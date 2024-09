La dura crítica de Cassano a Cristiano Ronaldo: “Puede marcar 3.000 goles pero no sabe jugar al fútbol”

Cassano y Cristiano Ronaldo. (Reuters y shutterstock/montaje Infobae España)

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de los últimos tiempos. El astro portugués logró llegar a la cifra de 900 goles a lo largo de su carrera y se convirtió en el primer futbolista en conquistar este título. A pesar de los clubes, de los trofeos y de los tantos, no ha logrado conquistar a todo el mundo.

El exfutbolista italiano, Antonio Cassano, aprovechó su paso por el programa Viva el Fútbol, junto a Nicola Ventola y Lele Adani, para seguir criticando a CR7. El que fuera jugador del Real Madrid no ha escondido nunca su opinión sobre el delantero, y ha llegado a insinuar que no sabe jugar al fútbol.

“Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol. Puede marcar 3.000 goles, no me importa. Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibrahimović, Suárez... saben jugar al fútbol en equipo, pero Cristiano... ¿Cuál es su objetivo? Gol, gol, gol, gol”, comentó en el pódcast.

El transalpino vistió de blanco durante una temporada y media, entre enero de 2006 y junio de 2007. Pero su marcha no debió de sentarle bien, ya que, durante los años, ha aprovechado para criticar a muchas de las personalidades del club. Además de a Cristiano, el mediapunta arremetió contra los Galácticos y Mourinho.

No está en su Top 5

Aficionados del Al Nassr celebrando el récord de CR7. (Stringer/REUTERS)

Todo surgió a raíz de una de las preguntas en el programa. Cassano debía elaborar un listado con los cinco delanteros centros más relevantes del fútbol moderno. Pese a que Cristiano Ronaldo se ha ganado un puesto en la historia de ese deporte, no ha sido suficiente para lograr el apoyo del italiano.

“Durante los últimos tres o cuatro años en el Madrid, CR7 fue delantero centro. Siempre ha sido extremo izquierdo. ¿Quieres ponerlo entre estos atacantes? Los que he mencionado tienen algo en común denominador... Higuaín, Agüero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimović y Luis Suárez, supieron jugar con su compañero”.

En 2021, Jorge Mendes, representante del deportista luso afirmó que se trataba del mejor futbolista de la historia. Pese a que no tenía nada que ver con Cassano, este decidió responderle: “Sí, el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte”.

En 2022 afirmó que “no fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol”. Aunque la cuestión no quedó ahí, el exfutbolista llegó a pedir a Cristiano Ronaldo que colgara las botas durante un directo: “Un tipo como Cristiano debe quererse: si ya no puedes más, debes echar el cierre. Es una regla de todos los deportes”, afirmó. Y terminó diciendo: “¡Retírate, ya está!”.

Mourinho en su punto de mira

Mourinho como entrenador del Fenerbahce. (Murad Sezer/REUTERS)

El entrenador portugués tampoco está entre su lista de mejores amigos. El atleta vistió los colores de la Roma entre 2001 y 2005, mismo escenario que vio a Mourinho como entrenador del equipo de la capital. No obstante, pese al éxito que ha conquistado en los distintos clubes que ha dirigido, no es de su agrado.

Tras la derrota del equipo transalpino contra el Sevilla en la final de la Europa League en 2023, aprovechó para criticarle en el canal de Twitch de Christian Vieri llamado Bobo Tv. “Dijo que se va de vacaciones, ojalá no regrese nunca a Italia. Es un asco, en estos dos años solo vimos peleas, arruinó la imagen de la Roma, no hizo el bien de la entidad”, comentó.

Meses antes ya se había enzarzado con él tras un cruce de acusaciones. “A Mourinho le importa una mierda el fútbol. Apesta, igual que la forma en que haces jugar a tus equipos”, sentenció a través de un vídeo.