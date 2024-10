Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”

Fernando Alonso en el Gran Premio de Singapur. (Edgar Su/REUTERS)

La Fórmula 1 está de vacaciones hasta el 20 de octubre, cuando los motores de los monoplazas vuelvan a rugir en Estados Unidos. El Circuito de las Américas, Austin (Texas) será el escenario de la 19ª carrera de la temporada, en un año en el que el mundial podría complicarse para Max Verstappen.

El neerlandés encabeza la clasificación con 331 puntos, sin embargo, Lando Norris, piloto de McLaren, comienza a seguirle muy de cerca. El británico suma ya 279 puntos, seguido del monegasco Charles Leclerc con 245. Carlos Sainz, uno de los representantes españoles, tampoco está firmando una mala despedida de Ferrari. Con 190 puntos ocupa el 5º puesto en el ránking. Por su parte, Fernando Alonso no está logrando revalidad su 4º lugar de 2023, el asturiano ha caído hasta la 9ª posición con 62 puntos y sin poder subirse al podio esta temporada.

Sin embargo, esta situación no ha logrado desanimar al bicampeón mundial. A lomos de su Aston Martin, el piloto tiene claro que no se va a retirar solo con dos coronas. Los de Silverstone no están dando con la tecla de su coche en 2024, no obstante, la incorporación de Adrian Newey de cara a 2026 y la oportunidad de empezar de nuevo de 2025 han sacado la cara más positiva del deportista.

En total, ha dedicado más de 20 años a la Fórmula 1, en los que se ha llegado dos títulos mundiales, 32 victorias y más de 100 podios. Además, a lo largo de su carrera ha pasado por cinco escuderías, que se convierten en seis si se cuenta por separado a Alpine y Renault. Este bagaje le ha llevado a conocer las diferencias internas de las marcas y, posiblemente, las claves del éxito o no de las mismas. Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin han sido su casa durante más de dos décadas.

Las diferencias de un mundo muy pequeño

Pese a que la Fórmula 1 es una casa muy pequeña en la que conviven muchas familias, no todas se comportan de la misma manera, aunque sí parecida. “Creo que son muy similares. Creo que los equipos de Fórmula 1 funcionan de una manera en la que siempre se busca la perfección. Nunca hay un día en el que estén contentos”, explicó Alonso a Motorsport.

Aston Martin de Fernando Alonso. (Caroline Chia/REUTERS)

“Incluso en el equipo que está ganando, siempre están tratando de encontrar más rendimiento para la próxima carrera. Así que eso es muy inspirador en cierto modo por el nivel de competitividad y el nivel que los equipos de Fórmula 1 pueden alcanzar”, matizó.

“Todos (los equipos) trabajan así y no cambia mucho, al menos en mi opinión basándome en todos los equipos en los que he estado. Creo que cambia más la forma en que estás tú en la vida. Yo no era el mismo cuando tenía 20 años y estaba en Renault. No veía las cosas igual cuando tenía 30 y estaba en Ferrari. Y no veo ahora las cosas igual a los 40 cuando estoy en Aston Martin. Creo que eres más maduro, eres más consciente de las cosas”, indicó.

No obstante, no todo es una cuestión de edad. El español sí que ha visto diferencias entre su proyecto actual, Aston Martin, y otros equipos como Ferrari o McLaren. “Creo que Aston Martin es el equipo más determinado en el que he estado en mi carrera. El compromiso de este equipo, la visión de nuestro líder, Lawrence Stroll, es algo que nunca había visto antes, y probablemente los resultados que Aston Martin ha conseguido en tres años desde que existe tampoco tienen precedentes, con ocho podios el año pasado. Y ahora también el fichaje de Adrian Newey”, contestó.

“Así que yo diría que todos los equipos son muy similares, pero Aston Martin es probablemente, como hemos dicho antes, el equipo del futuro, porque está haciendo algunas cosas y tiene a varios socios alrededor que no he visto en ningún otro equipo en toda mi carrera”, finalizó Fernando Alonso.