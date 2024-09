La vida de Nacho Fernández en Arabia, el jugador ha revelado quienes son los futbolistas del Real Madrid con los que sigue hablando

Nacho Fernández celebra en un partido del Real Madrid (EFE)

Nacho Fernández es una de las figuras más queridas por el madridismo. El defensa llegó al Real Madrid en 2001, con tan solo 11 años. Junto a su hermano, también futbolista, fue pasando por todas las categorías inferiores hasta 2011. Con 21 años debutó con el primer equipo, donde permaneció hasta 2024.

Pese a que no siempre fue titular indiscutible, el madrileño se mantuvo en el equipo y aceptar el papel que se le otorgó. Durante esos años, Nacho pasó a la historia del deporte tras conquistar seis Champions, cuatro ligas, cinco Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de España, cuatro Supercopas de Europa y dos Copas del Rey.

Tras decir adiós a la capital, el defensa central se marchó al Al-Qadsiah, en Arabia Saudí. Pese a haber emprendida una nueva vida en el país asiático, el campeón de la Eurocopa está contento con su decisión. No obstante, no ha abandonado por completo su vida en Madrid.

Nacho firmando el contrato con el Al-Qadsiah. (@nachofi1990/X)

Después de tantos años formando parte del equipo de Florentino, la amistad entre muchos de los canteranos va más allá de los terrenos de juego. “Sigo hablando con Joselu, con Carva, con Lucas, que estuve ayer en una videollamada, con Modrić, que hablamos hace un par de días. Lógicamente, no es igual que el día a día cuando estaba ahí, pero sigo hablando con ellos. Mantengo mucha relación porque, más que compañeros, son amigos. Y es bonito mantener esa amistad”, confesó a Relevo.

Sin embargo, por la forma en la que se marchó, ni pudo despedirse del Bernabéu, como sí hizo Kroos, ni de sus propios compañeros. “Acabó la Champions, empezaron las selecciones, luego las vacaciones… No me ha dado tiempo a hacer una despedida, pero no pasa nada. Sigo manteniendo contacto con ellos. Cuando vuelva a Madrid seguro que quedo con ellos para cenar. Y lógicamente también iré a Valdebebas a visitarles, como hizo Joselu el otro día”, confirmó.

Un cambio de aires

En el mes de agosto, Nacho tuvo que enfrentarse a ver al Real Madrid, desde casa, ganar la Supercopa de Europa. Esta fue la primera ocasión en 14 años que el combinado levantó una copa sin el español. Junto a su familia se trasladó a Arabia Saudí en el mes de agosto.

La adaptación del futbolista a su nueva vida ha sido inmejorable, tanto para él como para sus hijos. Míchel González, exjugador del equipo blanco, es el entrenador del Al-Qadsiah, y uno de los impulsores de la colonia española en el país. Además, en esta nueva aventura se ha podido reencontrar con viejos conocidos. Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr, y Karim Benzema, del Al-Ittihad, también juegan en la Saudi Pro League.

El español Míchel González, exentrenador del Olympiacos. (Olympiacos F.C.)

El buen pie con el que ha aterrizado le llevó a ser el capitán del conjunto. Su nueva casa comunicó la noticia pocos días después de su llegada. No obstante, este cargo no es una novedad para él, ya llevó el brazalete durante su tiempo en el Castilla y en la última temporada con el primer equipo. A su vez, el madrileño ha tenido muchos ejemplos de líderes en el vestuario a lo largo del tiempo.

“El espejo donde me he mirado siempre ha sido Sergio [Ramos]. No solo como jugador, sino por su liderazgo, esas ganas siempre de querer ganar, de querer ser los mejores. Como capitán te hablo, pero es que también he tenido de capitán a Benzema, a Marcelo, a Iker Casillas. Qué te puedo decir de estos jugadores que son leyendas del club. Luego, haber sido yo también capitán y haber conseguido lo mismo que han conseguido ellos con el brazalete, imagínate lo que me enorgullece por dentro”, explicó.