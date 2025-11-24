España Deportes

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”

El luchador irlandés también profundizó en la dimensión deportiva e histórica del posible enfrentamiento entre el hispanogeorgiano e Islam Makhachev

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria
El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria

El luchador irlandés Ian Machado Garry, con un historial profesional de dieciséis victorias y una sola derrota, arriba a UFC Qatar con la ocasión de disputar uno de los combates más trascendentes de su trayectoria. Actualmente posicionado en el sexto lugar del ranking mundial del peso wélter, Garry enfrenta al experimentado excampeón Belal Muhammad. El choque, programado como combate coestelar del evento, define quién obtendrá el derecho a aspirar al título de la división, situando así a Garry y Muhammad en el centro de la atención mediática y deportiva. Es precisamente este luchador quien ha dado su opinión sobre Ilia Topuria.

Durante esta semana, en el contexto de preparativos y actividades previas al evento, Machado Garry coincidió en los vestuarios y áreas comunes con Ilia Topuria, actual campeón mundial de peso pluma. Topuria se encuentra en Qatar no como competidor, sino como parte del equipo de apoyo y entrenador de su hermano Aleksandre, quien encara su segunda presentación dentro del octágono de la UFC. Esta coincidencia generó interés entre los reporteros, que buscaron la opinión del irlandés respecto a la figura ascendente de Ilia Topuria, apodado “El Matador”, reconocido por su agresividad y técnica en combate.

Garry no evitó las preguntas y se refirió a Topuria con admiración, señalando lo que percibe como una cualidad excepcional en el campeón hispano-georgiano: “Ilia puede noquear pesos pesados. Hemos visto que podría noquear a cualquiera cuando los toca. Creo que Ilia vs Islam es la pelea más grande que podría hacer la UFC, sin duda”. En este sentido, Garry hizo referencia a sesiones de entrenamiento conjuntas que ha compartido con Topuria en Madrid, destacando el nivel de ambos y el potencial que observa en un eventual choque entre Topuria y el campeón ruso Islam Makhachev.

El luchador Ian Machado (Gary
El luchador Ian Machado

El luchador irlandés profundizó en la dimensión deportiva e histórica del posible enfrentamiento, proyectando las implicancias para el futuro del deporte: “Dos dobles campeones mundiales, uno intentará alcanzar la grandeza y ser el primer triple campeón de todos los tiempos. Así que es una pelea absolutamente gigantesca”, afirmó, aludiendo al hecho de que tanto Topuria como Makhachev han buscado el reconocimiento universal en categorías distintas, pero podrían cruzarse en un combate que marcaría un antes y un después.

Más allá de los elogios, Machado Garry manifestó cautela respecto a la inmediatez de esa superpelea y reconoció los desafíos organizativos y comerciales que implica: “No sé si la UFC quiere hacer eso, porque luego ralentizas dos divisiones… pero vale la pena si van a obtener el dinero a cambio y el negocio está ahí: la gente quiere verlo, la UFC lo hará… es un tema interesante”, explicó. Para el irlandés, el atractivo económico y la presión del interés popular podrían inclinar la balanza, pero existen factores deportivos que podrían postergar ese duelo.

Entrevista a Ilia Topuria.

Gary habla sobre la categoría de peso ligero

Garry evaluó también el panorama en peso ligero, enfatizando la cantidad de aspirantes y las obligaciones contractuales de los campeones actuales: “No creo que lo vayan a hacer ahora mismo. Creo que cuando tienes gente como Tsarukyan, Paddy, Gaethje… necesitan tener ese cinturón compitiendo en el peso ligero e Ilia necesita defender ese cinturón. Islam acaba de ganar el cinturón y tiene que luchar contra un peso wélter. Esa es la manera en la que lo veo, pero absolutamente es la pelea más grande de este deporte que puedes hacer ahora mismo. Mucho más que cualquier grande, Jon Jones, Aspinall y Pereira”, concluyó, ubicando la posible pelea como la de mayor impacto en el presente de las artes marciales mixtas, por encima incluso de otras estrellas consolidadas.

La función de UFC Qatar tendrá como cartel principal el duelo entre Arman Tsarukyan y Dan Hooker, con Tsarukyan posicionado como un rival directo de Ilia Topuria. Por su parte, el kazajo Bekzat Almakhan enfrentará en el cuarto combate de la noche a Aleksandre Topuria, hermano de Ilia, quien aspira a sobresalir en la cartelera bajo la atenta mirada de su familia y de aficionados internacionales. Así, la cita en Qatar reúne historias cruzadas y pone en primer plano la dinámica de las divisiones más competitivas del circuito mundial de la UFC.

