Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

El entrenador Juan Carlos Ferrero (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN )

La separación profesional entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz marcó un antes y un después en el tenis español y generó un amplio debate en el circuito internacional. Después de semanas de especulaciones, Ferrero ofreció por primera vez una explicación detallada de los motivos que llevaron al fin de una de las colaboraciones más exitosas del deporte reciente, en una entrevista en El Larguero de Cadena SER.

Ferrero y Alcaraz anunciaron oficialmente su ruptura el 17 de diciembre, una noticia que despertó numerosas incógnitas tanto dentro como fuera del vestuario. Ferrero aclaró que, aunque se terminó la relación profesional, el vínculo personal se mantiene fuerte.

“Hemos vivido algo muy bonito, con mucho diálogo; la amistad sigue ahí”, aseguró el extenista, quien destacó que una conversación posterior a la separación fue fundamental para afrontar la nueva etapa: “Nos despedimos de una buena forma, esperamos a que pasara el terremoto y luego hablamos. Eso me ha servido muchísimo para estar mejor”.

Las causas de la separación

Sobre las causas, Ferrero prefirió no entrar en detalles sobre la influencia del entorno de Alcaraz, mencionando únicamente “motivos internos” y descartando que una negociación directa con el jugador hubiera cambiado el desenlace: “Sería imposible que hubiera pasado”, afirmó.

Desmintió con firmeza que el dinero fuera el motivo de la ruptura. “Para nada ha sido una decisión tomada por mí por un tema de dinero. Nunca me metí por dinero y siempre lo he demostrado. Una de las que más me dolieron fue que dijeran que me iba por el dinero. No es cierto que si me lo hubiesen rebajado, yo me hubiese ido”, recalcó.

También negó diferencias por la localización de los entrenamientos, explicando que entendió el deseo de Alcaraz de entrenar en Murcia y que el desacuerdo fue “esencialmente contractual”: “No nos pusimos de acuerdo con el contrato y todo se rompe por ahí, nada más”.

Alcaraz junto a Ferrero (Europa Press)

Ferrero señaló la presencia de múltiples opiniones en el entorno de Alcaraz: “A su alrededor hay muchas personas que opinan y él no toma las decisiones solo”. Rechazó la etiqueta de entrenador estricto o controlador: “No creo que haya sido demasiado duro; siempre le he dicho las cosas de forma clara, tal y como las pienso. Eran consejos y advertencias”, y aseguró que la relación personal sigue intacta.

Tras dejar el equipo de Alcaraz, Ferrero recibió hasta cuatro ofertas para volver a entrenar, pero decidió rechazarlas por el momento. “Después de estar con Carlos cuesta volver a ilusionarse con otro jugador para conseguir cosas”, reconoció, aunque no descarta regresar: “Es mi vida, no lo voy a dejar de lado. No sé cuándo volveré, pero lo más probable es que vuelva”.

Un posible futuro con Sinner

Sobre una posible colaboración con Jannik Sinner, uno de los jugadores más destacados del momento, Ferrero se mostró abierto aunque sin compromiso: “Ahora mismo no lo sé. Es un gran jugador, uno de los dos mejores del mundo. No voy a decir que no: si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”.

En cuanto a Alcaraz, Ferrero aseguró que no sigue sus partidos pero sí sus resultados. Ver al equipo con el que trabajó tanto tiempo le pone “un poquito melancólico y un poco triste” y le hace sentir todo lo que ha pasado. “No es fácil ver los partidos ahora mismo”, ha sentenciado, esta vez en El Partidazo de COPE.

“Sé que está jugando muy bien, que está siendo muy maduro. Espero que le vaya muy bien a él y a todo su equipo”, dijo, sin descartar un reencuentro en el futuro: “Nunca se sabe. Si Carlos gana el Open me voy a alegrar mucho, le deseo lo mejor a él y a todo su equipo”.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Por ahora, Ferrero cambiará de disciplina y trabajará junto a Ángel Ayora, joven promesa del golf español: “Trabajaré junto a Ángel Ayora, un joven golfista con un gran potencial”, anunció. Así, cierra una etapa única en el tenis, aunque mantiene abiertas todas las puertas para regresar en algún momento.