El ex futbolista del Real Madrid detenido por tráfico de droga rompió el silencio: “Llevaban tiempo siguiéndome”

El colombiano Edwin Congo durante su breve estadía en el Real Madrid (Foto: Instagram)

La noticia sacudió ayer a España: el ex Real Madrid y Levante, el colombiano Edwin Congo, fue detenido por tráfico de cocaína y horas más tarde recuperó la libertad tras cerciorarse la Justicia que se presentará a colaborar cada vez que sea citado. Tras esa situación, el atacante surgido del Once Caldas rompió el silencio para dar su versión de los hechos.

“Estoy en casa. Soy una persona libre de algún problema. Todas las personas tenemos la posibilidad de juntarnos con seres que quizás no te aportan y no te vienen bien en tu vida. Salí a correr y cuando volví ya en casa me llamaron a la puerta. Acompañé a la Policía y eso es lo que pasó. Me trataron muy bien. Al llegar entré con las manos atadas”, relató ante el programa El Chiringuito de Jugones en el que él es un panelista.

El ex futbolista de 43 años, quien jugó con la selección de su país la Copa América 1999 y la del 2004, reconoció que la Policía “llevaba tiempo” siguiéndolo y contó que declaró durante una hora: “Necesitaban escucharme y preguntarme mi opinión. Me han dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien, que debo ser consciente de las cosas, hacerlas de otra manera".

Congo reconoció que tiene vínculos con las personas detenidas (Foto: Instagram)

Congo fue parte de una serie de detenciones que realizó la Policía española en un operativo antidroga que involucró a una decena de personas. El hombre que perteneció al Real Madrid entre 1999 y 2002 reconoció tener negocios legales con algunos de los involucrados en las acusaciones y aceptó que aparece en grabaciones telefónicas secretas que presentó Brigada Central de Estupefacientes.

“Es normal. Con este tipo de personas tengo un vínculo y una relación. Es una situación que hay que esclarecer y para eso estamos. Esto es un proceso muy largo que creo que llevará muchos años. Me dijeron que estuviera pendiente para cuando me llamaran. Estoy en libertad”, afirmó al ser consultado por sus compañeros de programa, con quienes concedió esta nota.

“Me dicen que si tengo que ver con el tráfico de cocaína. Yo no tengo que ver en absoluto. Como todo ser humano intentas realizar actividades para ganarse la vida. Me he dedicado con una de las personas que está dentro de las fotos que me mostraron a tener negocios con esmeraldas. Tiene todos sus títulos, tiene la posibilidad de traer tanto esmeraldas como oro de Colombia para aquí. De hecho, no sólo con esas personas me he sentado, me he sentado con muchas otras personas que les interesa el negocio de las esmeraldas", detalló.

El delantero cafetero se inició en el Once Caldas y llegó al fútbol español como uno de las ventas más importantes de esa época. Tuvo poco espacio en el Merengue y debió jugar cedido en el Valladolid. Tras pasar por el Vitoria Guimaraes de Portugal y el Toulouse de Francia, permaneció en la temporada 2001/02 en el Madrid hasta que finalmente encontró su lugar en el mundo con la camiseta del Levante. Finalmente, pasó por el Sporting y el Recreativo de Huelva.

