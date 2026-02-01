Agencias

Mikel Merino sufre una lesión ósea en el pie y pasará quirófano poniendo en riesgo su temporada

Guardar

El centrocampista español del Arsenal Mikel Merino tiene una lesión ósea en el pie derecho por la que pasará por quirófano y estará un largo periodo de baja, con lo que podría ser un contratiempo para Luis de la Fuente de cara al Mudial.

"Después de sufrir una lesión en el pie hacia el final de nuestro partido contra el Manchester United el 25 de enero, evaluaciones posteriores y revisiones especializadas han confirmado que Mikel Merino tiene una lesión ósea en su pie derecho", anunció el equipo inglés en un comunicado.

El equipo de la Premier explica además que Merino pasará por quirófano y "se espera que esté de baja durante un periodo prolongado, con el objetivo de volver a entrenar con normalidad antes del final de la temporada", aunque parece claro que se perderá el tramo decisivo con la disputa de la liga inglesa y la Champions.

El ex de la Real Sociedad estaba contando con minutos y responsabilidad a las órdenes de Mikel Arteta en el Arsenal y, para Luis de la Fuente, también es un fijo en sus convocatorias. Sin embargo, la lesión pone en duda su presencia en el Mundial de este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

EuropaPress

