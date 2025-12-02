España Deportes

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: retransmisión en vivo de LaLiga EA Sports

Sigue el minuto a minutos del partido de liga entre los azulgranas y los rojiblancos

Un partido entre el FC
Un partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (REUTERS/Susana Vera)

El Barcelona y el Atlético de Madrid vuelven a enfrentarse en un duelo que acapara la atención de los aficionados y expertos, al tratarse de uno de los compromisos más relevantes de la temporada en el fútbol español. Ambos equipos se verán las caras este martes en un encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports, aunque el partido tendrá lugar antes de lo previsto debido a las exigencias del calendario. Esta alteración en la programación original responde a la participación de Barcelona y Atlético de Madrid en la próxima edición de la Supercopa de España, que se disputará en enero. La coincidencia de fechas y la intensidad de las competiciones a nivel nacional e internacional obligaron a las autoridades y organizadores a buscar una solución para evitar que el partido se aplazara más allá de lo recomendable.

El choque se jugará en el Spotify Camp Nou, escenario habitual de grandes citas futbolísticas. La elección de una fecha poco convencional añade un elemento peculiar a este enfrentamiento, que puede resultar clave para la evolución de ambos equipos en la clasificación general. Los entrenadores de Barcelona y Atlético de Madrid afrontan el reto de gestionar plantilla y rotaciones en un momento crucial de la temporada, con la certeza de que los puntos que se disputan pueden marcar el rumbo de sus aspiraciones en la lucha por el título. Tanto culés como rojiblancos están conscientes de que cada partido adquiere un valor especial en el contexto de una liga que presenta una competición cada vez más equilibrada.

19:50 hsHoy

Esto está a punto de empezar

19:45 hsHoy

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

El técnico azulgrana quiere que su equipo muestre sobre el terreno de juego el máximo nivel

El entrenador del FC Barcelona,
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick (Europa Press)

Hansi Flick y Raphinha protagonizaron la imagen de la jornada. Fue después del partido ante el Alavés, donde los azulgranas se vieron obligados a levantarse para remontar un encuentro que comenzaron perdiendo en el minuto uno. Lo resolvieron con solvencia en el ecuador de la primera parte y terminaron imponiéndose por 3-1. Sin embargo, la actuación de los culés no convenció al técnico. Raphinha se acercó a un Flick hundido en el banquillo para prometerle cambios: para prometerle que se convertirían en el FC Barcelona que esperaba. Una charla que hizo saltar las alarmas y la preocupación de los aficionados.

19:31 hsHoy

También se sabe el equipo inicial del Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Cardoso, Nico; Julián y Baena

19:30 hsHoy

Ya se conoce el once del FC Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Pedri, Olmo, Lamine, Raphinha y Lewandowski

19:15 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

El duelo entre los azulgranas y los rojiblancos se ha adelantado debido al partido de la Supercopa de España

Un partido entre el Atlético
Un partido entre el Atlético Madrid y FC Barcelona (REUTERS/Juan Medina)

El Barcelona y el Atlético de Madrid se citan este martes en uno de los encuentros más señalados del calendario del fútbol español. El partido, previsto originalmente para la jornada 19 de LaLiga EA Sports, se disputa por adelantado a causa del apretado calendario que afecta a ambos conjuntos en este tramo de la temporada. La razón principal de este adelanto es la participación de los dos equipos en la próxima edición de la Supercopa de España, que se celebrará en enero, lo que hacía inviable la disputa del duelo en las fechas inicialmente programadas. Así, tanto culés como rojiblancos saltarán al césped del Spotify Camp Nou en una fecha poco habitual, con la certeza de que los puntos en juego resultarán determinantes en sus aspiraciones ligueras.

19:14 hsHoy

¡MUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Hoy tenemos una cita muy especial: el partido de liga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

