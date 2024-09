Quién es Paulo Iago, la joya de la cantera del Real Madrid que se marcha al Sporting de Portugal con un duro mensaje: “Me duele mucho irme por lo que me voy”

Paulo Lago jugando con el Real Madrid. (@paulo.iago10/Instagram)

La cantera del Real Madrid es una de las más productivas a nivel nacional. Nacho, Carvajal, Sergio Regilón, Lucas Vázquez, Morata o Jesé son solo alguno de los ejemplos de los grandes triunfadores de La Fábrica. No obstante, esta temporada las categorías inferiores del club no afrontan sus mejores momentos. La sombra de las lesiones está afectando a los futbolistas de todas las edades. Esta epidemia no solo afecta a los jugadores de los primeros equipos, sino que se ha contagiado a los filiales. Jacobo Ramón, Joan Martínez, César Palacios o Dani Mesonero son algunas de las bajas en la plantilla blanca.

Además, también han tenido que hacer frente a la marcha ‘inesperada’ de Paulo Iago, una de las joyas de La Fábrica. El futbolista tenía contrato hasta 2025, sin embargo, ha oficializado su marcha y su nuevo contrato con el Sporting de Portugal. A sus 17 años, el mediocentro pone rumbo a Lisboa para incorporarse al Sporting B, que milita en la Tercera División lusa.

A través de sus redes sociales, el español indicó: “Estoy muy feliz por fichar con el Sporting CP porque es un club que ha formado a grandes jugadores como Cristiano Ronaldo o Luís Figo. El equipo invierte mucho en la formación de los jóvenes y eso me motiva”. Pese a que su llegada al Juvenil A pronosticaba un futuro brillante y próximo, durante la temporada pasada fue perdiendo peso en el equipo de Álvaro Arbeloa.

Un adiós amargo

El futbolista entró en el Real Madrid en 2014, cuando él tenía seis años. Ahora, con 17 años, dice adiós. “Quiero darle las gracias al Real Madrid por darme la oportunidad de jugar en su cantera, en la que pasé diez felices años de mi vida. Llegue siendo un niño de seis años, con la ilusión de llegar muy lejos en este club”, indicó en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

“Me voy con 17, con cierta decepción por no haber cumplido aquí ese sueño. Por mucho que me duela decirlo, es la verdad”, confesó. “Sé que por aquí han pasado algunos compatriotas míos como Pedro Porro y Antonio Adán, que ganaron muchos títulos en el Sporting. Ojalá yo también pueda ganar muchos trofeos como ellos”, explicó Paulo Iago en su presentación.

“Deportivamente, me voy con especial agradecimiento a quienes me dieron su apoyo, confianza y tiempo en ayudarme a mejorar. Fue duro tener que tomar esta decisión y me duele mucho irme por lo que me voy... Los motivos son los que son, y los guardo para mí. Hablaré claro cuando llegue el momento”, terminó diciendo en el vídeo de despedida.

En febrero de 2024, su posible salida se dejó entrever. Pese a que desde las oficinas del club se le transmitió que sería una apuesta para ellos, su entorno no veía que eso se estuviera cumpliendo. El futbolista, representado por Jorge Mendes, no amplió su contrato hasta 2026 (máximo legal permitido), con el objetivo de comprobar el compromiso del Real Madrid con el jugador.