Alex Corretja, ganador de la primera Copa Davis de España: “No se le ha sacado todo el provecho que se le podría haber sacado a la figura de Rafa”

El mundo del deporte se viste de gala para despedir a uno de esos tenistas que ha logrado dejar huella. Mientras muchos deportistas pasan, sin pena ni gloria, por sus disciplinas, otros logran marcar generaciones, tanto dentro como fuera de la pista. Rafa Nadal es uno de esos, de los segundos, de los que han grabado su nombre haya por donde ha pasado. El español ha logrado convertirse en un icono de pequeños y grandes, que han visto como ese niño tímido de Mallorca miraba de tú a tú a los mayores hasta convertirse en uno de ellos.

Alex Corretja, extenista español, fue uno de esos veteranos que, junto a Juan Carlos Ferrero, Albert Costa y Joan Balcells, lograron hacer historia. Fueron los encargados de conquistar la primera Copa Davis para España a principios del siglo. Los cuatro abrieron un camino que, posteriormente, se repetiría hasta en cinco ocasiones. 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. Todas ellas tienen la firma de Rafa Nadal, quien, curiosamente, también estuvo implicado en la del año 2000.

El manacorí, de 14 años, no tuvo una raqueta en la mano, sino una bandera. Eso lo recuerda bien Corretja, aunque, más de dos décadas después y con 22 Grand Slams a sus espaldas, lo que queda “es decir gracias”. Aquel niño que no miraba a los ojos de los campeones de la Davis, no podía ni imaginarse lo que le quedaba por vivir.

“El recorrido que ha hecho es, yo creo, que incomparable. Deja un legado infinito de muchísimas cosas. Tiene una épica en todos sus encuentros, pero sobre todo en todos sus partidos profesionales, en los entrenamientos, porque es fuera de lo común. Es muy difícil encontrar a alguien que haya sido capaz de llegar a donde ha llegado Rafa, no tanto a nivel de resultados, que también, sino la forma en la que lo ha hecho siempre, luchando hasta el final, independientemente de cómo se encontrara”, comentó Corretja a Infobae España.

El linaje continúa

El “¡Vamos Rafa!”, convirtió en un grito de guerra en un mundo dominado por el silencio. Esas dos palabras, que comenzaron como un mensaje de aliento para él, se convirtieron en lo único a lo que agarrarse cuando la única salida era la épica. Ya no volverán a sonar... o quizás sí: “¡Vamos Carlos!”.

Carlos Alcaraz se ha convertido en el digno sucesor de la corona que un día se ganó Rafa. “Es el mejor heredero que podríamos encontrar porque es un chico con muchísimo potencial, con muchísima valentía, que, además, tiene ganas de triunfar en el mundo del tenis”, confirmó el catalán.

“Lo importante es lo que hemos dicho siempre, no compararles. Al final Rafa es como es. Alcaraz es como es. Cada uno tiene su propio estilo, su propia personalidad y, bueno, hay que dejarle hacer su camino. Aun así, lo de Alcaraz, yo creo que hay que intentar sacarle más provecho para que cuando no esté él, ya haya otros sustitutos. Porque, si no, es como era con Rafa”, explicó a Infobae España.

“Lo de Alcaraz es casi un milagro. Que después de Rafa salga otro jugador con el potencial que tiene Carlos. Pero bueno, al final, hace muchos años que está con Juan Carlos Ferrero, que lo ha guiado a la perfección. Nadal, además de su tío, luego incorporó a (Carlos) Moyá, que también fue número uno. O sea, yo creo que hay que retroalimentarse de los que saben para que los que vienen de abajo puedan nutrirse de toda su experiencia. Al final, lo que hace que la gente también aprenda es reunirse y rodearse de gente que ha vivido esas situaciones”, sentenció.

Una última misión

Precisamente, eso es lo que ha hecho David Ferrer, el capitán del equipo español en la Copa Davis. El valenciano ha unido experiencia y juventud en un plantel que tratará de sumar la séptima copa. Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Rafa Nadal serán los encargados de defender la rogigualda en Málaga entre el 19 y el 24 de noviembre.

El grupo es “muy homogéneo, están, realmente, muy unidos. Es un grupo que se llevan bien entre ellos. Que además cada uno tiene muy claro cuál es su rol. Y pienso, sinceramente, que Ferrer es un capitán experimentado, que sabe lo que es ganar la Davis, que sabe lo que es estar ahí en pista, disfrutando, pero también sufriendo y que lo va a hacer muy bien, pase lo que pase. Para mí es una persona muy capacitada. Personalmente, es un diez y, profesionalmente, también”, analizó Corretja.

“Él es el que tiene más elementos de juicio para saber qué es lo que está sucediendo y estoy convencido de que hablará con todos los jugadores del equipo y, a partir de ahí, decidirá qué es lo que cree que es mejor para intentar ganar dos puntos en cada eliminatoria. Ese es el objetivo, ganar dos puntos e intentar ganar la Copa Davis, aunque no será fácil porque hay equipos muy potentes”, apuntó.

“Cualquier eliminatoria va a ser muy complicada porque ahora solo se están jugando dos individuales y uno dobles al mejor de tres sets. O sea, eso lo iguala mucho, además, en una superficie rápida (Málaga), que está cubierta. No va a ser nada fácil. Pero confío plenamente en el equipo. Creo que están preparados para dar el 100 % y ojalá que se dé, porque va a ser positivo para el equipo y para los aficionados. Es bueno en un momento en el que España necesita en general buenas noticias. Y si vienen de mano del deporte, pues mucho mejor”, compartió a Infobae España.

Países Bajos, Italia, Estados Unidos, Australia, Argentina, Alemania, Canadá y España. Ocho naciones, ocho rivales a los que imponerse. “Ojalá que lleguen a la final y no hay duda que si llegan a la final será contra Italia o Estados Unidos. Me cuesta creer que sea otro equipo que no sean ellos. Pero para eso todavía faltan muchas horas de disciplina, de esfuerzo, y, probablemente, de sufrimiento y de acierto. Así que bueno, que vayan poco a poco y punto a punto”, señaló.

Un punto de inflexión

“Hay muchos niños y niñas que lo practican (el tenis) gracias a los referentes que tienen y, sin lugar a dudas, Rafa habrá influido muchísimo, como lo hará ahora Alcaraz. Aun así, creo sinceramente que, a lo mejor, no se le ha sacado todo el provecho que se le podría haber sacado a la figura de Rafa. Y ojalá que con la de Carlos aprendamos sobre ello”, dijo a Infobae España.

“Pienso que es importante que la Real Federación Española de Tenis y el Consejo Superior de Deportes puedan llegar a algunos acuerdos con colegios, porque al final, el tenis, si no lo practicas en un club, es imposible. No es como ir a la calle a jugar al fútbol o que haya campos por todos lados. Es un deporte, a veces, no tan accesible y pienso que los valores del tenis ayudan muchísimo a la vida”, añadió. “Si en los colegios hubiera la posibilidad de que hubiera raquetas o pelotas de goma para que los niños lo practicaran, que se engancharan. Todo esto estaría muy bien y para eso hay que aprovechar los tirones de las estrellas mediáticas, como ha sido Rafa en su momento, como ha sido Muguruza o como ahora lo es Alcaraz, porque eso a los niños y niñas les llega”, finalizó.