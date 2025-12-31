Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

El exfutbolista Thierry Henry (REUTERS/Andrew Boyers)

Thierry Henry, una de las leyendas más reconocidas del fútbol mundial, cuenta con una trayectoria que abarca los principales escenarios internacionales. El exdelantero francés no solo dejó huella en la selección de Francia, donde conquistó el Mundial en 1998 y la Eurocopa en el año 2000, sino que también brilló en clubes como el Arsenal, con el que ganó dos veces la Premier League, y el Barcelona, donde formó parte del plantel que obtuvo un sextete histórico. Además, su experiencia abarca el fútbol francés y la liga estadounidense, lo que le ha permitido observar y comparar de cerca las características de los futbolistas de distintos países y culturas.

Actualmente, Henry se desempeña como analista en la cadena estadounidense CBS, donde comparte opiniones y análisis junto a figuras como Jamie Carragher y Micah Richards. En una reciente emisión, el francés se refirió a la forma de jugar y pensar de los futbolistas españoles, resaltando una cualidad que, a su juicio, los diferencia del resto. “Creo que, a cierto nivel, si quieres llegar a lo más alto, tienes que entender el juego. He jugado con futbolistas españoles y todos los que lo hemos hecho sabemos lo mismo: piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación. No se limitan a recibir el balón y después deciden; ya saben qué hacer antes de recibirlo”, expresó Henry, subrayando la rapidez mental y la capacidad para anticipar jugadas como un sello distintivo de los jugadores formados en España.

Desde su perspectiva como entrenador, Henry considera que trasladar esa visión colectiva y anticipatoria al funcionamiento de un equipo es fundamental para alcanzar el éxito. “La cuestión es cómo trasladar eso al equipo para ganar. Y, en el fondo, no es tan complicado de explicar”, afirmó, sugiriendo que el reto principal reside en fomentar esa inteligencia táctica en todos los integrantes de una plantilla, y no solo en casos individuales.

El exfutbolista Thierry Henry (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Durante su intervención, Henry abordó la evolución de la selección española a lo largo de las últimas décadas. Recordó que, en sus primeros años como futbolista profesional, España no lograba alcanzar los grandes éxitos a nivel de selecciones nacionales, aunque siempre se mantenía como un conjunto competitivo. “España no tuvo éxito con la selección nacional en mi época, ni tampoco cuando yo era más pequeño. Siempre fue competitiva, pero durante un tiempo pasó de ser un equipo muy físico a uno que jugaba bien al fútbol, aunque no conseguía ganar ni llegar al objetivo final. No hablo del fútbol de clubes, obviamente. De repente, hoy parece muy difícil detenerlos”, explicó el francés, trazando un paralelismo entre la transformación de España y su consagración como potencia.

Henry sobre la selección española

A juicio de Henry, el verdadero avance de la selección española radica en que ha logrado consolidar un colectivo sólido, en lugar de depender de individualidades. “En España han logrado algo clave: construir un equipo, no un solo jugador, estrella, aislada cada dos o tres años. Te dan un equipo, un colectivo pensado para competir y triunfar”, destacó el exdelantero, quien valoró la fortaleza grupal por encima de la dependencia de figuras puntuales.

Los elogios de Henry a Lamine Yamal y Franco Mastantuono

El análisis de Henry también incluyó una mención especial para aquellas instituciones del fútbol español que, aunque no suelen acaparar los focos internacionales, realizan una labor fundamental en la formación tanto de futbolistas como de entrenadores. “Y, además, siempre se habla del Real Madrid y de sus grandes jugadores, y de todos los jugadores españoles, no solo estrellas. O del Barcelona, pero no hay que olvidar al Athletic Club ni a la Real Sociedad. Tampoco a otros clubes en los que quizá no se piensa tanto y que trabajan muy bien. No solo forman futbolistas que entienden el juego, sino también entrenadores que saben pensarlo”, remarcó Henry, reconociendo el trabajo de base que se desarrolla en instituciones menos mediáticas.