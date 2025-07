Huijsen se toma la revancha con la Juventus en el Mundial de Clubes, el equipo que le invitó a irse cuando buscaba una oportunidad con el primer equipo

El jugador del Real Madrid Dean Huijsen (REUTERS/Marco Bello)

La venganza es un plato que se sirve frío y así es precisamente como lo ha servido Dean Huijsen. El defensa rechazó al Real Madrid hace unos años para poner rumbo a Italia y sumarse a las filas de la Juventus, donde salió cedido. Tras regresar, trató de hacerse un hueco en la primera plantilla, pero le cerraron las puertas y le invitaron irse. El Mundial de Clubes ha querido poner cara a cara con La Vecchia Signora y ahí llegó a cabo su venganza. El Real Madrid se impuso por la mínima gracias a un tanto de Gonzalo. Suficiente para certificar la victoria blanca, sellar su pase a cuartos de final y saldar las cuentas del nuevo defensa blanco con el club italiano.

Dean Huijsen llegó a la Juventus en 2021, con tan solo 16 años, tras finalizar su etapa en el Málaga. El club italiano lo incorporó sin coste significativo y lo integró a sus categorías juveniles, destacando primero en el equipo Next Gen y luego en el Primavera. Aunque al principio le costó adaptarse al ritmo y la intensidad de los entrenamientos en Italia, rápidamente destacó en la categoría Sub-17 y, en menos de dos años, ascendió al equipo Sub-23, que compite en la Serie C.

Cuando Huijsen estaba en la dinámica del primer equipo, las esperanzas de consolidarse en la élite se desvanecieron con la llegada de Cristiano Giuntoli a la dirección deportiva. Giuntoli, que sería despedido del club en medio de críticas a su gestión, presionó para la salida del joven defensa. En una entrevista con Marca el pasado mes de marzo, Huijsen recordó el momento de su marcha: “Regresé a la Roma cedido, estuve a punto de irme al Frosinone, pero al volver de las vacaciones me dijeron que tenía que irme, aunque no me forzarían… luego sí lo hicieron. Me hicieron entrenar solo, fue un poco feo porque llevaba tres años allí, desde la Sub-17, esperando solo una oportunidad”.

Finalmente, en el verano de 2024, Huijsen partió de Turín en medio de la frustración y el descontento. Fue vendido al Bournemouth por 15,2 millones de euros, una operación gestionada por Tiago Pinto, su antiguo director en la Roma. Ese movimiento no tardaría en convertirse en una oportunidad para el joven defensor, que brilló en la Premier League y acabó fichando por el Real Madrid un año después, por una cifra cercana a los 58 millones de euros.

Su talento comenzó a brillar temprano, y pronto se convirtió en uno de los jugadores más destacados de su generación, enfrentándose a rivales como Barcelona y Real Madrid en torneos juveniles. “En mi último año en el Málaga, jugaba con los equipos Sub-17 y Sub-19, y estaba en un momento excelente. Varios clubes comenzaron a mostrar interés en mí”, recordó Huijsen en reportaje de la Juventus‘The Best is Yet to Come’, quien también entrenaba ocasionalmente con el primer equipo del club andaluz. Entre las propuestas que recibió figuraba la del Real Madrid, que buscaba integrarlo en su prestigiosa cantera.

A pesar de la tentadora oferta del equipo blanco, Huijsen y su familia optaron por fichar con la Juventus debido a una combinación de razones personales y deportivas. Donald Huijsen, su padre, explicó que era una oportunidad para que su hijo no solo avanzara en su carrera deportiva, sino que también experimentara un cambio cultural que lo enriqueciera como persona. “Al final era Real Madrid o Juventus. Íbamos en el coche y empezamos a sacar las ventajas y desventajas (sobre ir a la Juventus) y yo dije: ‘las desventajas son que no tenemos que ir a otro país, aprender un nuevo idioma… Dime, Dean. ¿Cuáles son las ventajas de ir a la Juventus? Y él dijo las mismas cosas: ‘Las ventajas son aprender un nuevo idioma, ir a otro país… Y fue como, ‘este chico es raro’”, recordó el padre de la joven promesa.

Lo cierto es que tanto el club madrileño como el italiano eran dos grandes oportunidades para el Huijsen. “El Real Madrid me quería, pero elegí la Juventus porque Italia es una escuela increíble para cualquier defensa”, dijo Dean. Antes de tomar la decisión final, un entrenador de la Juventus visitó a la familia en Marbella para presentarles en detalle el proyecto del club italiano. Más tarde, viajaron a Turín para conocer las instalaciones y el ambiente del equipo. Esa experiencia terminó de convencerlos.