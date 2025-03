James Rodríguez revela por qué eligió al Real Madrid: no fue por motivos económicos

James Rodríguez con el título del Mundial de Clubes de 2014 que ganó el Real Madrid

El futbolista colombiano James Rodríguez, actualmente jugador del Club León en la Liga MX, compartió anécdotas y reflexiones sobre su trayectoria profesional en el programa Los amigos de Edu, conducido por el periodista Edu Aguirre y que será transmitido este domingo en el canal Mega. Durante la entrevista, James habló sobre su paso por el fútbol europeo, su decisión de fichar por el Real Madrid y su experiencia en el Mundial de 2014, entre otros temas destacados.

James recordó cómo se concretó su llegada al equipo merengue tras su destacada actuación en la Copa del Mundo de Brasil. El colombiano reveló que, en ese momento, tanto el Manchester City como el Paris Saint-Germain habían mostrado interés en ficharlo, ofreciendo importantes sumas de dinero. Sin embargo, fue una conversación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, la que marcó la diferencia. “Florentino me dijo: ‘¿Qué quieres, gloria o plata? Por eso fiché por el Madrid’”, explicó el jugador, quien aseguró que siempre había sido madridista y que, incluso si el Barcelona lo hubiera contactado en 2014, habría elegido al Real Madrid.

El futbolista también rememoró cómo su desempeño en el Mundial de Brasil fue clave para captar la atención del Real Madrid. Según detalló, su agente, Jorge Mendes, le informó durante el torneo que el club español estaba interesado en él, aunque existía cierta preocupación por la posibilidad de que se distrajera. “Me dijo que el Madrid me quería, pero que le daba miedo que me descentrara. Yo dije ‘¿qué?’ y metí un gol a Japón y dos a Uruguay. Fue lo contrario, jugué mejor”, relató. Su actuación en ese torneo, donde fue el máximo goleador con seis tantos, consolidó su reputación como uno de los mejores jugadores jóvenes del momento.

El jugador colombiano James Rodríguez (imagen de la cuenta X de @jamesdrodriguez)

El colombiano también recordó su octavo lugar en la votación del Balón de Oro en 2014, compitiendo contra figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Luis Suárez, Franck Ribéry y Arjen Robben. “Yo competía por el Balón de Oro con unos cuantos bichos”, comentó, destacando el nivel de los jugadores con los que compartió esa lista.

Durante la entrevista, James expresó su orgullo por su etapa en el Real Madrid, asegurando que los aficionados del club aún lo recuerdan con cariño. “Me siguen queriendo mucho en Madrid, me preguntan por qué me fui. Eso quiere decir que hice las cosas bien, rendí a un nivel muy alto”, afirmó. Además, reflexionó sobre su evolución personal y profesional desde entonces, señalando que ahora toma decisiones con mayor madurez. “Antes, en 2014, actuaba y luego pensaba. Ahora es al revés”, añadió. Aunque asegura que durante su paso por España se sintió “maltratado por parte de la prensa española”. Y añade: “Era foco siempre, se inventaron que no entrenaba o no me cuidaba, pero aprendí a manejar esas cosas, no guardo rencor a nadie”.

El colombiano también elogió a Zinedine Zidane, quien fue su entrenador en el Real Madrid, destacando su capacidad para gestionar el vestuario. “Zidane triunfó por su manejo del grupo. Es como Ancelotti, lo mismo. ¿Por qué todos rinden con él?”, comentó, comparando al técnico francés con el actual entrenador del club blanco, Carlo Ancelotti.

La espectacular presentación de James Rodriguez en Leon

James y sus primeros pasos en el fútbol

James también habló sobre sus inicios en el fútbol sudamericano, recordando su paso por el fútbol argentino cuando tenía 16 años. “Nunca fui rápido, pero marcaba la diferencia en el arranque en corto. Con 16 años me reventaban jugando en Argentina, era un fútbol más directo y físico, pero yo me lo tomaba con tranquilidad”, explicó. Actualmente, reside en Medellín, aunque confesó que su popularidad le impide llevar una vida completamente normal. “No puedo salir a la calle o a un centro comercial por mi popularidad”, señaló.

En otro momento de la entrevista, James hizo referencia a la final de la Copa América que ganó Argentina, insinuando que hubo factores externos que influyeron en el resultado. “Argentina ganó la final de la Copa América por cosas externas. ¿Por qué no salieron los audios del VAR?”, cuestionó, dejando entrever su descontento con el arbitraje en ese torneo. James ha tenido una larga trayectoria marcada por su etapa en el Real Madrid.