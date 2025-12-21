España Deportes

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

La Ligue 1 francesa es la liga que más futbolistas pierde por el torneo, con un total 49 jugadores

La Copa de África (Europa Press)

La ausencia de más de un centenar de jugadores africanos provocará modificaciones en algunas de las plantillas más competitivas de Europa durante el próximo mes. El inicio de una nueva edición de la Copa Africana de Naciones en Marruecos implica que 135 futbolistas dejarán de competir en sus clubes de la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1 para representar a sus países de origen. Esta situación afecta directamente a la temporada en curso y obliga a entrenadores y directivos de varios clubes europeos a replantear su estrategia.

El crecimiento del fútbol africano ha generado que solo cinco de las 24 selecciones que participan en la Copa no cuenten con representantes de los grandes campeonatos: Comoras, Uganda, Tanzania, Botsuana y Sudán. El resto depende de jugadores que se desempeñan de forma habitual en las ligas más vistas del planeta, lo que es muestra del avance y la internacionalización del talento africano en la última década. La competición africana funcionaba históricamente como una vitrina para futbolistas locales o de ligas periféricas. Ahora, el impacto es mayor: uno de cada cuatro futbolistas convocados para la edición en Marruecos forma parte de clubes de las cinco grandes ligas europeas, una muestra de la transformación del torneo.

La Ligue 1 francesa es la liga que más futbolistas pierde por el torneo, con un total 49 jugadores. Francia sigue manteniendo un vínculo histórico y social con numerosos países africanos, en parte debido a los flujos migratorios recientes y a la presencia de futbolistas de doble nacionalidad. Clubes como Rennes, Nantes y Marsella verán las consecuencias en la estructura de sus plantillas, justo en medio de la lucha por los puestos europeos.

Los jugadores de Marruecos (EFE/ Elvis González)

La liga más perjudicada con la situación es la Premier League, que libera a 32 jugadores. En este caso, los equipos pueden perder a sus jugadores para hasta siete partidos. Tal es la situación que el Manchester United dirigió una queja formal a la FIFA, en la que aseguran que el solapamiento entre competiciones penaliza a los equipos con las futbolistas africanos en sus plantillas. Sin embargo, la Federación Internacional mantiene su apoyo al torneo y no prevé modificaciones inmediatas.

La Copa África y el futbol español

En el caso español, el impacto resulta más limitado. Solo 16 futbolistas de LaLiga participarán en la Copa. El Real Betis es el club con mayor representación, ya que el entrenador Manuel Pellegrini perderá durante varias semanas a jugadores clave como Abde, Amrabat y Bakambú, quienes podrían ausentarse en partidos fundamentales de Liga y Copa del Rey. El Rayo Vallecano suma dos convocados. El resto de los clubes españoles apenas notará alteraciones en la dinámica de sus plantillas.

Ambos equipos se enfrentaron por la final de la Copa Árabe

La relevancia global de la Copa Africana de Naciones no se limita a su repercusión liguera, sino que subraya la evolución competitiva del fútbol del continente. El desempeño de Marruecos en el Mundial 2022, donde alcanzó las semifinales, evidenció el salto de calidad de las selecciones africanas y el prestigio de sus jugadores. En 2025, Marruecos será escenario de una edición que agrupa tanto a veteranos reconocidos, como Mohamed Salah y Riyad Mahrez, como a jóvenes de proyección, entre ellos El Bilal Touré, Ousmane Diomande y Lamine Camara.

