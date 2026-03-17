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El motivo por el que Courtois tuvo que ser sustituido en el descanso y entró Lunin para ocupar su puesto

El portero ucraniano fue el primer cambios del club blanco en el partido de Champions ante el equipo inglés, después de que Courtois no pudiera continuar

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El portero del Real Madrid
El portero del Real Madrid Thibaut Courtois (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El Real Madrid ya está en cuartos de final de Champions. Lo consiguió tras superar a un Manchester City en desventaja que lucha con unas y dientes por la vuelta al marcador sin éxito. La expulsión de Bernardo Silva en el minuto 20 de partido y fue un duro golpe para los de Pep Guardiola. Una mazazo que remató Vinicius al transformar el disparo desde los once metros. El gol de Haaland antes del descanso sirvó para recortar distancias. Pero el brasileño sentenció el duelo en el último minuto. Sin embargo, las alarmas saltaron en el descanso después de que Courtois fuera sustituido.

Durante el descanso del partido entre el Manchester City y el Real Madrid en el Etihad Stadium, se produjo una situación inesperada que captó la atención de los madridistas. Mientras la mayoría de los jugadores se dirigía a los vestuarios para el habitual periodo de descanso, Andriy Lunin, el portero suplente del Real Madrid, apareció en el césped acompañado por el entrenador de porteros, Luis Llopis. Esta imagen poco frecuente generó dudas y especulaciones inmediatas sobre el estado físico de Thibaut Courtois, el guardameta titular del conjunto blanco.

Minutos después, el Real Madrid confirmó que Courtois había notado una sobrecarga en el abductor derecho durante los primeros 45 minutos del encuentro. Ante esa molestia, tanto el cuerpo médico como el propio jugador optaron por la prudencia y decidieron no forzar su continuidad en el partido para evitar que la dolencia pudiera agravarse. El club comunicó que Courtois sería sometido a pruebas médicas en Madrid para determinar el alcance exacto de la lesión. Esta situación llega en una semana clave, ya que el equipo tiene por delante un derbi en LaLiga frente al Atlético de Madrid y la presencia del portero belga en ese choque queda en duda, a la espera de la evolución de su lesión.

Como consecuencia de la baja de Courtois, Lunin fue el primer cambio realizado en el partido, entrando al terreno de juego antes de que se reanudara la segunda parte. El regreso del portero ucraniano al Etihad Stadium no pasó inadvertido, pues fue en ese mismo escenario donde ya había dejado una actuación destacada en 2024, cuando resultó fundamental al detener dos penaltis en la tanda final que permitió al Real Madrid acceder a las semifinales de la Champions League. La confianza en el rendimiento de Lunin en este tipo de citas quedó patente nada más incorporarse al encuentro, ya que su primera intervención fue decisiva: logró detener un disparo de gol de Erling Haaland, que amenazaba con igualar el marcador.

Lunin brilla ante el City

La situación de la portería del Real Madrid se tornó aún más singular en este encuentro por la ausencia de un portero de reserva en el banquillo. Fran González, tercer portero del club, sí viajó con la expedición a Manchester, pero finalmente no fue incluido en la lista de convocados para el partido. La decisión de dejar fuera a González estuvo motivada por la preferencia del cuerpo técnico de contar con más jugadores de campo disponibles, lo que llevó al canterano a ocupar un lugar en la grada y no en el banquillo.

El extraño caso de la "desaparición" de Doku en pleno Manchester City-Real Madrid.

La entrada de Lunin y la ausencia de Courtois en la segunda mitad añadieron un elemento de incertidumbre al desarrollo del partido, especialmente con la mirada puesta en el calendario inmediato del Real Madrid. El resultado de las pruebas a las que será sometido Courtois en Madrid determinará si podrá estar disponible para el próximo compromiso liguero frente al Atlético de Madrid, un duelo clave en la lucha por el título. Mientras tanto, el episodio vivido en el Etihad Stadium pone de relieve la importancia de contar con alternativas fiables en todas las posiciones y la dificultad de gestionar los recursos humanos en una plantilla de primer nivel cuando se suceden los imprevistos físicos en momentos cruciales de la temporada.

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