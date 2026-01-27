España Deportes

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

El entrenador ha decidido cambiar de deporte y dar el salto al golf para sumarse al equipo de Ángel Ayora

El entrenador Juan Carlos Ferrero
El entrenador Juan Carlos Ferrero (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Juan Carlos Ferrero, exnúmero uno del mundo y referente del tenis español, ha decidido emprender un nuevo camino profesional tras cerrar su etapa como entrenador principal de Carlos Alcaraz, a quien acompañó y formó durante los últimos siete años. Ferrero, que seguirá al frente de su academia de tenis en Villena, ha optado por cambiar de deporte y asumir un reto diferente: se incorpora al golf como coach mental de Ángel Ayora, joven promesa nacional de esta disciplina.

Durante una entrevista con TenGolf, Ferrero abordó los motivos que lo llevaron a dar este giro en su carrera deportiva. Explicó que su relación con el golf es de larga data y que, aunque el tenis siempre ha ocupado el centro de su vida profesional, el golf ha estado presente desde hace más de dos décadas. “El golf siempre me ha gustado, es algo que llevo practicando desde el 2000. Empecé con Sergio García, que me dio unas clases, y somos amigos bastante cercanos. He tenido la oportunidad de hacer de caddie con él y estar un par de veces por el Máster de Augusta, así que el mundo del golf no me es para nada ajeno. Así que bueno, después de lo de Carlos, al final es cambiar un poquito de aires, algo que creo que es necesario, sobre todo durante un tiempo”, detalló Ferrero.

El valenciano reveló que tras finalizar su colaboración con Alcaraz, recibió propuestas para continuar a alto nivel en el tenis profesional, tanto en el circuito ATP como en el WTA. No obstante, la posibilidad de colaborar con Ayora, y hacerlo en un ámbito que conoce y disfruta, le resultó más atractiva en este momento de su carrera. “Recibí ofertas para seguir en el tenis, en los circuitos ATP y WTA, pero surgió la oportunidad de trabajar con Ángel en un mundo que conozco y me gusta”, señaló. Ferrero subrayó que el cambio le permite explorar una faceta diferente de la preparación deportiva, centrada en el acompañamiento psicológico y la gestión de la presión, elementos fundamentales tanto en el tenis como en el golf de alto nivel.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos
Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero tras la final de Roland Garros (EFE)

Las diferencias entre Alcaraz y Ayora

En cuanto a los deportistas con los que ha trabajado y trabaja actualmente, Ferrero evitó establecer comparaciones directas. Al referirse a las diferencias entre Carlos Alcaraz y Ángel Ayora, el extenista destacó que ambos se encuentran en etapas distintas de su desarrollo y poseen personalidades disímiles. “Ángel acaba de empezar y Carlos ya lleva varios años. Alcaraz es más extrovertido. Son caracteres diferentes. Carlos está entre los mejores y Ángel puede llegar muy arriba”, explicó. Ferrero expresó su confianza en el potencial de Ayora, aunque también reconoció la madurez y el recorrido que ya ha demostrado Alcaraz, quien actualmente es uno de los nombres más destacados del tenis mundial.

La distancia física y profesional respecto a Alcaraz no ha sido sencilla para Ferrero, quien se sinceró sobre lo que siente al observar desde fuera los éxitos de su antiguo pupilo, especialmente en grandes citas como el Open de Australia. “Es difícil ver a Carlos competir y a todo tu equipo sentado en la silla. No es fácil lo que sientes. Estoy muy contento con su juego, porque está ganando y aún no ha perdido ningún set. Está a un gran nivel. Darle la enhorabuena y que siga”, declaró Ferrero, mostrando satisfacción por los logros de Alcaraz y el vínculo emocional que persiste pese al cambio de rumbo.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

El nuevo proyecto de Ferrero en el golf como coach mental representa un paso meditado para diversificar su carrera y aplicar su experiencia en la gestión emocional del deporte profesional. Mientras mantiene su responsabilidad en la academia de Villena, Ferrero explora ahora cómo su conocimiento del alto rendimiento puede contribuir al crecimiento de jóvenes como Ángel Ayora, apostando por un enfoque integral que considera tanto el aspecto técnico como el mental del atleta.

