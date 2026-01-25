España Deportes

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

El animal, que parecía confundido por el bullicio y el movimiento de los ciclistas, saltó de manera repentina justo cuando el pelotón avanzaba a gran velocidad por un tramo llano y despejado

Un canguro en medio de un pelotón ciclista (imagen de redes)

La temporada ciclista internacional apenas ha dado sus primeros pasos y ya ha dejado una escena difícil de olvidar en el Tour Down Under, celebrado en Australia. Durante la quinta y última etapa de la competición, un canguro irrumpió en el recorrido del pelotón, generando un caos inesperado y desencadenando varias caídas, una de ellas la del entonces líder de la general, Jay Vine.

La jornada final del Tour Down Under, con salida y llegada en Stirling, transcurría con normalidad hasta que el grupo principal de corredores se vio sorprendido por la aparición de un canguro en mitad de la carretera. El animal, que parecía confundido por el bullicio y el movimiento de los ciclistas, saltó de manera repentina justo cuando el pelotón avanzaba a gran velocidad por un tramo llano y despejado.

La reacción fue inmediata: varios ciclistas perdieron el control de sus bicicletas al intentar esquivar al animal, provocando una caída colectiva. Jay Vine, quien lideraba la clasificación general antes de la etapa, fue uno de los afectados y terminó en el suelo. Su compañero de equipo, Mikkel Bjerg, también estuvo involucrado en el incidente y, a diferencia de Vine, no pudo continuar en la carrera y se vio obligado a abandonar antes de tiempo. La imagen del canguro, visiblemente desorientado, resbalando sobre el asfalto y tratando de huir del grupo de ciclistas se hizo viral en cuestión de minutos, reflejando la imprevisibilidad de las carreras en Australia.

El ciclista australiano Jay Vine (REUTERS/Jean Bizimana)

A pesar de la caída y del susto inicial, Jay Vine logró reincorporarse a la carrera tras cambiar de bicicleta. El australiano, que compite para el UAE Team, mostró determinación y resistencia, completando el recorrido y asegurando su victoria final en el Tour Down Under. Este triunfo representa un nuevo éxito para su equipo, que continúa acumulando victorias y aspira a superar los registros conseguidos la temporada anterior.

El incidente se produjo a unos 100 kilómetros de la meta, en un tramo donde las condiciones eran óptimas y la visibilidad era buena, lo que hacía aún más inesperada la aparición del canguro. El animal, tras irrumpir en la calzada, intentó salir rápidamente pero se resbaló en varias ocasiones, atrapado unos instantes entre las bicicletas y los corredores. La situación generó desconcierto entre los participantes, que debieron reaccionar de manera instintiva para evitar males mayores.

Las palabras de Jay Vine sobre el accidente

Siempre digo que lo más peligroso de Australia son los canguros”, ironizó Jay Vine al finalizar la etapa, dejando claro que este tipo de imprevistos forman parte del ciclismo en el país. El australiano, que ya había protagonizado caídas en otras pruebas, reconoció la dificultad de mantenerse ajeno a este tipo de situaciones en un entorno tan particular como el australiano, donde la fauna autóctona puede aparecer en cualquier momento.

Finalmente, Jay Vine logró imponerse en la clasificación general, superando al suizo Mauro Schmid, quien se ubicó en la segunda posición, y al también australiano Harry Sweeny, que completó el podio. A pesar del incidente, la organización del Tour Down Under pudo completar la etapa sin consecuencias graves para los ciclistas implicados, más allá de las caídas y el susto generalizado.

El episodio del canguro en el Tour Down Under ha sido ampliamente comentado tanto por los aficionados como por los propios corredores, quienes resaltan la singularidad de competir en Australia, un país donde la naturaleza y el deporte a menudo se encuentran de manera inesperada. La imagen del animal cruzando entre bicicletas a toda velocidad quedará como uno de los momentos más peculiares y recordados de la temporada ciclista, y refuerza la idea de que, en el deporte al aire libre, siempre hay margen para lo imprevisible.

