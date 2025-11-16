A qué hora y dónde ver la final de las ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Una vez más, Carlitos y Sinner se vuelve a entrar en la final de un torneo. Se ha convertido en un habitual de las finales. Y, sin embargo, nadie se cansa de verlo. Las cotas interés se disparan cuando el español y el italiano se dan cita en una pista. Ahora, es el título de las ATP Finals lo que está en juego, después de que Alcaraz consiguiera retener la corona de número uno lo que resta de temporada. Este domingo, los dos titanes volverán a verse las caras, con una copa distinta en juego y distinto escenario, pero el mismo sentir en el ambiente: los dos mejores del mundo se darán cita.

El tenista español, líder del ranking mundial, concretó su pase al último partido de las ATP NITTO Finals 2025 tras vencer en la semifinal a Félix Auger-Aliassime. El encuentro, definido en dos sets por 6-2 y 6-4, demostró la solidez que mantiene desde el principio de la temporada el español, reflejando una vez más su formidable estado físico y mental. Solo Jannik Sinner le separa de la copa, para sumar un título más a su palmarés. Ambos ya han compartido escenario en instancias determinantes de torneos de alto nivel, incluyendo enfrentamientos en el césped de Wimbledon y en las pistas rápidas del Abierto de los Estados Unidos o en la arena de Roland Garros. Esos partidos han puesto en evidencia la rivalidad de una nueva generación de tenistas que, cada vez con más frecuencia, disputa los títulos más codiciados del calendario profesional.

La trayectoria de Alcaraz durante este año ha resultado sobresaliente en distintos frentes. Su palmarés se complementó con los títulos alcanzados en competiciones ATP 500 como Rotterdam, Queen’s y Tokio. Además, el joven español firmó actuaciones dominantes en la gira de Masters 1000, quedándose con los campeonatos de Montecarlo, Roma y Cincinnati. Aunque los títulos más destacados del año son Roland Garros y el US Open. Esta colección de triunfos da cuenta de un talento que sigue superando barreras y consolidándose en la élite del tenis mundial.

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La tarea de ganar en Turín, sin embargo, no se presenta sencilla. Jannik Sinner llega a esta final después de encadenar una serie de actuaciones sobresalientes en pabellones cubiertos, una especialidad en la que ha forjado buena parte de su reputación. Los títulos obtenidos en el ATP 500 de Viena y en el Masters 1000 de París Bercy subrayan su capacidad para adaptarse a condiciones rápidas y mantener un alto nivel de competitividad. En las semifinales de estas ATP NITTO Finals, Sinner superó al australiano Alex de Miñaur, exhibiendo una eficacia que augura una final equilibrada y de pronóstico abierto.

El historial entre Alcaraz y Sinner ha mostrado hasta ahora una rivalidad pareja, con resultados repartidos en las últimas citas importantes. Sinner se impuso este año en la final de Wimbledon y en el Six Kings Slam, aunque Alcaraz ha sabido responder en otras ocasiones, imponiendo su agresividad y su facilidad para dominar desde el fondo de la pista. La versatilidad del español le permite adaptarse con rapidez a las exigencias del rival y del escenario, mientras Sinner responde con una poderosa toma de iniciativa y una mentalidad cada vez más madura.

A qué hora y dónde ver el partido

La final de las ATP NITTO Finals 2025 está programada para este domingo 16 de noviembre a partir de las 18:00 en el Inalpi Arena, el principal recinto cubierto de Turín. Los aficionados podrán seguir el partido a través de la señal de Movistar+, tanto en televisión convencional como en streaming, lo que multiplicará la atención de seguidores en España, Italia y el resto del mundo. El ambiente en el estadio promete ser eléctrico, expectante por ver a dos figuras jóvenes que encarnan el futuro del deporte.