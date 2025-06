Javier Saviola analiza la nueva joya argentina del Real Madrid, Franco Mastantuono: “Es un pedazo de jugador increíble”

El exjugador argentino Javier Saviola (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Hace apenas una semana, el Real Madrid hacía oficial el fichaje de Franco Mastantuono. La perla argentina de 17 años ha firmado hasta 2031 por el club blanco, que pagó una cláusula de 63,2 millones para que llegara cuanto antes a la plantilla. A partir del 14 de agosto, vestirá la camiseta del equipo de Chamartín. Hasta entonces, el joven centrocampista continuará con su actual club: el River Plate, que se encuentra disputando el Mundial de Clubes. No es de extrañar que todos los focos en el torneo internacional le apunten a él, la nueva joya blanca.

Sport Summit Madrid aterrizó este miércoles en la capital española, con IFEMA como escenario. El evento internacional congrega a más 5.000 profesionales, 200 marcas y 120 empresas, así como a más de 150 exponentes. Entre los asistentes se encontraba una leyenda del fútbol argentino que vistió las camisetas de los dos grandes clubes españoles, FC Barcelona primero y Real Madrid después. Se trata de Javier Saviola. Uno de esos jugadores que se quedó grabado en la memoria de toda una generación. Le apodaban el conejo, y destacaba por ser rápido, hábil y con un gran olfato goleador.

En un contexto como el actual, con el Mundial de Clubes acaparando la atención en el escenario deportivo, el exfutbolista argentino no dudó en revelar su opinión sobre el joven futbolista. “La verdad es que es un pedazo de jugador increíble”, afirmó en declaraciones a Infobae España. Los halagos de Saviola hacia Mastantuono no quedaron ahí: “Estamos todos un poco admirados, un poco sorprendidos por la evolución que tuvo durante tan corto tiempo, no solo en la parte futbolística, sino también en la parte humana. Se le ve un chico con mucha personalidad y eso también habla muy bien del trabajo que hizo River y la selección argentina en sus categorías inferiores”. La perla argentina ha demostrado tener “las herramientas para transformarse en uno de los jugadores más importantes de los últimos años”, añadió Saviola. Su fichaje por el club blanco refuerza esta opinión, donde considera que estará “protegido”.

El jugador argentino Franco Mastantuono (REUTERS/Agustin Marcarian)

Franco Mastantuono aspira a ser para el Real Madrid lo que Lamine Yamal es para el FC Barcelona. “Lamine es de las proyecciones más espectaculares de los últimos años”, destacó Saviola. A lo que añadió: “A ver con qué nos maravillan los dos y con qué van a salir, porque tienen mucho desparpajo los dos y están todo el tiempo imaginando”. Ahora Mastantuono se encuentra en el Mundial de Clubes con en River, donde tratará de mostrar la mejor imagen de cara a su nuevo club.

La rivalidad Real Madrid - FC Barcelona y ¿Yamal - Mastantuono?

Lamine Yamal lleva deslumbrado a los aficionados prácticamente desde el momento que pisó el verde con la camiseta azulgrana por primera vez bajo las órdenes de Xavi Hernández. Tras ello, fue en la Eurocopa donde una vez más mostró su valía, y durante esta temporada que acaba de claudicar no ha dejado a nadie indiferente. El joven catalán se ha convertido en un pilar del club azulgrana, en una pieza angular de la plantilla.

Es precisamente eso lo que esperan de Franco para el Real Madrid. Está llamado a ser el Lamine Yamal del Real Madrid, y es ahí donde entra Xabi Alonso, quien deberán buscar la manera de sacar el máximo rendimiento al argentino. Respecto a la próxima temporada, Saviola considera que “va a ser una liga tremendamente atractiva”, porque el club blanco, con sus nuevas incorporaciones, “aspira a hacer lo que hizo el FC Barcelona esta temporada”. Y concluyó: “Van a estar ahí los dos como nos tienen acostumbrados”.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

Hasta el momento, Xabi Alonso y el Real Madrid se encuentran en el Mundial de Clubes, donde este miércoles protagonizaron un debut con luces y sombras en la competición. Huijsen fue la gran sorpresa entre las novedades blancas. Con una actuación por encima del resto de sus compañeros, seguro en la zaga y tratando de sacar el balón jugado en todo momento con pases profundos. Pero el cómputo general, mucho más tibio, recordó en gran medida a la actuación que el Real Madrid mostró durante toda la temporada.