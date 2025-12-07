La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos

La FIFA anuncia el calendario. (Jeenah Moon/Reuters)

La FIFA ha hecho oficial este fin de semana el calendario completo del Mundial 2026, detallando las sedes, fechas y horarios de cada encuentro tras haber realizado algunos ajustes de última hora. La confirmación ha llegado un día después del sorteo de grupos celebrado el viernes, con lo que ya ha quedado definido el recorrido que deberán afrontar las selecciones participantes en la próxima Copa del Mundo.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, introduce una estructura inédita con el objetivo de favorecer tanto el descanso de los equipos como la logística de los aficionados. Según ha comunicado la FIFA, la competición contará con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos y, como novedad, se han establecido tres días de pausa antes de 103 de los 104 partidos programados. La final se ha fijado para el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey, Nueva York, mientras que el partido por el tercer puesto se celebrará en Miami.

España jugará en el Grupo H frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, por ese orden. En concreto, se enfrentará a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a las 12:00 horas local (18:00 de la tarde en España) del lunes 15 de junio.

Luego, el domingo 21 de junio, jugará contra Arabia Saudí también a las 18:00 hora española. Y el cierre de la fase de grupos será el viernes 26 de junio ante Uruguay, posiblemente el rival más duro del grupo. El duelo se disputará en el Estadio Chivas de Guadalajara a las 20:00 horas locales (2:00 de la madrugada en España).

En lo que respecta a la fase de grupos, únicamente los países anfitriones conocían de antemano su calendario y ubicación. México será el encargado de inaugurar el torneo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca (llamado ahora Ciudad de México para este torneo), enfrentándose a Sudáfrica en el Grupo A a las 21:00 (hora española). Canadá debutará el viernes 12 de junio en Toronto, dentro del Grupo B, ante un rival aún por determinar que podría ser Italia, también a las 21:00 (hora española). Por su parte, Estados Unidos disputará su primer partido ese mismo día en Los Ángeles, en el Grupo D, frente a Paraguay a partir de las 3 de la madrugada (hora española). Estos tres equipos tienen garantizada su presencia en territorio local durante toda la primera fase.

Aún quedan seis plazas por asignar, que se decidirán en la repesca prevista en marzo del próximo año. Cuatro de estos cupos corresponden a selecciones europeas y dos a otros continentes: la República Democrática del Congo se jugará su clasificación contra el vencedor del enfrentamiento entre Nueva Caledonia y Jamaica, mientras que Irak espera rival del duelo entre Surinam y Bolivia. En el lado europeo participarán Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Turquía, Rumanía, Dinamarca, Macedonia del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, República Checa y República de Irlanda.

El calendario completo del Mundial 2026

Calendario de la fase de grupos

Todas las horas son en el horario español

(+1 quiere decir que es en la madrugada del día siguiente)

11 de junio 2026

México vs Sudáfrica

21:00

Corea del Sur vs Ganador repesca Europa D

04:00 (del 12 de junio)

12 de junio 2026

Canadá vs Ganador repesca Europa A

21:00

Estados Unidos vs Paraguay

03:00 (del 13 de junio)

13 de junio 2026

Brasil vs Marruecos

00:00 (+1)

Australia vs Europa C

06:00

Haití vs Escocia

03:00 (+1)

Qatar vs Suiza

21:00

14 de junio 2026

Alemania vs Curazao

19:00

Costa de Marfil vs Ecuador

01:00 (+1)

Países Bajos vs Japón

22:00

Europa B vs Túnez

04:00 (+1)

15 de junio 2026

España vs Cabo Verde

18:00

Arabia Saudí vs Uruguay

00:00 (+1)

Bélgica vs Egipto

21:00

Irán vs Nueva Zelanda

03:00 (+1)

16 de junio 2026

Francia vs Senegal

21:00

Repesca 2 vs Noruega

00:00 (+1)

Argentina vs Argelia

03:00 (+1)

Austria vs Jordania

06:00

17 de junio 2026

Inglaterra vs Croacia

22:00

Ghana vs Panamá

01:00 (+1)

Portugal vs Repesca 1

19:00

Uzbekistán vs Colombia

04:00 (+1)

18 de junio 2026

Europa D vs Sudáfrica

18:00

Suiza vs Europa A

21:00

Canadá vs Qatar

00:00 (+1)

México vs Corea del Sur

03:00 (+1)

19 de junio 2026

Brasil vs Haití

03:00 (+1)

Escocia vs Marruecos

00:00 (+1)

Europa C vs Paraguay

06:00

Estados Unidos vs Australia

21:00

20 de junio 2026

Alemania vs Costa de Marfil

22:00

Ecuador vs Curazao

02:00 (+1)

Países Bajos vs Europa B

19:00

Túnez vs Japón

06:00

21 de junio 2026

España vs Arabia Saudí

18:00

Uruguay vs Cabo Verde

00:00 (+1)

Bélgica vs Irán

21:00

Nueva Zelanda vs Egipto

03:00 (+1)

22 de junio 2026

Francia vs Repesca 2

23:00

Noruega vs Senegal

02:00 (+1)

Argentina vs Austria

19:00

Jordania vs Argelia

05:00 (+1)

23 de junio 2026

Inglaterra vs Ghana

22:00

Panamá vs Croacia

01:00 (+1)

Portugal vs Uzbekistán

19:00

Colombia vs Repesca 1

04:00 (+1)

24 de junio 2026

Escocia vs Brasil

00:00 (+1)

Marruecos vs Haití

00:00 (+1)

Suiza vs Canadá

21:00

Europa A vs Qatar

21:00

Europa D vs México

03:00 (+1)

Sudáfrica vs Corea del Sur

03:00 (+1)

25 de junio 2026

Ecuador vs Alemania

22:00

Curazao vs Costa de Marfil

22:00

Túnez vs Países Bajos

01:00 (+1)

Japón vs Europa B

01:00 (+1)

Europa C vs Estados Unidos

04:00 (+1)

Paraguay vs Australia

04:00 (+1)

26 de junio 2026

Noruega vs Francia

21:00

Senegal vs Repesca 2

21:00

Nueva Zelanda vs Bélgica

05:00 (+1)

Egipto vs Irán

05:00 (+1)

Uruguay vs España

02:00 (+1)

Cabo Verde vs Arabia Saudí

02:00 (+1)

27 de junio 2026

Panamá vs Inglaterra

23:00

Croacia vs Ghana

23:00

Jordania vs Argentina

04:00 (+1)

Argelia vs Austria

04:00 (+1)

Colombia vs Portugal

01:30 (+1)

Repesca 1 vs Uzbekistán

01:30 (+1)

Los grupos del Mundial

