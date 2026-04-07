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El seleccionador de fútbol de Rumanía sufre un infarto y se entera cuatro días después de que la Federación había decidido poner fin a su contrato

El entrenador Mircea Lucescu se enteró desde el hospital de la noticia de su destitución

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El seleccionador de Rumanía, Mircea Lucescu (Europa Press)
El seleccionador de Rumanía, Mircea Lucescu (Europa Press)

Mircea Lucescu deja de ser el seleccionador nacional de Rumania tras un breve paso por el cargo, según informó este jueves la Federación Rumana de Fútbol (FRF) a través de un comunicado oficial. La federación anunció que el técnico de 80 años “finalizó su mandato como seleccionador”, una decisión que coincide con el delicado estado de salud del entrenador, quien permanece hospitalizado tras sufrir una afección cardíaca.

El ciclo de Lucescu como seleccionador comenzó en agosto de 2024, en un contexto marcado por altas expectativas para la selección rumana. Sin embargo, la eliminación reciente del equipo en la carrera por el Mundial de 2026 terminó por condicionar su continuidad. El pasado jueves, la federación informó que el contrato del entrenador no será renovado, decisión tomada mientras Lucescu se encuentra bajo observación médica.

El episodio de salud que afectó al técnico se produjo el domingo 29 de marzo, apenas tres días después de la derrota 1-0 ante Turquía, resultado que dejó a Rumania fuera de la clasificación para el Mundial. Según confirmó el Hospital Universitario de Bucarest, Lucescu fue hospitalizado “tras una arritmia cardíaca grave”. El medio GOLAZO.ro especificó que el entrenador sufrió una taquicardia ventricular durante una sesión de entrenamiento con el equipo nacional.

El entrenador Mircea Lucescu (REUTERS/George Calin)
El entrenador Mircea Lucescu (REUTERS/George Calin)

Mihai Stoichiță, director técnico de la FRF, describió el momento en que Lucescu sintió el malestar: “Se sintió mal, se sentó en una silla y perdió el conocimiento. Llegó la ambulancia y lo trasladaron de urgencia al hospital”. Este no fue el único susto reciente para el entrenador. En las semanas previas, mientras el equipo se preparaba para un partido calificado como decisivo, Lucescu ya había sido hospitalizado por problemas de salud.

Las palabras de la Federación de Rumanía

La federación rumana ha destacado la dedicación del experimentado técnico. El presidente de la FRF, Răzvan Burleanu, afirmó que “el entrenador ha demostrado una pasión y dedicación ilimitadas” durante su etapa al frente del equipo nacional. Además, Burleanu señaló la intención de la entidad de seguir contando con Lucescu en el futuro. “Esperamos que el Sr. Lucescu asuma un nuevo cargo dentro de la FRF en los próximos meses, para que el fútbol rumano pueda beneficiarse de todo el conocimiento que ha acumulado a lo largo de su carrera y para que podamos preparar mejor a nuestros entrenadores y jugadores”, aseguró el presidente.

La brutal patada que recibió una jueza de línea en Turquía

La salida de Lucescu se produce en medio de la preocupación por su estado de salud. El comunicado de la federación no especifica detalles sobre el futuro inmediato del técnico, pero recalca la intención de aprovechar su experiencia en otras áreas del fútbol rumano. Su última etapa como seleccionador estuvo marcada tanto por los desafíos deportivos como por las dificultades personales derivadas de sus problemas médicos.

Mircea Lucescu ya había tenido un primer ciclo al frente de la selección rumana entre 1981 y 1986. Además, cuenta con una extensa carrera en clubes europeos, donde destaca su paso por el Shakhtar Donetsk, club con el que obtuvo importantes títulos. La FRF deberá ahora iniciar la búsqueda de un nuevo seleccionador para afrontar los próximos retos deportivos, mientras Lucescu continúa su recuperación. Desde la federación insisten en que su legado y conocimiento seguirán siendo valiosos para el fútbol rumano, tanto en la formación de entrenadores como en el desarrollo de nuevos talentos.

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