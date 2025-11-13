Alcaraz - Musetti, sigue en directo el partido de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

Carlos Alcaraz disputa un cruce decisivo en las ATP Finals de Turín, certamen reservado para los ocho mejores tenistas del año. Con una victoria más, el español asegurará la corona de número uno del ranking de la ATP para lo que resta de 2025. Este jueves se enfrenta al italiano Lorenzo Musetti, con la tranquilidad de tener ya asegurada su plaza en la semifinal gracias a la victoria de Alex de Miñaur.
La última jornada del grupo se llevará a cabo en el Pala Alpitour a las 20:30, horario elegido para garantizar una alta audiencia tanto en la pista como en televisión. La serie de enfrentamientos entre ambos muestra seis triunfos para Alcaraz en siete enfrentamientos. Musetti solo pudo imponerse en la final del Open 500 de Hamburgo, en el primer encuentro entre ambos fuera del circuito challenger. Desde entonces, el dominio ha sido del jugador español.
Hasta el momento, el tenista español ha firmado dos victoria en el torneo sobre una superficie que se le resiste, pero con “fortaleza mental”, como el mismo explicó, supo sobre ponerse y llevarse los dos duelos. En especial, el partido ante Fritz, donde firmó una impecable remontada.
