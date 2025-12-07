La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos

La FIFA ha hecho oficial este fin de semana el calendario completo del Mundial 2026, detallando las sedes, fechas y horarios de cada encuentro tras haber realizado algunos ajustes de última hora. La confirmación ha llegado un día después del sorteo de grupos celebrado el viernes, con lo que ya ha quedado definido el recorrido que deberán afrontar las selecciones participantes en la próxima Copa del Mundo.
El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, introduce una estructura inédita con el objetivo de favorecer tanto el descanso de los equipos como la logística de los aficionados. Según ha comunicado la FIFA, la competición contará con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos y, como novedad, se han establecido tres días de pausa antes de 103 de los 104 partidos programados. La final se ha fijado para el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey, Nueva York, mientras que el partido por el tercer puesto se celebrará en Miami.
España jugará en el Grupo H frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, por ese orden. En concreto, se enfrentará a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a las 12:00 horas local (18:00 de la tarde en España) del lunes 15 de junio.
Luego, el domingo 21 de junio, jugará contra Arabia Saudí también a las 18:00 hora española. Y el cierre de la fase de grupos será el viernes 26 de junio ante Uruguay, posiblemente el rival más duro del grupo. El duelo se disputará en el Estadio Chivas de Guadalajara a las 20:00 horas locales (2:00 de la madrugada en España).
En lo que respecta a la fase de grupos, únicamente los países anfitriones conocían de antemano su calendario y ubicación. México será el encargado de inaugurar el torneo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca (llamado ahora Ciudad de México para este torneo), enfrentándose a Sudáfrica en el Grupo A a las 21:00 (hora española). Canadá debutará el viernes 12 de junio en Toronto, dentro del Grupo B, ante un rival aún por determinar que podría ser Italia, también a las 21:00 (hora española). Por su parte, Estados Unidos disputará su primer partido ese mismo día en Los Ángeles, en el Grupo D, frente a Paraguay a partir de las 3 de la madrugada (hora española). Estos tres equipos tienen garantizada su presencia en territorio local durante toda la primera fase.
Aún quedan seis plazas por asignar, que se decidirán en la repesca prevista en marzo del próximo año. Cuatro de estos cupos corresponden a selecciones europeas y dos a otros continentes: la República Democrática del Congo se jugará su clasificación contra el vencedor del enfrentamiento entre Nueva Caledonia y Jamaica, mientras que Irak espera rival del duelo entre Surinam y Bolivia. En el lado europeo participarán Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Turquía, Rumanía, Dinamarca, Macedonia del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, República Checa y República de Irlanda.
El calendario completo del Mundial 2026
<br>
Calendario de la fase de grupos
Todas las horas son en el horario español
(+1 quiere decir que es en la madrugada del día siguiente)
11 de junio 2026
México vs Sudáfrica
21:00
Corea del Sur vs Ganador repesca Europa D
04:00 (del 12 de junio)
12 de junio 2026
Canadá vs Ganador repesca Europa A
21:00
Estados Unidos vs Paraguay
03:00 (del 13 de junio)
13 de junio 2026
Brasil vs Marruecos
00:00 (+1)
Australia vs Europa C
06:00
Haití vs Escocia
03:00 (+1)
Qatar vs Suiza
21:00
14 de junio 2026
Alemania vs Curazao
19:00
Costa de Marfil vs Ecuador
01:00 (+1)
Países Bajos vs Japón
22:00
Europa B vs Túnez
04:00 (+1)
15 de junio 2026
España vs Cabo Verde
18:00
Arabia Saudí vs Uruguay
00:00 (+1)
Bélgica vs Egipto
21:00
Irán vs Nueva Zelanda
03:00 (+1)
16 de junio 2026
Francia vs Senegal
21:00
Repesca 2 vs Noruega
00:00 (+1)
Argentina vs Argelia
03:00 (+1)
Austria vs Jordania
06:00
17 de junio 2026
Inglaterra vs Croacia
22:00
Ghana vs Panamá
01:00 (+1)
Portugal vs Repesca 1
19:00
Uzbekistán vs Colombia
04:00 (+1)
18 de junio 2026
Europa D vs Sudáfrica
18:00
Suiza vs Europa A
21:00
Canadá vs Qatar
00:00 (+1)
México vs Corea del Sur
03:00 (+1)
19 de junio 2026
Brasil vs Haití
03:00 (+1)
Escocia vs Marruecos
00:00 (+1)
Europa C vs Paraguay
06:00
Estados Unidos vs Australia
21:00
20 de junio 2026
Alemania vs Costa de Marfil
22:00
Ecuador vs Curazao
02:00 (+1)
Países Bajos vs Europa B
19:00
Túnez vs Japón
06:00
21 de junio 2026
España vs Arabia Saudí
18:00
Uruguay vs Cabo Verde
00:00 (+1)
Bélgica vs Irán
21:00
Nueva Zelanda vs Egipto
03:00 (+1)
22 de junio 2026
Francia vs Repesca 2
23:00
Noruega vs Senegal
02:00 (+1)
Argentina vs Austria
19:00
Jordania vs Argelia
05:00 (+1)
23 de junio 2026
Inglaterra vs Ghana
22:00
Panamá vs Croacia
01:00 (+1)
Portugal vs Uzbekistán
19:00
Colombia vs Repesca 1
04:00 (+1)
24 de junio 2026
Escocia vs Brasil
00:00 (+1)
Marruecos vs Haití
00:00 (+1)
Suiza vs Canadá
21:00
Europa A vs Qatar
21:00
Europa D vs México
03:00 (+1)
Sudáfrica vs Corea del Sur
03:00 (+1)
25 de junio 2026
Ecuador vs Alemania
22:00
Curazao vs Costa de Marfil
22:00
Túnez vs Países Bajos
01:00 (+1)
Japón vs Europa B
01:00 (+1)
Europa C vs Estados Unidos
04:00 (+1)
Paraguay vs Australia
04:00 (+1)
26 de junio 2026
Noruega vs Francia
21:00
Senegal vs Repesca 2
21:00
Nueva Zelanda vs Bélgica
05:00 (+1)
Egipto vs Irán
05:00 (+1)
Uruguay vs España
02:00 (+1)
Cabo Verde vs Arabia Saudí
02:00 (+1)
27 de junio 2026
Panamá vs Inglaterra
23:00
Croacia vs Ghana
23:00
Jordania vs Argentina
04:00 (+1)
Argelia vs Austria
04:00 (+1)
Colombia vs Portugal
01:30 (+1)
Repesca 1 vs Uzbekistán
01:30 (+1)