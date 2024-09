Quién es Sira Martínez, la hija de Luis Enrique que triunfa en la hípica y que ya sueña con clasificar a Los Ángeles 2028

Sira Martínez compite en Gijón, Asturias. (Siramartínezc/Instagram)

El mundo del deporte de élite supone un gran esfuerzo y dedicación durante muchos años, pero también trae consigo éxitos y cierta fama. Este es el caso de la familia Martínez Cullell. Tras la carrera futbolística de Luis Enrique, exjugador del Real Madrid y Barcelona, entre otros, y ahora entrenador de fútbol de gran prestigio, ahora es su hija, Sira Martínez, quien ha cogido el testigo como deportista en la familia.

La joven de tan solo 24 años es ahora la que ha dado el salto al mundo del deporte de forma exponencial. A diferencia de su padre, Sira no se ha fijado en el mundo del fútbol, sino en el arte de la hípica. La joven española quiere hacer historia y forjar una carrera llena de éxitos a medio y largo plazo. Por ese mismo motivo, su gran objetivo es disputar los Juegos Olímpicos de 2028, aunque por el momento sigue en preparación y formación. Pero, ¿qué más sabemos de la hija de Luis Enrique, Sira Martínez?

Su afición nace cuando aún no era más que una pequeña, cuando no paraba de insistir a sus padres para que la apuntaran a una escuela de hípica, lo que finamente consiguió. Tras lograr su objetivo, el lazo amoroso de la joven hacia los caballos se hizo aún más fuerte: había quedado enamorada de por vida de ellos. Más adelante, sus padres decidieron darle el que para ella sería el mejor regalo posible: su primer poni. Con ese animal, Silken Shadow, la joven, con tan solo 11 años, emprendió sus primeras aventuras en el mundo de la hípica. Desde ese momento en adelante, sus esfuerzos no han cesado para intentar labrarse a base de trabajo un nombre en el ámbito de su gran pasión.

Sira Martínez, hija de Luis Enrique, en una imagen de sus redes sociales. (Instagram.com/siramartinezc)

Sin embargo, ese intento de profesionalizarse no fue nada fácil. Sira tuvo que dejar de lado de forma eventual su pasión tras el fallecimiento de su hermana pequeña Xana, que tuvo que luchar con una larga enfermedad que finalmente no pudo superar. Tanto ella como el resto de la familia pasaron por malos momentos que aún siguen en el recuerdo. Los familiares se acuerdan mucho cada día de la pequeña, especialmente en cada cumpleaños y en cada logro que consiguen. Además, Sira es patrona de la ‘Fundación Xana’, por lo que está muy metida en tareas de ayuda a niños que se encuentran hospitalizados.

Un tiempo después, Sira volvió de nuevo a montar y retomó sus objetivos después del parón forzado. Así, la joven acudió al campeonato de España en saltos en la categoría de jóvenes jinetes de 2020, en la que con una gran actuación salió con la medalla de oro.

Además, entre las competiciones más recientes se encuentra el campeonato de hípica de Gijón 2023, Asturias, de carácter especial, ya que sus padres son del Principado. En ese pasado torneo, Sira logró consagrarse con la victoria en la prueba. Este año ha regresado con el objetivo de intentar revalidar corona, aunque se presta difícil, según comentó a Antena 3 Noticias.

Una carrera rodeada de los mejores

Su objetivo es tan claro que desde hace dos años cuenta con un equipo de preparación de un alto nivel. Entrena con todo un campeón olímpico como es Pedro Veniss, jinete brasileño. Con su ayuda, Sira busca subir su nivel para mejorar y crecer en futuras competiciones.

Ahora su mirada está puesta en 2028, en Los Ángeles, sede de los próximos Juegos Olímpicos, a los que aspira y sueña con ir. Sin embargo, aún le queda mucho por aprender y mejorar con sus caballos, pero todavía hay tiempo hasta que la llama olímpica vuelva a encenderse en el continente americano. Por ello, Sira va a dejar todo su esfuerzo y dedicación para poder representar los colores de España en los próximos Juegos.