La vida personal de Jorge Martín: el piloto que ha confrontado a ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’

Jorge Martín celebrando su victoria en MotoGP. (Pablo Morano/REUTERS)

El pasado jueves 21 de noviembre, todos aquellos que encendieron la televisión para ver quién era el entrevistado de ese día en La Revuelta, se encontraron con un documental sobre la berrea del ciervo, algo que, evidentemente, les desconcertó. La razón no tardó en llegar a las redes sociales, donde un Broncano, visiblemente enfadado, explicaba lo ocurrido. “Hoy iba a venir Jorge Martín, campeón de MotoGP, y de hecho está abajo en el camerino”, comenzaba el presentador. “Nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado de que venía aquí, y como en teoría iba a ir allí la semana que viene y ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, tienen sus formas de presionar y Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista aquí”, añadía.

La respuesta de Pablo Motos tardaba cuatro días en llegar. Este lunes el conductor del programa era muy grave lo que La Revuelta había hecho. “No me queda más remedio que defenderme de una agresión que le han hecho a mi equipo y a mí”, comenzaba. “No puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo de El Hormiguero y se insinúen cosas que no son ciertas”. Asimismo, comentaba que lo que se hacía desde el programa de TVE eran “pullas de mal gusto, irrespetuosas y camufladas de humor”.

Sin querer, el piloto se volvía el protagonista de una guerra entre dos espacios de máxima audiencia y quedaba camuflado el verdadero motivo por el que debería ser la figura principal: haberse proclamado como ganador del Mundial de MotoGP en el GP Solidario Barcelona en representación de España.

Una vida dedicada a las motos

Jorge Martín durante la carrera de MotoGP en Barcelona. (Red Bull)

“Cualquier madre le leía un cuento a su hijo para que cogiera el sueño, pero Jorge no quería libros infantiles, quería revistas de motos”, contaba la madre del campeón, Susana Almoguera, en el documental Matinator, voluntad de hierro. Unas declaraciones que demuestran que la pasión por este deporte corre por las venas del piloto desde que era pequeño. Asimismo, su progenitora comentó que era un joven responsable y “no sólo bueno con la moto” sino también con los estudios. “Era muy sacrificado todo, pero acabó mereciendo la pena”, recordó.

Grandes esfuerzos económicos para mantener a su hijo en la competición

El padre del ganador, Ángel Martín, siempre tuvo claro que su hijo era “muy bueno”, por ello no dudó en hacer, junto a su esposa, tantos esfuerzos para que mejorara. “Es evidente que si hubiésemos tenido dinero, todo hubiera sido más fácil. Y, sí, al final el factor suerte cuenta mucho y deben alinearse todos los planetas para que, al final, tengas un campeón en casa”, contaba en una entrevista para el medio El Periódico Almoguera. Esa emoción por el mundo del motor es algo que traspasó de padre a hijo. Por ello, Jorge luce hoy el 89 en su espalda, un número que ha heredado de su padre.

El trágico accidente que alejó a Jorge Martín de los circuitos

Imagen de archivo de Jorge Martín tras su accidente.

El 17 de abril de 2021, durante la tercera sesión de entrenamientos libre del Gran Premio de Portugal, Jorge Martín tuvo el accidente más grave de toda su carrera. El piloto, que apenas acababa de debutar en la categoría reina, sufrió una aparatosa caída en la curva siete del Autódromo Internacional del Algarve, que se saldó con siete huesos rotos, varias operaciones y una recuperación tanto física como mental. El madrileño estuvo cinco segundos en el aire y rebotó hasta siete veces contra el asfalto. El joven estuvo con la mitad de su cuerpo escayolada durante una larga temporada.

Su novia, uno de sus grandes pilares

Uno de sus grandes apoyos y la persona que está presente en todos sus triunfos es María Monfort Matutes, su pareja desde principios de 2023. Conocida en redes como @mpor3, es una influencer, hija del empresario inmobiliario de origen vasco, Alejandro Monfort y Carmen Matutes. Su abuelo materno es Abel Matutes, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores durante el primer mandato de José María Aznar y hoy considerado ‘el rey de Ibiza’, ya que es el propietario de hoteles tan conocidos como el Hard Rock Hotel o el Ushuaïa, así como de unos cuantos alojamientos más en la Península y el Caribe (un total de 41 hoteles con 13.000 habitaciones).

La joven, que cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram, comparte contenido relacionado con la moda, estilo de vida, viajes y experiencias gastronómicas.