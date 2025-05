Los favoritos de Luis Enrique para el Mundial de Clubes: “El resto se enfadará, pero es mi opinión”

El entrenador del PSG Luis Enrique (REUTERS/Benoit Tessier)

Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain (PSG), ha compartido su análisis sobre las posibilidades de su equipo en el próximo Mundial de Clubes, cuya sede será Estados Unidos. Con su PSG ya coronado como campeón de la Ligue 1 y en la búsqueda de completar un histórico triplete, el técnico español expresó sus reflexiones acerca de la competición organizada por la FIFA. Sus declaraciones llegan en un momento crucial para el equipo parisino, que aún tiene por delante un gran desafío: la final de la Champions ante el Inter de Milán.

El Mundial de Clubes de este año, renovado en su formato y extendido en cantidad de equipos, marcará un nuevo capítulo en la escena internacional. Para el PSG de Luis Enrique, este torneo representa una oportunidad más para consolidar su dominio no solo en Europa, sino también en el ámbito global. Con un equipo cargado de talento internacional, el París Saint-Germain llega a este torneo como uno de los grandes aspirantes al título. Luis Enrique no dudó en destacar la ventaja competitiva de los clubes europeos frente a los equipos de otras confederaciones.

“En principio, creo que los favoritos serán los europeos. No tengo ninguna duda de que si los jugadores sudamericanos estuvieran en Brasil, en Argentina o en Uruguay, los equipos americanos, sudamericanos o centroamericanos tendrían más posibilidades. Pero es evidente que los mejores de esas regiones también juegan en Europa”, explicó el entrenador asturiano. Luis Enrique subrayó la influencia que ejerce la presencia de jugadores de élite provenientes de diferentes partes del mundo en los clubes del viejo continente. “Nosotros en Europa jugamos con ventaja porque tenemos lo mejor de Europa, pero también lo mejor de otras regiones, ya sea de África, América o Asia”, puntualizó.

El entrenador del PSG Luis Enrique (REUTERS/Hannah Mckay)

Según el entrenador del PSG, es “lógico” pensar que los equipos europeos estén más cerca de conquistar este tipo de competiciones debido a las condiciones en las que compiten y a la calidad de sus plantillas. Sin embargo, Luis Enrique también reconoció la imprevisibilidad que caracteriza al fútbol. “Esto es un deporte que no sabe de justicia. Aunque creo que Europa tiene más opciones, no se puede subestimar a ningún equipo. El fútbol siempre puede dar sorpresas”, señaló, consciente de que las expectativas no siempre se cumplen en el terreno de juego. No obstante, el entrenador fue realista al añadir que su opinión podría no ser compartida por muchos. “Los demás equipos seguro que se enfadarán, pero es mi opinión”, dijo con franqueza en las declaraciones divulgadas por la FIFA.

El grupo del PSG

El PSG se encuentra en el Grupo B junto al Atlético de Madrid, los Seattle Sounders y Botafogo. En el papel, el conjunto parisino es el equipo más fuerte de la zona y el principal candidato para avanzar, pero enfrentará partidos de gran intensidad. El duelo contra el Atlético de Madrid será un enfrentamiento de alta exigencia entre clubes europeos, mientras que los Sounders buscarán dejar en alto el prestigio del fútbol norteamericano, y Botafogo intentará sorprender con la tradición y estilo característicos del fútbol brasileño.

Para Luis Enrique, el objetivo será garantizar que su plantel pueda manejar la presión de representar no solamente al fútbol francés, sino también a Europa como parte de los máximos exponentes del torneo. “Aunque representemos a Francia, la perspectiva desde un club como el PSG es distinta y única. Estoy seguro de que este torneo va a enganchar a mucha gente y generar gran interés”, mencionó el técnico.

Luis Enrique celebra la clasificación del PSG para la final de la Champions.

Luis Enrique también ofreció una valoración positiva del torneo, destacando su relevancia dentro del panorama internacional del fútbol de clubes. “Creo que un Mundial de Clubes como este puede convertirse en un referente clave para el futuro. Europa es el continente con las ligas más competitivas y con los mejores jugadores, lo que inevitablemente impactará en el torneo”, opinó. Además, destacó que competir en esta instancia es una experiencia inédita y emocionante para cualquier equipo.

El PSG afronta este reto con un panorama favorable, pero no exento de desafíos. La posibilidad de cerrar el año con el triplete en su vitrina, sumado a un posible título en el renovado Mundial de Clubes, es la motivación principal para el equipo de Luis Enrique, que buscará consolidarse como uno de los grandes exponentes del fútbol mundial. En Estados Unidos, el PSG no solo defenderá sus colores, sino que también intentará cumplir las expectativas de su experimentado entrenador, quien tiene claro que el fútbol, aunque impredecible, siempre da opciones al mejor preparado.