España Deportes

Alcaraz - Musetti, sigue en directo el partido de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

Sigue el minuto a minuto del partido entre el tenista español y el italiano

Guardar
El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz en las ATP Finals (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Carlos Alcaraz disputa un cruce decisivo en las ATP Finals de Turín, certamen reservado para los ocho mejores tenistas del año. Con una victoria más, el español asegurará la corona de número uno del ranking de la ATP para lo que resta de 2025. Este jueves se enfrenta al italiano Lorenzo Musetti, con la tranquilidad de tener ya asegurada su plaza en la semifinal gracias a la victoria de Alex de Miñaur.

La última jornada del grupo se llevará a cabo en el Pala Alpitour a las 20:30, horario elegido para garantizar una alta audiencia tanto en la pista como en televisión. La serie de enfrentamientos entre ambos muestra seis triunfos para Alcaraz en siete enfrentamientos. Musetti solo pudo imponerse en la final del Open 500 de Hamburgo, en el primer encuentro entre ambos fuera del circuito challenger. Desde entonces, el dominio ha sido del jugador español.

19:07 hsHoy

Hasta el momento, el tenista español ha firmado dos victoria en el torneo sobre una superficie que se le resiste, pero con “fortaleza mental”, como el mismo explicó, supo sobre ponerse y llevarse los dos duelos. En especial, el partido ante Fritz, donde firmó una impecable remontada.

18:47 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de Alcaraz contra Musetti en las ATP Finals

El tenista español se medirá este jueves al italiano antes de comenzar los duelos de semifinales

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Carlos Alcaraz afronta un momento determinante en las ATP Finals de Turín, competición que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada. El tenista español está a un solo partido de asegurarse la corona número uno del mundo hasta el próximo año. Su siguiente rival será Lorenzo Musetti, a quien se enfrenta este jueves, como paso previo a las semifinales del torneo.

Leer la nota completa
18:33 hsHoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae España. Este jueves, el mundo del tenis tiene una cita importante: el duelo entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti en las ATP Finals. El español ya está clasificado para las semifinales, pero si gana este partido se asegura la corona de número uno de la ATP hasta final de año

Temas Relacionados

Carlos AlcarazLorenzo MusettiATP FinalsATPTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas noticias

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid

El moderador del acto intentó intervenir para evitar la agresión, y Rubiales reaccionó acercándose al responsable tras ser alcanzado

Lanzan huevos a Luis Rubiales

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Luis tenía un gasto mensual que superaba los 9.000 euros solo en drogas

De consumir 6 gramos de

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”

El piloto español habló de las diferentes posturas que siempre le han separado del piloto italiano

Marc Márquez explica cómo era

A qué hora y dónde ver el partido de Alcaraz contra Musetti en las ATP Finals

El tenista español se medirá este jueves al italiano antes de comenzar los duelos de semifinales

A qué hora y dónde

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

En las inmediaciones del Stade de France comenzaron los ataques que arrasaron la ciudad parisina durante el trágico 13 de noviembre de 2015

Diez años de la tragedia

ÚLTIMAS NOTICIAS

Adrián Unger inaugura “Conciliación”, una

Adrián Unger inaugura “Conciliación”, una obra que une arte y ciencia en Museocampo Cañuelas

Acuerdo comercial con Estados Unidos: crece el optimismo en la Casa Rosada por un anuncio en los próximos días

Martín Redrado aseguró ante industriales que la política cambiaria que se necesita es acumular reservas

Paula Chaves contó su verdad sobre la polémica que se desató cuando rechazó la nota con la China Suárez

Paso a paso para conectar un celular a un vehículo híbrido con Android Auto o Apple CarPlay

INFOBAE AMÉRICA

Panamá negó que las maniobras

Panamá negó que las maniobras de Estados Unidos en su territorio tengan como objetivo presionar al régimen de Maduro

Netanyahu afirmó que “consideraría un indulto” tras la petición de Trump al presidente israelí

EEUU implementa nuevas tecnologías de rastreo e identificación de migrantes indocumentados

La luchadora Christy Martin defendió a Sydney Sweeney tras fuertes críticas: “Ella es mi amiga y aliada”

El jefe de la OTAN respaldó la capacidad de respuesta del bloque frente a las incursiones de drones rusos en territorio aliado

DEPORTES

Una estrella del Palmeiras y

Una estrella del Palmeiras y la selección de Brasil podría ser suspendida tras un posteo que desató la polémica: “No fue homofobia”

Allanaron la casa del futbolista Cristian Tarragona en el marco de una causa por tenencia y distribución de pornografía infantil

Los Pumas jugarán ante Escocia un partido que será clave para definir su futuro rumbo al Mundial 2027

Unión, sonrisas y una ilusión incontenible: el detrás de escena de la preparación del equipo argentino para la Billie Jean King Cup

La Liga confirmó cuándo y dónde se jugarán la final del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones