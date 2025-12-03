España Deportes

Athletic Club - Real Madrid, en directo: retransmisión en vivo de LaLiga EA Sports

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club vasco y el equipo blanco

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol ante el Olympiacos en el partido de Champions (REUTERS/Louiza Vradi)

El Real Madrid afronta uno de los partidos más complicados de su calendario durante su visita al estadio San Mamés, un escenario tradicionalmente difícil para los equipos visitantes. Este encuentro cobra especial relevancia debido a la situación en la que llega el conjunto blanco, dirigido por Xabi Alonso. Hace pocas jornadas, el Real Madrid había logrado consolidar una ventaja de cinco puntos sobre el Barcelona después de una victoria que parecía darle tranquilidad al frente de la clasificación de LaLiga EA Sports. Sin embargo, el panorama cambió de manera abrupta tras una serie de tres empates consecutivos en sus salidas a domicilio.

Estos resultados adversos fuera del Santiago Bernabéu no solo frenaron el impulso de los blancos, sino que también permitieron que el Barcelona, ahora dirigido por Hansi Flick, recortara la distancia y acabara por superar al equipo madrileño en la clasificación. El Real Madrid llega a este compromiso presionado por la urgencia que supone mantenerse en la pelea por el campeonato y consciente de que no puede permitirse ningún error en un tramo de la temporada donde cada punto es determinante.

El partido en San Mamés representa una auténtica prueba de carácter para el equipo de Xabi Alonso, que necesita reencontrarse con la victoria ante un rival exigente y en uno de los ambientes más intensos del torneo. El Real Madrid sabe que cualquier nuevo tropiezo podría alejarle aún más de su objetivo y fortalecer la posición de su principal adversario en la lucha por el título liguero. La cita llega marcada por la expectativa y la responsabilidad de un grupo que no quiere perder la oportunidad de seguir compitiendo hasta el final.

17:29 hsHoy

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El club blanco consiguió la victoria ante el Olympiacos en Champions, pero no termina de convencer

El entrenador del Real Madrid,
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso (REUTERS/Stephane Mahe)

Xabi Alonso consiguió la ansiada victoria en Grecia y tuvo destellos de grandeza gracias a sus dos héroes: Vinicius y Mbappé. Fueron ellos quienes encendieron el motor del Real Madrid y encontraron la forma de batir a la defensa griega con pases largos a la espalda. Lejos de mantener ese impecable juego todo el duelo, los blancos volvieron a mostrar sus costuras tanto en los primeros compases del encuentro como ya en la segunda mitad, donde sufrieron para poder certificar la victoria. Una actuación que no sirvió para sacar al técnico donostiarra de su odisea y quitarle la diana de la espalda.

17:29 hsHoy

El equipo de Xabi Alonso no atraviesa su mejor momento. Necesitan sumar los tres puntos para mantenerse en la lucha por el título de la competición doméstica

17:18 hsHoy

También se sabe el equipo del Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Galarreta; Berenguer, Jauregizar, Nico Williams; y Guruzeta.

17:17 hsHoy
17:16 hsHoy

Ya se conoce el once inicial del Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Rudiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Valverde; Vinicius y Mbappé.

17:06 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Los de Xabi Alonso tiene una prueba de duelo, ya que necesitan conseguir los tres puntos en San Mamés

Los jugadores del Real Madrid
Los jugadores del Real Madrid Kylian Mbappé y Vinicius Jr (Europa Press)

El Real Madrid enfrenta una cita crucial en su calendario este miércoles durante su visita al estadio San Mamés con la urgencia de cosechar los tres puntos. El conjunto que dirige Xabi Alonso se encuentra en una posición delicada después de haber desaprovechado una ventaja que llegó a ser de cinco puntos sobre el Barcelona, su principal adversario en la competición doméstica. Esa situación de privilegio se gestó tras vencer al club catalán en el Santiago Bernabéu, un resultado que en su momento pareció consolidar a los madridistas como líderes sólidos de LaLiga EA Sports. Sin embargo, esa brecha a favor del Real Madrid se redujo progresivamente a raíz de tres empates consecutivos en partidos como visitante, racha que ha permitido a los dirigidos por Hansi Flick rebasar a su histórico rival en la tabla.

16:50 hsHoy

¡MUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Hoy tenemos una cita muy especial: el partido de liga entre el Athletic Club y el Real Madrid. Los de Xabi Alonso acuden a la cita en San Mames con la necesidad de sumar una victoria

