portugal mantuvo la posesión y el control territorial del encuentro, pero sin traducirlo en ocasiones claras de gol. De hecho, el tanto anulado tras una brillante acción individual de João Cancelo fue una de las pocas jugadas en las que los lusos lograron generar verdadero peligro, aunque finalmente la acción quedó invalidada por fuera de juego.

Unos cambios que no dieron sus frutos

Roberto Martínez intentó cambiar la dinámica del partido con la entrada de Francisco Conceição, buscando más desborde y frescura en los metros finales. Sin embargo, el efecto no fue el esperado. Con el paso de los minutos, probó con otros tres cambios: Semedo, Gonzalo Ramos y Rafael Leao, pero tampoco pudieron revolucionar el encuentro.

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A medida que avanzaba el partido, la frustración crecía en el lado luso y la confianza aumentaba en la República Democrática del Congo. El equipo africano se mantuvo sólido, ordenado y cada vez más cómodo con el resultado, resistiendo sin excesivos apuros los intentos de ataque de Portugal. El portero Lionel Mpasi apenas tuvo que intervenir en acciones de verdadero peligro, ya que muchas de las jugadas portuguesas morían antes incluso de finalizar.

El pitido final confirmó un resultado histórico para el conjunto congoleño, que suma su primer punto en una Copa del Mundo y celebra también su primer gol en la historia del torneo. Un empate que sabe a victoria para los africanos y que deja a Portugal con la sensación de haber perdido una gran oportunidad de debutar con triunfo en el campeonato.

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Críticas al planteamiento

La afición portuguesa no ha tardado en mostrar su descontento tras el empate ante la República Democrática del Congo, cuestionando tanto a Cristiano Ronaldo como al seleccionador Roberto Martínez. Parte de los seguidores considera que el equipo careció de un planteamiento táctico claro y de soluciones en ataque.