Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club checo y el equipo azulgrana

Los jugadores del FC Barcelona
Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Vincent West)

El FC Barcelona se ha trasladado a Praga para enfrentarse al Slavia en Champions. Los de Hansi Flick encaran un duelo donde están obligados a ganar y sumar los tres puntos

20:11 hsHoy

9′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Se adelanta en el marcador el Slavia de Praga, con un gol de Kusej

20:09 hsHoy

7′ Vaya ocasión ha tenido Fermín, la primera del FC Barcelona, pero se marcha alta

20:06 hsHoy

4′ Vaya disparo de Chory tras un error de la defensa azulgrana, pero se marcha alto

20:01 hsHoy

Ya rueda el balón en el Fortuna Arena

19:58 hsHoy

Suena el himno de la Champions

19:57 hsHoy

Ya salen los jugadores al terreno de juego

19:47 hsHoy

Los jugadores están calentando sobre el césped

19:21 hsHoy

Alineación del Slavia de Praga

También se sabe el once del equipo checo: Stanek, Holes, Zima, Chaloupek, Moses, Oscar, Provod, Sadilek, Sanyang, Chory y Kusej

19:11 hsHoy

Alineación del FC Barcelona

Ya se conoce el once inicial del club azulgrana: Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Balde, De Jong, Pedri, Fermín López, Roony, Raphinha y Lewandowski

19:08 hsHoy

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Uno de los miembros de Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues de Praga habla con Infobae sobre cómo crearon el grupo y del partido del equipo azulgrana y el Slavia en Champions

Los miembros de Penya Barcelonista
Los miembros de Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues (imagen cedida)

El FC Barcelona regresa a la cuna del “entorno”. Allí donde el balón no quiso entrar en un partido contra el Sparta, para disgusto de Cruyff. Ahora, el contexto es diferente, ni Johan viste ya la camiseta azulgrana ni el rival es el Sparta. Ahora, se miden al Slavia de Praga, aunque el entorno será el mismo, una mezcla de ruido de fondo y aficionados, mezclado con expectación y tensión. Precisamente allí, en la cuna del fútbol de entorno, nació una peña culé auspiciada por Leo Messi. Abanderados por los valores azulgranas, dieron forma a la peña que hoy cuenta con más de 1.000 culés y que este miércoles animarán a su equipo en tierras checas.

Leer la nota completa

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

El gol de Giuliano para los rojiblancos y el tanto en propia puerta de Llorente para el equipo turco fue suficiente para certificar las tablas en el marcador por 1-1

Al Atlético de Madrid se

Así te hemos contado el empate en Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club rojiblanco y el equipo turco

Así te hemos contado el

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

El club azulgrana se enfrenta este miércoles al equipo checo en la competición europea

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray

Este miércoles, club rojiblanco se enfrenta al equipo turco en la competición europea

A qué hora y dónde

