Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

El exatleta Kini Carrasco. (Imagen de la Federación de Triatlón)

Este domingo, Extremadura tiene una cita con las urnas. Las listas de cada partido hace tiempo que vieron la luz, y en ellas siempre hay nombres que llaman especialmente la atención: en esta ocasión, han destacado las del Partido Popular gracias a una persona que aparece como número dos en la provincia de Cáceres: Kini Carrasco. Es novato en el terreno de la política, pero un gran experimentado en el deporte, dado que ha participado en tres juegos olímpicos.

Kini Carrasco nació en Cáceres en 1965 y su vida estuvo marcada desde el principio por una relación muy cercana con el deporte. Desde niño siempre buscaba espacios para jugar, ya fuera fútbol, improvisando porterías en las calles de su barrio, o baloncesto, que pronto se convertiría en su verdadera pasión. A pesar de las muchas horas de fútbol, soñaba con consagrarse como jugador profesional de baloncesto, una meta que alimentó durante toda su adolescencia.

Durante aquellos años, era plenamente consciente de las dificultades que implica llegar al alto nivel, pero mantenía la esperanza de lograrlo. Sin embargo, cuando tenía 20 años, sufrió un accidente de tráfico que cambió el rumbo de su vida por completo. En el siniestro perdió el brazo izquierdo, lo que supuso un proceso duro de adaptación física y psicológica. “Los dos primeros años tras el accidente fueron los más duros”, ha recordado en varias ocasiones. En numerosas entrevistas, ha destacado que el apoyo de su familia fue fundamental para salir adelante en los momentos de mayor dificultad. Para él, la necesidad de seguir siendo ejemplo y sostén para sus seres queridos fue el impulso determinante para encontrar una nueva forma de vivir.

En esa búsqueda, volvió a reencontrarse con el deporte, aunque en condiciones muy distintas a las de su juventud. El baloncesto adaptado, en modalidad de silla de ruedas, era la única opción cercana, pero se decidió por el atletismo, disciplina que entonces le resultó más atractiva y desafiante dentro de las escasas posibilidades para deportistas con discapacidad. Los resultados no tardaron en llegar y, gracias a su perseverancia, destacó pronto en competiciones nacionales y comenzó un nuevo ciclo de superación.

Kini Carrasco y los Juegos Paralímpicos

Su progresión se vio recompensada con la convocatoria para participar en los Juegos Paralímpicos de Seúl 1988. La cita se convirtió en un hito, y él mismo la describe como “un antes y un después”. En Corea del Sur, Kini Carrasco se vio rodeado de deportistas que, pese a sus diferentes discapacidades, competían al más alto nivel internacional. Según sus palabras, aquello le hizo comprender que “la superación no tiene límites” y le reafirmó en la idea de apostar siempre por el trabajo, la constancia y la voluntad.

Carrasco siguió representando a España en otras ediciones de los Juegos Paralímpicos, como Barcelona 1992 y Sídney 2000. Y tras una etapa brillante en el atletismo, optó por afrontar un nuevo reto y se sumergió en el mundo del paratriatlón. Allí confirmó otra vez su carácter polifacético y competitivo, con más de cien participaciones internacionales en su haber. En esta segunda etapa consiguió títulos tan importantes como campeón de Europa y campeón del mundo de duatlón, lo que le situó entre los referentes españoles en disciplinas combinadas para atletas con discapacidad.

A lo largo de su carrera deportiva, Carrasco fue distinguido también por su labor y capacidad de superación, convirtiéndose en inspiración para muchos jóvenes y deportistas en Extremadura y en España. En septiembre de 2024, el triatleta anunció su retiro de la alta competición, cerrando un ciclo de 36 años en la élite.

Del deporte a la política

Pese a esta retirada deportiva, su nombre no tardó en saltar de nuevo a los titulares por un motivo muy diferente. María Guardiola sorprendió al anunciar que Kini Carrasco sería su número dos en la candidatura del PP por Cáceres para las elecciones del 21 de diciembre. Nunca había militado en el Partido Popular y, por el momento, compagina esta nueva aventura política con la dirección de su propio centro de preparación de oposiciones para aspirantes a policía y bombero, un proyecto que inició tiempo atrás.