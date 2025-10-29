España Deportes

La nieta de Donald Trump debuta como golfista profesional: “Mi sueño siempre ha sido competir con las mejores del mundo”

Kai Trump participará en el torneo Annika, que tendrá lugar entre el 13 y el 16 de noviembre y contará con una bolsa de premios que alcanza los casi tres millones de euros

Ana Pérez Navarro

La nieta de Donald Trump Kai Madison Trump (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Kai Trump, la joven nieta del presidente estadounidense Donald Trump, está a punto de comenzar su carrera deportiva. A sus 18 años, ha sido invitada a participar en uno de los torneos más prestigiosos del golf femenino internacional: el Annika, correspondiente al circuito de la LPGA (Asociación de Golfistas Profesionales Femeninas), que tendrá lugar entre el 13 y el 16 de noviembre, que se disputa en Pelican Golf Club de Belleair. La competición contará con una bolsa de premios que alcanza los casi tres millones de euros.

La invitación para Kai llegó a través de un patrocinador, abriéndole las puertas para debutar en el máximo nivel del golf femenino. Se trata de la primera vez que la joven compite oficialmente en el LPGA Tour y ha elevado las cotas de interés del torneo debido a quién es su abuelo.

En declaraciones sobre esta experiencia, Kai describió la oportunidad como un sueño concretado. “Mi sueño siempre ha sido competir con las mejores del mundo en el LPGA Tour”, afirmó, visiblemente emocionada por el estreno en una competencia de estas características. Además, expresó que espera poder cruzarse en el campo con algunas de sus referentes y figuras admiradas en el golf internacional: “Este evento será una experiencia increíble. Estoy deseando conocer y competir contra muchas de mis ídolos y mentoras del golf en mi debut”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Tyrone Siu)

El Torneo Annika de este año no solo será especial para la joven debutante, sino que también concentra la atención por el nivel de las golfistas confirmadas. Nelly Korda, quien ocupa el segundo puesto en el ranking mundial y resultó ganadora de la última edición, estará presente para defender el título obtenido el año pasado. A Korda se suman nombres de peso como la inglesa Charley Hull, la reconocida Lexi Thompson y Lilia Vu, última campeona. Estos nombres, que integran la élite del golf femenino, serán rivales de Kai, quien tendrá que medirse en el mismo campo con algunas de las deportistas más destacadas del momento.

Desde la LPGA, organización madre del circuito profesional, subrayan el efecto positivo que genera la incorporación de figuras con notoriedad mediática, especialmente entre las nuevas generaciones. “La gran popularidad y el alcance de Trump están ayudando a acercar el golf a nuevas audiencias, especialmente a los aficionados más jóvenes”, comunicó la entidad en una nota oficial. Para la organización, el sistema de invitaciones de patrocinadores representa un mecanismo necesario para promover el recambio generacional en el deporte, estimular el interés del público y dar lugar a que el talento emergente se haga visible a nivel internacional. “Las invitaciones de patrocinadores son una forma importante de destacar el talento emergente y atraer nueva atención a nuestros torneos y a la LPGA”.

El director de golf y de operaciones del Pelican Golf Club ha afirmado: “Kai tiene una enorme pasión por el golf y está expandiendo el deporte a un público más amplio. Tiene un futuro brillante”. A lo que ha añadido: “El amplio seguimiento y alcance de Trump están ayudando a presentar el golf a nuevos públicos, especialmente entre los aficionados más jóvenes. Nos entusiasma verla dar este siguiente paso en su trayectoria y nos enorgullece colaborar estrechamente con nuestros socios en Tampa Bay, cuyo continuo compromiso con el avance del golf femenino contribuye a impulsar la LPGA y a ampliar su visibilidad”.

Kai Trump y el mundo de la moda

El papel de Kai Trump no se limita a los campos de golf. Su figura ha cobrado notoriedad también fuera del terreno deportivo, en parte por su presencia activa en redes sociales, donde suma varios millones de seguidores, y también por incursionar en el mundo de la moda. Recientemente, el lanzamiento de su línea de sudaderas de lujo se convirtió en tema de conversación, no solo por el producto en sí, sino por detalles relacionados con la forma de publicitarlo. El Wall Street Journal publicó que Kai promocionó su emprendimiento mediante una serie de videos grabados en el jardín de la Casa Blanca, aprovechando el vínculo familiar con el expresidente.

De esta manera, la participación de Kai Trump en la LPGA y el Torneo Annika, rodeada de las mejores golfistas del mundo y con el apoyo extra del patrocinio, marca no solo el comienzo de su carrera profesional en el golf, sino también su consolidación como figura pública. La repercusión de sus actividades, tanto deportivas como empresariales, asegura que su nombre continuará en el foco de la atención mediática, sumando nuevas dimensiones a su trayectoria.

