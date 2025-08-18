España Deportes

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El tenista italiano se ha visto obligado a retirarse del torneo tras hablar con las asistencias médicas

Ana Pérez Navarro

Ana Pérez Navarro

El tenista italiano Jannik Sinner
El tenista italiano Jannik Sinner

Sinner se retira y Carlitos se proclama campeón del Masters 1000 de Cincinnati. El duopolio formado por el italiano y el español volvía a verse las caras en una final, esta vez en Cincinnati. La victoria más reciente fue la de Wimbledon de Jannik, antes de ello claudicó en Roland Garros ante Carlitos y el mismo resultado firmaron en Roma. Una nueva final avanzaba para ellos, pero no han sido capaces de pasar de la primera manga. El tenista italiano se encontraba 0-5 por debajo en el marcador en el primer set cuando, algo inusual para el rey de la pista rápida. Antes de que el español pudiera cerrar la primera manga, Sinner ha solicitado las asistencias médicas y ha decidido retirarse del torneo.

El tenista español acudía a la cita tras una impecable actuación en el torneo, donde consiguió imponerse a Alexander Zverev en la semifinal para sellar el pase a la final. El español llega con ganas de venganza, de redimirse de lo ocurrido en Wimbledon. En Londres, el español, con el mono de trabajo puesto desde el inicio del partido, trató de aguantar todos los cañonazos que le mandaba el italiano de lado a lado de la pista, incapaz de imponer su juego. Carlitos logró llevarse la primera manga, pero las tres siguientes fueron de Sinner, que voló y brilló sobre la pista mostrando un juego potente para arrollar al español y ponerse la corona en Wimbledon.

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz

El italiano llegaba la final ante el español bajo un aura incontestable. Con un pleno de set a su espalda, dado que no ha perdido una sola manga desde que arrancara el torneo, sellando todos los partidos con un sólido 2-0. Y es que Sinner es el rey de la pista dura. Open de Australia, Róterdam, Miami, Halle, Cincinnati, US Open y Shanghái se rindieron a los pies del italiano, mientras este seguía ampliando su leyenda sobre la pista dura.

El español comenzó con una marcha más desde el inicio del partido, evidenciando que estaba dispuesto a todo por llevarse el trofeo. Carlitos consiguió romper el primer servicio al italiano y enfilar el set. Y el segundo y el tercero. Con 0-5 en el marcador, el italiano necesitó parar y que acudieran las asistencias médicas para controlar su estado de salud. Tras una breve conversación con los sanitarios, el tenista italiano tomaba la dura decisión de retirarse, dado que era incapaz de continuar.

