Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino” Uno de los miembros de Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues de Praga habla con Infobae sobre cómo crearon el grupo y del partido del equipo azulgrana y el Slavia en Champions

Los miembros de Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues (imagen cedida)

El FC Barcelona regresa a la cuna del “entorno”. Allí donde el balón no quiso entrar en un partido contra el Sparta, para disgusto de Cruyff. Ahora, el contexto es diferente, ni Johan viste ya la camiseta azulgrana ni el rival es el Sparta. Ahora, se miden al Slavia de Praga, aunque el entorno será el mismo, una mezcla de ruido de fondo y aficionados, mezclado con expectación y tensión. Precisamente allí, en la cuna del fútbol de entorno, nació una peña culé auspiciada por Leo Messi. Abanderados por los valores azulgranas, dieron forma a la peña que hoy cuenta con más de 1.000 culés y que este miércoles animarán a su equipo en tierras checas.