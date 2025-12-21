España Deportes

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

El atleta participó en tres Juegos Paralímpicos y ahora comienza una nueva etapa en la política extremeña

Guardar
El exatleta Kini Carrasco. (Imagen
El exatleta Kini Carrasco. (Imagen de la Federación de Triatlón)

Este domingo, Extremadura tiene una cita con las urnas. Las listas de cada partido hace tiempo que vieron la luz, y en ellas siempre hay nombres que llaman especialmente la atención: en esta ocasión, han destacado las del Partido Popular gracias a una persona que aparece como número dos en la provincia de Cáceres: Kini Carrasco. Es novato en el terreno de la política, pero un gran experimentado en el deporte, dado que ha participado en tres juegos olímpicos.

Kini Carrasco nació en Cáceres en 1965 y su vida estuvo marcada desde el principio por una relación muy cercana con el deporte. Desde niño siempre buscaba espacios para jugar, ya fuera fútbol, improvisando porterías en las calles de su barrio, o baloncesto, que pronto se convertiría en su verdadera pasión. A pesar de las muchas horas de fútbol, soñaba con consagrarse como jugador profesional de baloncesto, una meta que alimentó durante toda su adolescencia.

Durante aquellos años, era plenamente consciente de las dificultades que implica llegar al alto nivel, pero mantenía la esperanza de lograrlo. Sin embargo, cuando tenía 20 años, sufrió un accidente de tráfico que cambió el rumbo de su vida por completo. En el siniestro perdió el brazo izquierdo, lo que supuso un proceso duro de adaptación física y psicológica. “Los dos primeros años tras el accidente fueron los más duros”, ha recordado en varias ocasiones. En numerosas entrevistas, ha destacado que el apoyo de su familia fue fundamental para salir adelante en los momentos de mayor dificultad. Para él, la necesidad de seguir siendo ejemplo y sostén para sus seres queridos fue el impulso determinante para encontrar una nueva forma de vivir.

El exatleta Kini Carrasco. (Imagen
El exatleta Kini Carrasco. (Imagen de la Federación de Triatlón)

En esa búsqueda, volvió a reencontrarse con el deporte, aunque en condiciones muy distintas a las de su juventud. El baloncesto adaptado, en modalidad de silla de ruedas, era la única opción cercana, pero se decidió por el atletismo, disciplina que entonces le resultó más atractiva y desafiante dentro de las escasas posibilidades para deportistas con discapacidad. Los resultados no tardaron en llegar y, gracias a su perseverancia, destacó pronto en competiciones nacionales y comenzó un nuevo ciclo de superación.

Kini Carrasco y los Juegos Paralímpicos

Su progresión se vio recompensada con la convocatoria para participar en los Juegos Paralímpicos de Seúl 1988. La cita se convirtió en un hito, y él mismo la describe como “un antes y un después”. En Corea del Sur, Kini Carrasco se vio rodeado de deportistas que, pese a sus diferentes discapacidades, competían al más alto nivel internacional. Según sus palabras, aquello le hizo comprender que “la superación no tiene límites” y le reafirmó en la idea de apostar siempre por el trabajo, la constancia y la voluntad.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado esta tarde el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025. (Fuente: Junta de Extremadura)

Carrasco siguió representando a España en otras ediciones de los Juegos Paralímpicos, como Barcelona 1992 y Sídney 2000. Y tras una etapa brillante en el atletismo, optó por afrontar un nuevo reto y se sumergió en el mundo del paratriatlón. Allí confirmó otra vez su carácter polifacético y competitivo, con más de cien participaciones internacionales en su haber. En esta segunda etapa consiguió títulos tan importantes como campeón de Europa y campeón del mundo de duatlón, lo que le situó entre los referentes españoles en disciplinas combinadas para atletas con discapacidad.

A lo largo de su carrera deportiva, Carrasco fue distinguido también por su labor y capacidad de superación, convirtiéndose en inspiración para muchos jóvenes y deportistas en Extremadura y en España. En septiembre de 2024, el triatleta anunció su retiro de la alta competición, cerrando un ciclo de 36 años en la élite.

Del deporte a la política

Pese a esta retirada deportiva, su nombre no tardó en saltar de nuevo a los titulares por un motivo muy diferente. María Guardiola sorprendió al anunciar que Kini Carrasco sería su número dos en la candidatura del PP por Cáceres para las elecciones del 21 de diciembre. Nunca había militado en el Partido Popular y, por el momento, compagina esta nueva aventura política con la dirección de su propio centro de preparación de oposiciones para aspirantes a policía y bombero, un proyecto que inició tiempo atrás.

Temas Relacionados

Kini CarrascoTriatlónJuegos ParalímpicosPartido PopularElecciones de Extremadura 2025Encuestas ElectoralesEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

Esteve Galvañ se marchó a Japón por una chica y acabó enamorándose del sumo y de todo lo que hay detrás de ese deporte

Esteve Galvañ, el primer español

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

César Noval detalla los gestos de cortesía de algunos clubes y explica la influencia de Negreira sobre su trabajo

“El equipo que mejor nos

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

El presidente azulgrana aseguró que el buen momento deportivo del Barcelona genera envidias y advirtió sobre los intentos de desvirtuar la historia del club

Laporta acusa al Real Madrid

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

El balear defendió la independencia del jugador y reflexionó sobre los límites del entrenador en la élite

“El que decide al final

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

La nutricionista ha decidido llevar su caso a juicio después de muchos meses de acoso por parte de los servicios médicos

Una nutricionista del Real Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro de Extremadura en

El futuro de Extremadura en manos de la Central Nuclear de Almaraz: “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”

El Gobierno de Ayuso se cansa del ‘pozo sin fondo’ que supone suministrar agua a los vecinos de Lanzarote: Madrid ha perdido 11 millones en 2024 y un grupo francés quiere hacerse con el contrato

Las elecciones de Extremadura más allá de la disputa política: del crecimiento económico pero con gran desempleo a los problemas del transporte y los incendios

Extremadura da el pistoletazo de salida al ciclo electoral autonómico: estas son las claves para estar al día en el 21D

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

ECONOMÍA

¿Cuánto dinero se queda Hacienda

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?

Ana María Estrada, de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N: “Las reformas que pedimos no son privilegios, son herramientas de supervivencia”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 20 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

DEPORTES

Bellingham y Mbappé impulsan el

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona