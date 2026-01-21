Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

El FC Barcelona se ha trasladado a Praga para enfrentarse al Slavia en Champions. Los de Hansi Flick encaran un duelo donde están obligados a ganar y sumar los tres puntos
9′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Se adelanta en el marcador el Slavia de Praga, con un gol de Kusej
7′ Vaya ocasión ha tenido Fermín, la primera del FC Barcelona, pero se marcha alta
4′ Vaya disparo de Chory tras un error de la defensa azulgrana, pero se marcha alto
Ya rueda el balón en el Fortuna Arena
Suena el himno de la Champions
Ya salen los jugadores al terreno de juego
Los jugadores están calentando sobre el césped
También se sabe el once del equipo checo: Stanek, Holes, Zima, Chaloupek, Moses, Oscar, Provod, Sadilek, Sanyang, Chory y Kusej
Ya se conoce el once inicial del club azulgrana: Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde, De Jong, Pedri, Fermín López, Roony, Raphinha y Lewandowski
El FC Barcelona regresa a la cuna del “entorno”. Allí donde el balón no quiso entrar en un partido contra el Sparta, para disgusto de Cruyff. Ahora, el contexto es diferente, ni Johan viste ya la camiseta azulgrana ni el rival es el Sparta. Ahora, se miden al Slavia de Praga, aunque el entorno será el mismo, una mezcla de ruido de fondo y aficionados, mezclado con expectación y tensión. Precisamente allí, en la cuna del fútbol de entorno, nació una peña culé auspiciada por Leo Messi. Abanderados por los valores azulgranas, dieron forma a la peña que hoy cuenta con más de 1.000 culés y que este miércoles animarán a su equipo en tierras checas.