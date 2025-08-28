España Deportes

El ciclista Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, hospitalizado tras ser atropellado mientras entrenaba

El británico fue atropellado por un vehículo y ha tenido que ser trasladado al hospital de Toulon por aire

Ana Pérez Navarro

El ciclista británico Chris Froome
El ciclista británico Chris Froome (REUTERS/Benoit Tessier)

Chris Froome, leyenda del ciclismo y cuatro veces ganador del Tour de Francia, ha sido atropellado este miércoles mientras entrenaba por las carreteras cercanas a Saint-Raphaël, en la zona sureste de Francia. El británico fue atropellado por un vehículo y ha tenido que ser trasladado al hospital de Toulon en helicóptero. El accidente le ha provocado diversas fracturas que le impedirán competir en lo que resta de temporada.

Según el medio francés L’Equipe, el ciclista de 40 años se encontraba consciente tras el impacto del vehículo y pudo comunicarse con su círculo cercano. De momento, permanece ingresado en el centro sanitario debido a las diversas fracturas que presenta. Fue el propio corredor quien informó a través de sus redes sociales de su estado, donde detalló que presenta diversas fracturas: “Chris está estable y no sufre heridas en la cabeza, pero tiene un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura en una vértebra, por lo que tendrá que someterse a cirugía”.

Chris Froome ha protagonizado una temporada con resultados modestos, sin presencia destacada en competiciones como el UAE Tour, el Tour de los Alpes, el Tour de Suiza o el Tour de Polonia. Hasta ahora, en 2025 solo ha conseguido 10 puntos UCI y su año competitivo permanece incierto, sin carreras oficialmente confirmadas en su calendario. El informe médico oficial aún no se ha dado a conocer, aunque las autoridades confirmaron que el ciclista se encuentra fuera de peligro.

El ciclista británico Chris Froome
El ciclista británico Chris Froome (REUTERS/Satish Kumar Subramani)

La trayectoria de Chris Froome

A lo largo de su trayectoria, Chris Froome ha mantenido un lugar privilegiado en el ciclismo internacional. El británico, originario de Kenia, ha logrado conquistar las tres grandes vueltas: obtuvo cuatro títulos en el Tour de Francia (2013, 2015, 2016, 2017), ganó el Giro de Italia en 2018 y se impuso en dos ocasiones en la Vuelta a España (2011, 2017). Después de manifestar en los últimos meses la posibilidad de que este año fuese el último al más alto nivel, el reciente accidente durante un entrenamiento refuerza la expectativa sobre su futuro en la élite. Froome había afrontado pocas lesiones graves en el pasado, pero algunos percances marcaron su carrera deportiva.

Uno de los más recordados se produjo en 2019, durante una jornada de reconocimiento de la contrarreloj en el Critérium del Dauphiné. En aquel incidente, Froome sufrió fracturas en el fémur, el codo y varias costillas, situación que limitó su capacidad para volver a pelear por los grandes podios internacionales.

Tras el atropello sufrido durante una sesión de entrenamiento el miércoles, su continuidad en el ciclismo profesional está en duda. El corredor suma 14 triunfos de etapa en las principales pruebas del calendario mundial. Aunque el alcance de sus lesiones aún no ha sido detallado, todo parece indicar que su estado no reviste gravedad y que reciben atención y monitoreo médicos para su evolución. De momento no se conoce si el ciclista continuará su carrera profesional o si este accidente hará que tomé la decisión de poner punto y final a trayectoria en la alta competición.

