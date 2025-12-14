Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El piloto español Jorge Martín (Europa Press)

Jorge Martín alcanzó la gloria en 2024 al consagrarse campeón mundial de MotoGP. Para el piloto nacido en Madrid, ese logro no solo representó el resultado de años de trabajo y sacrificio, sino también el punto más alto de una carrera marcada por la perseverancia. Sin embargo, su paso por la cima tuvo una abrupta interrupción. La temporada siguiente, en 2025, se presentó como un periodo adverso y desafiante, repleto de lesiones y contratiempos que pusieron a prueba tanto su fortaleza física como mental. Un año después del título, Martín fue protagonista de una de las etapas más difíciles de su vida profesional, una historia reconstruida en detalle en el documental ‘Del cielo al infierno’, donde se exponen las dificultades y decisiones del piloto, así como los testimonios de quienes le rodean.

El primer golpe para Martín llegó antes de iniciar la temporada. El 7 de febrero tuvo que pasar por el quirófano para ser intervenido en la mano derecha y el pie izquierdo debido a sendas lesiones. En el documental ‘Martinator’, el piloto lo describe con sinceridad: “Pasé del mejor momento, del más feliz de mi vida a empezar esta pesadilla”. Sus palabras reflejan el contraste abrupto entre la euforia del éxito mundial y la dificultad cotidiana de las lesiones.

Contra el reloj, Martín centró sus esfuerzos en recuperarse. Aunque el proceso de rehabilitación avanzó con rapidez, la suerte no le acompañó mucho tiempo. En una sesión de karting en Lleida, previa al test en Tailandia, sufrió otra caída que derivó en múltiples fracturas. Jorge recuerda ese episodio con nitidez: “No me acuerdo muy bien de la caída, pero solo iba diciendo: ‘No puede ser, esto no está pasando’”. A pesar del dolor, mantuvo una actitud estoica: “Iba al hospital moviendo la mano, con tres fracturas, pero diciendo: ‘No es para tanto’”.

El golpe más grave ocurrió semanas después, en el Gran Premio de Qatar. Durante la carrera, al llegar a la vuelta 14, Martín se fue al suelo. Fabio Di Giannantonio, que rodaba en paralelo, no tuvo margen para esquivar al madrileño y le impactó con su moto. Las imágenes dieron la vuelta al mundo: Martín permaneció sobre el asfalto a la espera de la asistencia médica. Fue trasladado de urgencia, primero en helicóptero, hasta un hospital en Doha, donde le detectaron un traumatismo torácico severo, neumotórax y fractura de once costillas.

Además del dolor físico y la recuperación, el impacto anímico fue devastador tanto para él como para su entorno. Su pareja, María Monfort, desveló las emociones que embargaron a la familia durante aquellos días: “Lloramos mucho, teníamos mucho miedo. Me dijo que estaba seguro de que iba a morir. Él estaba roto, hasta dudaba sobre si iba a volver a correr”. El testimonio da cuenta del miedo ante el riesgo vital y la incertidumbre sobre el futuro deportivo.

Las dudas de Jorge Martín tras el GP de Qatar

Las circunstancias llevaron a Martín a considerar un giro radical en su carrera. Pese a tener contrato en vigor con Aprilia, anunció su intención de dejarlo a final de temporada. En el documental relata: “Empecé a dudar sobre mí y sobre muchas cosas”. A estas dudas se sumaban presiones externas y ofertas tentadoras. Albert Valera, su mánager, le trasladó el interés de Honda: “Albert vino y me dijo: ‘Creo que podríamos irnos, Honda está detrás de él, la oferta es muy buena’. Le dije: ‘¿Estás de broma?’”. Ante la posibilidad de un cambio, Martín se desplazó a Madrid para conversar personalmente. La firmeza de Valera fue determinante: “Le dije: ‘Lo siento, pero no te voy a dejar ir’”.

El accidente que sufrió Jorge Martin en el MotoGP

Mientras su futuro parecía pender de un hilo, Aprilia saboreó el éxito en el GP de Silverstone, donde Marco Bezzecchi subió a lo más alto del podio. Tras la prueba, MotoGP documentó el intercambio entre Marc Márquez y Massimo Rivola, director de Aprilia. “Enhorabuena, lo necesitabais”, dijo Márquez. Rivola respondió: “Espero que él (Jorge Martín) se dé cuenta de lo que podemos hacer”.

Superados los instantes de mayor tensión y con la continuidad garantizada, Martín reapareció en el Gran Premio de Brno. Su entorno consideró ese regreso un punto de inflexión. “Me dijo que la sensación de acabar esa carrera fue, más o menos, como la de ganar el título, porque fue como renacer de nuevo”, recordó María Monfort. Así cerraba el piloto uno de los ciclos más convulsos de su trayectoria, abriéndose paso a una nueva etapa tras superar adversidades que pusieron a prueba su carácter dentro y fuera de la pista.