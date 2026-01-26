España Deportes

Del tenis al golf: Juan Carlos Ferrero se incorpora el equipo del golfista Ángel Ayora tras romper su relación con Alcaraz

El exentrenador de tenis ha compartido una publicación en redes sociales hablando sobre su nuevo proyecto en el mundo del golf

El entrenador Juan Carlos Ferrero
Hace más de un mes desde que se diera a conocer una de las noticias más comentadas del tenis internacional: la separación profesional de Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz. La relación entre ambos había sido una de las más exitosas del circuito, con siete años de trabajo conjunto y un saldo destacado: seis títulos de Grand Slam y la consagración de Alcaraz como número uno del mundo bajo la dirección del entrenador valenciano. Hasta ahora que han decidido separar sus caminos.

La decisión de poner fin a su relación fue recibido con sorpresa por la solidez y los resultados logrados en ese período y, en especial, durante la temporada 2025. A partir de ese momento, el joven murciano reestructuró su equipo técnico y depositó su confianza en Samuel López, quien hasta entonces se desempeñaba como segundo entrenador. La transición en el staff permitió a Alcaraz mantener la continuidad en su preparación. El tenista siguió enfocado en el calendario internacional y su día a día siguió siendo de interés público, especialmente ahora que disputa el Open de Australia, donde ya se encuentra en cuartos de final, con el objetivo claro conquistar el título, que de momento no aparece en su palmarés.

Mientras tanto, la atención sobre Ferrero disminuyó en comparación con la notoriedad que mantenía durante su etapa junto a Alcaraz. Las semanas posteriores al anuncio de la ruptura transcurrieron sin que trascendieran detalles sobre sus próximos pasos. Esa discreción terminó recientemente, cuando el exentrenador de Alcaraz comunicó a través de sus redes sociales su incorporación a un nuevo proyecto profesional, esta vez fuera del ámbito del tenis.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos
Ferrero da el salto al golf

En el mensaje difundido, Ferrero confirmó que sumará su experiencia como coach mental en el equipo del golfista español Ángel Ayora. El exjugador explicó que se une a la estructura de trabajo de Ayora y su entrenador, Juan Ochoa, para colaborar en la preparación psicológica y el desarrollo profesional del joven deportista. “Encantado de anunciar una nueva colaboración profesional en 2026. Trabajaré con Ángel Ayora, un joven golfista con gran potencial, y su entrenador Juan Ochoa. Trabajaremos en el lado mental del rendimiento y el desarrollo profesional”, comunicó Ferrero en su perfil social, dejando en claro cuál será su rol.

Ferrero, a pesar de este nuevo desafío, subrayó que su vínculo con el tenis sigue intacto y que continuará con sus responsabilidades habituales en la Academia que lleva su nombre y en el circuito profesional. En la misma publicación, compartió sus motivaciones para sumarse al mundo del golf, destacando las similitudes que encuentra entre este deporte y el tenis, especialmente en lo relativo al manejo de la presión y la importancia de la fortaleza mental. “El tenis es mi vida y continuaré con la Academia y el circuito, pero también me encanta el golf, un deporte individual donde el aspecto mental juega un papel crucial. Estoy deseando ofrecer mi experiencia y apoyo al crecimiento de Ángel en el circuito. Ya hemos empezado y estoy muy motivado en este proyecto”, agregó.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

El anuncio de Ferrero marca el inicio de una etapa distinta, en la que intentará trasladar su conocimiento sobre la gestión emocional y el rendimiento bajo presión a un deporte diferente, aunque también individual y exigente. Por su parte, la actualidad de Carlos Alcaraz sigue ocupando titulares, mientras avanza en uno de los torneos más importantes del calendario. Así, cada uno recorre ahora su propio camino profesional, aunque ambos continúan vinculados al máximo nivel del deporte mundial.

