El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Un atleta durante una competición de trampolín (REUTERS/Go Nakamura)

El Gobierno de Navarra ha descartado la exclusión de la delegación israelí del campeonato internacional de Trampolín que tendrá lugar en noviembre en el Navarra Arena de Pamplona. La decisión ha sido adoptada tras analizar la regulación de los principales organismos deportivos, que establecen criterios claros sobre la inclusión de países y federaciones. La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha informado en el Parlamento de Navarra sobre el proceso y los motivos por los cuales la petición de veto a Israel no pudo prosperar. Entre los fundamentos más relevantes se encuentran la “imposibilidad del cambio de criterios” de esas organizaciones y el peso de las “sanciones económicas y deportivas”.

Esnaola relató que la designación de Pamplona como sede del campeonato de Trampolín se concretó “hace casi dos años”, mucho antes de la reciente escalada del conflicto en Oriente Próximo. Subrayó ante los parlamentarios que el Gobierno foral ha seguido estos acontecimientos “muy de cerca” y mantiene “una postura clara y firme” respecto a la situación en Gaza. Desde el inicio del conflicto, Navarra ha buscado vías de mediación y ha trabajado con diferentes instituciones estatales y deportivas. La consejera detalló que, en ese marco, se han mantenido conversaciones y reuniones con la Federación Española de Gimnasia, el Consejo Superior de Deportes, y varios ministerios del Ejecutivo central en busca de alternativas que permitieran responder a la demanda social contraria a la participación israelí.

Como parte de ese esfuerzo, la Consejería envió escritos formales al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Educación y Deporte, pidiendo que trasladaran a la Unión Europea y a los organismos deportivos internacionales la propuesta de excluir a Israel de competiciones oficiales, fundamentando la solicitud en la gravedad del conflicto de Gaza. “Solicitamos que reconsideraran la participación de Israel”, remarcó Esnaola, quien también enfatizó que se buscó la vía diplomática para canalizar el malestar institucional y ciudadano.

Dos atletas durante una competición (REUTERS/Go Nakamura)

No obstante, la consejera ha reconocido que estas gestiones no fructificaron, debido a que los criterios internacionales de las federaciones deportivas no contemplan la exclusión por motivos políticos o humanitarios y a que transgredir estas normas supondría sanciones directas a la Federación Española de Gimnasia y riesgos significativos para el Navarra Arena como sede. “El evento se desarrollará como estaba previsto”, declaró Esnaola, y recordó que cancelar de manera unilateral el campeonato no solo traería consecuencias jurídicas y económicas, sino que dañaría la confianza internacional en el deporte profesional que se practica en España, además de poner en entredicho la continuidad de este tipo de eventos en la región. “Una cancelación podría acarrear consecuencias graves para el deporte español y para la propia instalación”, afirmó.

Israel y la Vuelta a España

La Vuelta ciclista a España concluyó el pasado domingo 14 de septiembre, pero los hechos aún permanecen en el debate público. Las protestas propalestinas llevadas a cabo durante la competición han puesto sobre la mesa un interrogante: ¿debe Israel participar en los eventos deportivos? Desde distintos gobiernos, han solicitado a los organismos correspondientes que tomen medidas para excluir a Israel de las competiciones, pero de momento nadie mueve ficha. Ejemplo de ello es la competición de trampolín que se celebrará en Navarra el próximo mes de noviembre.

Los manifestantes propalestinos obligan a suspender la Vuelta a España en Madrid.

Desde que comenzara la Vuelta a España, las manifestaciones propalestinas no dejaron de intensificarse, con el objetivo central de excluir de la competición al equipo Israel Premier- Tech, cuyos propietarios mantienen vínculos con la élite empresarial y política israelí. Rápidamente, el entorno de la carrera se acostumbró a convivir con pancartas, cánticos y cortes de carretera, mientras las autoridades reforzaron la seguridad e iban modificando los recorridos para garantizar la protección de los corredores. Hasta la fecha, ninguna de las organizaciones deportivas ha optado por excluir al país de las competiciones, a pesar de que se ha debatido tras lo ocurrido en La Vuelta.