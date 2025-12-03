Athletic Club - Real Madrid, en directo: retransmisión en vivo de LaLiga EA Sports

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol ante el Olympiacos en el partido de Champions (REUTERS/Louiza Vradi)

El Real Madrid afronta uno de los partidos más complicados de su calendario durante su visita al estadio San Mamés, un escenario tradicionalmente difícil para los equipos visitantes. Este encuentro cobra especial relevancia debido a la situación en la que llega el conjunto blanco, dirigido por Xabi Alonso. Hace pocas jornadas, el Real Madrid había logrado consolidar una ventaja de cinco puntos sobre el Barcelona después de una victoria que parecía darle tranquilidad al frente de la clasificación de LaLiga EA Sports. Sin embargo, el panorama cambió de manera abrupta tras una serie de tres empates consecutivos en sus salidas a domicilio.

Estos resultados adversos fuera del Santiago Bernabéu no solo frenaron el impulso de los blancos, sino que también permitieron que el Barcelona, ahora dirigido por Hansi Flick, recortara la distancia y acabara por superar al equipo madrileño en la clasificación. El Real Madrid llega a este compromiso presionado por la urgencia que supone mantenerse en la pelea por el campeonato y consciente de que no puede permitirse ningún error en un tramo de la temporada donde cada punto es determinante.

El partido en San Mamés representa una auténtica prueba de carácter para el equipo de Xabi Alonso, que necesita reencontrarse con la victoria ante un rival exigente y en uno de los ambientes más intensos del torneo. El Real Madrid sabe que cualquier nuevo tropiezo podría alejarle aún más de su objetivo y fortalecer la posición de su principal adversario en la lucha por el título liguero. La cita llega marcada por la expectativa y la responsabilidad de un grupo que no quiere perder la oportunidad de seguir compitiendo hasta el final.