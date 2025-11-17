España Deportes

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

El exjugador fue sancionado con un año alejado de los terrenos de juego tras dar positivo en un control antidopaje por consumo de cocaína

El exjugador Dani Benítez (EFE)
El exjugador Dani Benítez (EFE)

Dani Benítez, con 38 años y una carrera ligada a equipos como el Mallorca, el Granada y el Elche, es un nombre conocido dentro del fútbol español, aunque su trayectoria profesional quedó marcada por un episodio extradeportivo ocurrido en 2014. Aquel año, el futbolista recibió una sanción de un año alejado de los terrenos de juego tras dar positivo en un control antidopaje por consumo de cocaína, una experiencia que cambió por completo el rumbo de su vida deportiva.

En una reciente entrevista concedida al programa Informe Plus de Movistar+, Benítez se refirió abiertamente a lo sucedido mientras militaba en el Granada en la máxima categoría: “Me metí una raya de cocaína y ese fue el mayor error de mi vida”. El jugador, que recientemente terminó su etapa en el CD Huétor Tájar, en la Tercera RFEF, afirmó que actualmente se encuentra sin equipo y explicó sin reservas cómo sucedieron los hechos aquella noche.

El relato de Benítez se sitúa en un viernes por la noche en su casa. Para muchos futbolistas es la noche previa a un partido fútbol profesional. “Al día siguiente tenía entrenamiento y no sé si serían las 7 o las 8 de la mañana, y estaba muy borracho”. Consciente de su estado y obligado a presentarse, el futbolista recuerda cómo le sugirieron una salida rápida: “Hubo una persona que me dijo, ‘métete una raya y te vas a espabilar, y te vas a entrenar’”.

El exfutbolista Dani Benítez (EFE)
El exfutbolista Dani Benítez (EFE)

Esa decisión, tomada bajo la influencia del cansancio y el alcohol, tendría consecuencias irreversibles en su carrera. Con perspectiva, Benítez califica aquel error como “algo que va a arrastrar siempre”, ya que nunca logró regresar al primer nivel tras cumplir la sanción. Su carrera continuó en equipos como el Alcorcón, el Racing de Ferrol, la UE Sant Julià de Andorra y el Limassol chipriota, lejos de los escenarios de Primera División en los que había competido.

El exfutbolista ha insistido en varias ocasiones en que su relación con las drogas fue puntual y nunca habitual. “Jamás en la vida había consumido drogas”, aseguró al rememorar esa experiencia. Según relató, su organismo no respondió de la forma esperada y lo que parecía una solución temporal se convirtió en el inicio de un serio declive profesional.

Dani Benítez nunca tuvo un problema de adicción

A lo largo de los años, Dani Benítez no ha rechazado hablar de este episodio. En una charla con Josep Pedrerol, señalaba: “¿Si fui adicto después? No, para nada… Siempre he hablado de este tema sin tapujos y no tengo problemas en reconocer el error. Jamás he tenido un problema de drogadicción, por así decirlo. Gracias a Dios”. En otra intervención en Onda Cero, contextualizó aún más el episodio y lo relacionó con una etapa complicada fuera del césped: “Me junté con gente que no debía. Fue raro, estaba lesionado y no tenía que ir convocado”.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

El mallorquín nunca ha negado la gravedad de la sanción, afirmando que “esto se lo merece”, en relación con el castigo recibido. Su autocrítica ha sido constante y no se ha escondido al abordar públicamente su historia. Dani Benítez representa el caso de un deportista que, habiendo alcanzado la élite, vio cómo un error personal alteró su trayectoria, pero ha optado por explicar su vivencia sin ocultar nada, tanto en entrevistas como ante la afición.

