Fue estrella del Manchester City, jugó el Mundial de 2002 con Inglaterra y ahora está en quiebra: la historia de Trevor Sinclair

El exjugador del Manchester City Trevor Sinclair (imagen del Manchester City)

No es extraño que algunos futbolistas, tras llegar a lo más alto del deporte rey, acaben en bancarrota tras retirarse. Este es el caso de Trevor Sinclair, una reconocida figura del fútbol inglés y miembro del seleccionado nacional que disputó el Mundial de Corea-Japón 2002, que atraviesa un complejo escenario legal y financiero en Reino Unido. El exjugador, que se retiró del fútbol profesional en 2008 y ahora ha sido declarado en quiebra tras acumular una deuda fiscal significativa con las autoridades del país, correspondientes al ejercicio 2021-2022.

Durante su etapa como futbolista, Sinclair se destacó en varios clubes ingleses, incluyendo Blackpool, Queens Park Rangers, West Ham, Manchester City y Cardiff. Su habilidad como mediocampista lo llevó a consolidarse como un jugador codiciado, que además logró figurar en el escenario internacional al ser convocado al equipo nacional. Sin embargo, sus problemas financieros comenzaron a surgir en años más recientes y lo han puesto en una situación crítica.

El conflicto que Sinclair enfrenta actualmente está relacionado con una deuda de 26,000 libras esterlinas (30.500 euros) en impuestos impagados, junto con cantidades pendientes en concepto de Seguro Nacional y sanciones establecidas por las autoridades fiscales. His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), la entidad recaudadora del Reino Unido, ha solicitado formalmente una orden de quiebra contra él, argumentando que no se han recibido pagos ni comunicación por parte del exfutbolista desde que expiró el último período concedido para renegociar sus obligaciones.

Shabab Rizvi, representante del HMRC, lamentó la falta de cooperación por parte de Sinclair y declaró ante el tribunal que su organismo busca proceder con una orden judicial debido a la ausencia de avances en el caso. En respuesta, el abogado de Sinclair, Robert Lee, pidió a la jueza Caroline Wilkinson que se concediera más tiempo para que su cliente pueda obtener ingresos necesarios con los que afrontar sus deudas.

El exjugador del Manchester City Trevor Sinclair (imagen del Manchester City)

Lee explicó que Sinclair está evaluando una oferta laboral para trabajar en Arabia Saudita, lo que podría proporcionarle los recursos económicos para regularizar su situación con el HMRC. A pesar de este argumento, la jueza enfatizó la urgencia del caso y afirmó que Sinclair “debe dejar de evitar el tema”, tal y como recoge el medio británico The Sun. Sin embargo, el pasado 12 de junio, el abogado de HMRC informó que Sinclair había vuelto a faltar y solicitó la orden de bancarrota.

A lo largo de los últimos años, Sinclair ha enfrentado numerosos desafíos que van más allá del ámbito financiero. Un momento particularmente polémico ocurrió en 2022, cuando expresó a través de redes sociales su postura crítica acerca del luto nacional por la muerte de la Reina Isabel II, cuestionando el rol de la comunidad afrodescendiente en dicho duelo. Este comentario generó críticas generalizadas que afectaron su imagen pública. Desde su retirada del fútbol profesional, Sinclair ha trabajado como comentarista en diversos programas de radio y televisión. Aunque esta nueva faceta le permitió mantener visibilidad en el mundo deportivo, no ha logrado evitar los problemas relacionados con su economía personal, los cuales podrían alcanzar un punto crítico si no consigue resolverlos a corto plazo.

Un solo título a lo largo de su carrera

A pesar de haber sido reconocido como un jugador de calidad durante su carrera, Sinclair solo obtuvo un título oficial en casi dos décadas en el fútbol: la Copa Intertoto 2000, ganada con el West Ham United. Durante su paso por la Premier League y su participación con la selección inglesa, su capacidad como mediocampista lo posicionó como un elemento relevante dentro de los equipos en los que jugó.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

En el Mundial de Corea-Japón 2002, Sinclair fue parte importante de la selección inglesa, disputando todos los partidos del certamen hasta que el equipo fue eliminado por Brasil en los cuartos de final. Este torneo representó el punto más alto de su trayectoria profesional, la cual llegó a su fin seis años después, en 2008. Hoy, ese brillante pasado contrasta drásticamente con el presente que enfrenta. Mientras la justicia británica aguarda por el cumplimiento de las obligaciones fiscales que adeuda, Sinclair se encuentra en una carrera contrarreloj para evitar una declaración de quiebra que podría tener serias repercusiones en su futuro a nivel personal y profesional.